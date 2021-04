La petición de Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco: "Llama a tu hijo, por lo menos"

Ante la expectación por el octavo episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rocío Flores (24 años) se ha vuelto pronunciar sobre la relación con su madre en El programa de Ana Rosa. Tras debatir sobre algunos acontecimientos que se han llevado a cabo en Supervivientes, la joven ha decidido hablar para hacerle una importante petición a Rocío Carrasco (43).

"Llama a tu hijo, por lo menos", ha dicho la actual colaboradora de Telecinco, en referencia a las recientes declaraciones de su madre en una entrevista concedida a la misma cadena. Fuel pasado 21 de abril, cuando la hija de La más grande se sentó en un plató de Mediaset para aclarar todas las dudas que han surgido en torno a su documental. Entonces, confesaba que no le cogía el teléfono a su hija por recomendaciones de su equipo médico. "No se lo cojo y no es un capricho. Digo que no estoy preparada por eso, porque tengo detrás un equipo que me dice 'no hagas eso, vas a volver al principio, a la casilla de salida'. Cuando me llama, me pasa de todo. Miedo, inseguridad. Todo lo que no quiero volver a sentir. De lo que me ha costado tiempo y trabajo. No quiero volver a sentir pánico cada vez que suene el timbre de mi casa y sean los niños. No quiero sentir vómitos cada vez que llegaba el lunes. Me ha costado muchísimo trabajo", explicaba.

Rocío Flores, junto a su madre, Rocío Carrasco, y Fidel Albiac. Gtres

Ahora, Rocío Flores ha recordado sus palabras para cuestionar a quienes están detrás del caso de su madre. "El equipo médico que la lleva le recomienda que no hable conmigo. Pero ¿mi hermano? ¿Está metido en mi pack?", ha comentado la joven, intentando entender las razones por las que Rocío Carrasco tampoco ha querido comunicarse con su hijo, David Flores (22).

En cuanto al nuevo episodio que se emite en unas horas, la que fuera concursante de Supervivientes ha confesado que tiene intenciones de verlo y ha pedido que se presente en su formato original. Y es que, tras revisarlo en privado, Rocío Carrasco ha llegado a un acuerdo con la dirección del documental para eliminar 11 minutos, con el fin de guardar en la intimidad algunos detalles de la vida de su hija. "Todo esto me parece cuestionable. Pido a los responsables del documental que emitáis el capítulo completo. Quiero saber qué dice mi madre. Se ha dicho que se eliminan 11 minutos para protegerme. Pero cuando quieres proteger a tu hija no haces un episodio hablando de ella", ha sentenciado Rocío Flores.

Rocío Flores, junto a sus padres, su hermano y su abuela, en una imagen de archivo. Gtres

En este nuevo capítulo, titulado Miedo y ofrecido en dos partes, Rocío Carrasco hablará sobre algunas situaciones que tuvieron lugar entre junio de 2006 y julio de 2012. Destacan la apertura del testamento tras el fallecimiento de Rocío Jurado; el grave accidente de tráfico de José Ortega Cano (67) que provocó la muerte de un conductor y por el que el diestro fue condenado; la participación de su tía, Rosa Benito (65), y de su exmarido, Antonio David Flores (45), en diferentes realities; y algunos de los episodios más difíciles que ha vivido con sus hijos.

Una vez más, desde El programa de Ana Rosa, Rocío Flores ha asegurado que, más allá de lo que diga su madre, ella sabe muy bien lo que ha vivido en casa de su padre. Además, ha dicho que no siente miedo porque no tiene nada que ocultar. Sin embargo, ha desvelado que están siendo momentos muy duros: "Para mí no es agradable, lo paso mal. Soy persona".

