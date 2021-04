Rocío Carrasco, en directo y ante su entrevista más trascendental: las seis dudas que deberá resolver

El pasado miércoles, nada más arrancar la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco (43 años) llamaba en directo para anunciar que este 21 de abril acudía en directo al plató de Mediaset, que había llegado el momento de parar y de aclarar dudas. Así lo explicó la hija de Rocío Jurado: "Creo que es el momento de hacer un parón. Usar ese parón para poder resolver, aclarar puntos, explicar algunas cosas que se han preguntado muchos". Dicho y hecho. Ese momento llega en la noche de este miércoles, a las 22 horas, en Telecinco.

Gran expectación por ver a Rocío Carrasco, justo cuando su serie documental está en el ecuador de la emisión, explicar y razonar en directo todas las dudas que han ido surgiendo en estas cinco semanas. Siete son los episodios que se han emitido, y con cada uno de ellos se han rellenado horas de debates en televisión. Rocío da la cara y responderá a todo y a todos. Tal y como se ha publicado, ninguna cuestión ni a nadie ha vetado la mujer de Fidel Albiac (48). De la mano de Carlota Corredera (46) y Jorge Javier Vázquez (50), maestros de ceremonias, del resto de colaboradores y periodistas, y de 28 preguntas de expertos y ciudadanos, Carrasco aclarará punto por punto.

Rocío Carrasco durante la grabación de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Mediaset

Este miércoles, horas antes de la emisión, se ha lanzado una campaña, vía redes sociales, para arroparla en su noche, sin duda, más complicada. "Quedada el miércoles 21 en las instalaciones de Mediaset para recibir con aplausos a Rocío Carrasco. A las 17:15 horas, guarden las distancias. Rocío, yo sí te creo". Los apoyos son tantos como los detractores y las opiniones. Rocío Carrasco tiene muchas dudas por resolver. Es su entrevista más trascendental. Estas son las seis cuestiones que Carrasco tendrá que exponer, matizar o esclarecer, negro sobre blanco.

1. Responder a su hija Rocío

Es una de las grandes incógnitas en torno a la vida de Rocío Carrasco: la relación con sus hijos. Inexistente, nula. ¿Por qué no se habla con ellos? Y, más reciente: ¿por qué no le coge el teléfono a su hija Rocío? Hace unos días, la joven, nueva colaboradora de El programa de Ana Rosa, decidía romper su silencio. Mirando a cámara, expuso: "Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros, siéntate con nosotros. De verdad, dejemos a un lado todo esto". Y remató, categórica: "A la persona que se está describiendo en ese documental no es mi padre". ¿No le cogió el teléfono a conciencia? ¿Ve rotas todas las posibilidades de reconciliación?

2. Dar su versión de las noches de Houston

Rocío en una imagen de archivo. Gtres

La exmujer de Amador Mohedano (67), Rosa Benito, ha asegurado en el plató de Ya es mediodía que Rocío Carrasco no estuvo ni una sola noche en el hospital con su madre cuando estaba ingresada en Houston. Manifestación por su parte que ha tenido mucha repercusión y que, se espera, tenga su réplica por parte de Rocío Carrasco. ¿Quién miente, por qué tienen ambas dos versiones tan opuestas de un hecho puntual y objetivo? Sobre las noches, Rosa expuso: "¡Pero ni una pasó! ¡Y ya está bien de mentiras! Yo no soy más que nadie pero yo lo he vivido, y eso no me lo puede quitar nadie. Ahí estábamos todos y miente. No se quedó ni una sola noche. Esas me las tragué yo porque quise". Ese día, Benito remachó su argumento de este modo: "Rocío se iba muchas veces por ahí... no buscarme, que me vais a encontrar". Es el turno de Rocío.

3. José Ortega Cano y la boda de su madre

Otro de los puntos que más ha molestado a la familia Ortega Mohedano: la opinión de Rocío Carrasco sobre la boda de su madre y José Ortega Cano (67). "Yo a José siempre le tuve mucho cariño y verlo que estaba bien y que había salido de aquello, era emocionante. Ahora los sentimientos son diferentes". Y afirmó que aquella boda no fue "una decisión acertada" por parte de su madre. "No creo que fuese una decisión acertada desgraciadamente para ella, ella lo decidió así y estaba enamorada, y todo lo que fuera para que estuviera feliz y contenta". Ortega se mostró enfadado tras estas declaraciones.

Se ha hablado mucho sobre el punto de inflexión de su relación. ¿En qué punto se dinamitó? ¿Fue porque Rocío no cuidó a sus hermanos, Gloria Camila (25) y José Fernando (27), mientras él estaba en prisión? ¿O fue por la casa de Miami que vendió Carrasco en contra de la voluntad del torero? Mientras llega la versión de Rocío esta noche, en el episodio siete explicó el porqué no mantiene relación con sus hermanos: "Los quiero mucho, pero no tenemos relación porque ese ser -Antonio David (45)- siempre está en medio".

4. Los términos de su separación

Antonio David y Rocío Carrasco en una imagen fechada en 1999. Gtres

Rocío Carrasco ha explicado en la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, documentos mediante, el porqué decidió compartir la custodia de sus hijos con Antonio David. No obstante, no son pocos los espectadores que no comprenden el motivo de Rocío para compartir la custodia teniendo en cuenta el inmenso dolor que, según ella, le propinó el ex guardia civil. ¿Qué le motivó a obrar así? ¿Cómo fue todo el proceso?

5. Sus inicios con Fidel Albiac

Rocío aseguraba que cuando ella empezó con Fidel, este no tenía relación sentimental alguna. Sin embargo, ahí está la hemeroteca que ha recordado que sí tenía novia, Rocío Mestre. No han sido pocas las insinuaciones de la familia Mohedano que apuntan al empresario como responsable de muchas de las cosas que han ocurrido en la vida de Rocío y de su familia. ¿Qué tiene que contestar a todo esto? ¿Qué relación tiene, de verdad, con Antonio Canales? ¿Son tan poco cercanos como aseguró el bailaor?

6. Su intento de suicidio

Rocío Carrasco durante la grabación de la serie. Mediaset

Punto doloroso para Rocío Carrasco. El intento de suicidio que relató Rocío en el primer capítulo del documental ha sido puesto en duda, al mismo tiempo que otros informes descartan que la hija de Rocío Jurado sea una mujer sometida y maltratada por su actual pareja, Fidel Albiac. "Decidí que no quería seguir viviendo, determino que no puedo, que yo ya había hecho todo lo posible para que eso cesara, había puesto en manos de la Justicia una serie de actitudes que yo consideraba maltrato. No quería seguir viviendo de esa manera y la única manera era quitarme de en medio, y me tomé varias pastillas diferentes", contaba en el episodio 0 de la docuserie. Pese a que se presentaron dos informes donde se puede leer con claridad "intento autolítico", muchos atisban lagunas en su discurso.

