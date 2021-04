Rocío Carrasco: "Quiero a mis hermanos, pero no tenemos relación porque ese ser siempre está en medio"

Miércoles. 22 horas de la noche. Plató de Telecinco. Una nueva entrega de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, protagonizada por Rocío Carrasco (43 años), ha visto la luz. En concreto, el episodio número siete, titulado Algo se me fue contigo. La hija de La más grande aborda, desde el dolor y envuelta en lágrimas y voz estrangulada, la muerte de su célebre progenitora, aquel negro y trágico 1 de junio de 2006. Subraya lo que significó aquella pérdida y el cisma familiar irreparable que ocasionó.

Cuenta Carrasco en esta entrega pasajes clave de su intensa y dolorosa existencia, ubicados en el tramo que abarca desde junio de 2003 hasta junio de 2006. Tres años a fuego en su memoria. Tampoco deja de lado Rocío su batalla judicial y mediática con Antonio David Flores (45), el padre de sus hijos; cómo ve una madre, ella, la manera en que los pequeños se van alejando de su lado, emocionalmente primero, física después.

Rocío Carrasco llamando en directo al programa. Mediaset

Comienza el programa de este miércoles y, después de que la presentadora hiciera una serie de aclaraciones e incisos sobre el intento autolítico que vivió Rocío, y que muchos medios de comunicación han puesto en duda, Rocío Carrasco llama en directo al programa. Por sorpresa. El plató enmudece. Carrasco anuncia la paralización momentánea de la serie documental a raíz de este séptimo capítulo. "Estoy bien, llamo para dos cosas. Primero, buenas noches a todos, a los de delante de las cámaras y detrás. Primero quería reiterarme en el mensaje de audio que mandé el otro día, en las gracias, con letras mayúsculas. Segundo, quería contaros algo. Yo sé que durante las emisiones de la serie documental ha sido muchísima la información que todos habéis tenido que digerir y que ver y asimilar, no es fácil contar una vida de 20 años en unas pocas semanas".

Y añade: "Yo creo que, llegados a este punto, que estamos en el ecuador de la serie documental, de esa historia que es mi vida, creo que es el momento de hacer un parón en la emisión. Usar ese parón para poder resolver, aclarar puntos, explicar algunas cosas que se han preguntado muchos. Creo que ha llegado ese momento. Me gustaría el miércoles que viene estar ahí con vosotros en directo para hacer precisamente eso. Luego retomaremos la emisión".

A continuación, los titulares más impactantes de la noche:

Episodio 7: Algo se me fue contigo

Rocío viendo imágenes de su vida junto a su madre. Mediaset

El episodio arranca con la canción de Rocío Jurado, Algo se me fue contigo, de fondo, mientras se intercalan imágenes familiares de la evolución de Rocío Carrasco, de niña a adulta. De bebé a adolescente.

1. (Sobre la relación de su madre con Fidel) "A ella le encantaba que él le tocara la guitarra, y le cantara. Siempre ha sido muy vergonzoso para esas cosas, pero ella estaba loca. Decía 'cómo canta el niño'. Fidel se gana a mi madre cuando ella ve, cuando ella conoce a Fidel. Por eso he dicho que, pese a todo lo que se ha dicho y se han encargado de enmierdar, su relación la sabían ella, él y yo".

(Se ponen vídeos de periodistas y colaboradores cuestionando la vida laboral de Fidel Albiac, se lo tilda de "mantenido" y "vago")

2. "No interesaba que estuviera a mi lado, y tenían que desprestigiarlo. Me da asco, esa es la palabra. Me da asco que la gente tenga esa facilidad para vomitar cosas. Que son humillantes y que lo que quieren es dejar en mal lugar a alguien que no les ha hecho nunca nada. Está en todo su derecho de no querer, de ser el gran desconocido para la mayoría y de la gente, y el gran conocido para los que tienen la suerte de conocerlo. Si hubiese sido un oportunista o caradura, otro gallo le habría cantado".

3. "El año 2003 pasa viendo continuamente a esta persona en Crónicas Marcianas, dándose golpes de pecho de que 'no me dejan estar con mis hijos', 'todo lo que hago lo hago por ellos', 'yo soy el mejor padre del mundo', 'yo quiero estar con mis hijos'. Eso, unido a lo que les estaba haciendo a los niños, me llevó a pensar que, quizás, si yo accedía y le dejaba verlos, todo eso iba a cesar porque iba a conseguir lo que quería".

Rocío Carrasco durante la grabación. Mediaset

4. "Yo quiero dejar claro que hay un primer momento en el que yo, en un momento de flaqueza, me planteo darle a los niños, me planteo no seguir luchando por eso. Vivía en un estado de pánico y alerta tal que hubo un día en el que, de repente, dije 'mira, ya está, si le doy a los niños por completo...' Al final era la ley salomónica, no lo partas por la mitad y aunque no sea tuyo, llévatelo. Pero no les hagas más daño y no hagas más daño al conjunto de la familia en general".

"Me planteé dejar de luchar por los niños"

5. "Siempre me he encargado de que esos niños quisieran estar con su padre. Siempre me he encargado de guardar la cara por su padre y decirles cosas buenas. Por eso los niños querían estar con él. Lo que determino es 'vale, yo tengo una sentencia donde a mí se me da la custodia por completo y como esto es así, voy a ver si haciendo un convenio regulador de forma privada y dándole los niños quince días...".

6. "Se lo comento a Fidel, él me dice que le parece perfecto que los niños estén quince días así. Llegamos a la conclusión de que si realmente era lo que quería ese ser, tal vez así todo pararía, el machaque. Me reúno con mi abogado, hacemos ese convenio, llama a la parte contraria y ese convenio se queda firmado por mí seis meses en la mesa del despacho... para que el ser y su abogado fueran a firmarlo. Durante esos seis meses tengo que tragarme todos los programas del mundo con los golpes de pecho".

Rocío hablando del convenio regulador. Mediaset

7. "¿Cómo le explicas a una niña de seis años, que tiene colegio y compañeros, que su padre dice que no los dejo ver, pero que tiene un convenio y no lo firma porque no le da la gana? Él estaba trabajando en Crónicas Marcianas y yo llamé a Sardá, y hablé con él. Le dije que todo lo que contaba era mentira y que llevaba seis meses sin firmar. Javier dijo que no había preocupación, que de ahí saldría con el convenio firmado. Que no se hablaría más y que el convenio se firmaba".

8. "De este convenio, que es muy público y muy cuestionado, se ha dicho por parte de esta persona y de otras que era un convenio con cláusulas leoninas, que era un convenio con el que había tenido que renunciar y que había sudado lágrimas... que tenía cláusulas diabólicas".

(Tras ver a Antonio David desfilando por los platós, tras firmar el convenio, pretextando que había renunciado a muchas cosas importantes solo por el bienestar de los pequeños)

Las estipulaciones del convenio

9. "Esa es la campaña. ¿Qué clase de madre hace eso con dos niños pequeños? ¿Sabes qué pasa? Que para mentir, lo primero que tienes que tener es muy buena memoria. A la vista está que a lo largo de 20 años ha dicho que sí, que ha tenido que renunciar a muchas cosas; otro día que no, que no ha renunciado a nada. Se contradice él mismo".

10. "No lo voy a leer entero, pero sí las estipulaciones. La primera habla de la patria potestad, en la que se dice que la tienen los padres. La segunda es la guarda y custodia de los hijos. Y dice 'los hijos del matrimonio quedarán bajo custodia compartida de los padres, que alternarán quincenalmente (cada dos semanas) la guarda de los niños. El padre y la madre alternarán cada dos semanas la guarda y custodia de los hijos, en períodos de lunes a lunes. Y añade: 'El progenitor al que no corresponda la custodia quincenal podrá visitar a los hijos los miércoles desde la salida del colegio hasta las 21 horas en que los llevará a la casa de la madre, y si la custodia le corresponde al padre este los recogerá de la casa materna'".

Las estipulaciones que lee Rocío sobre el convenio. Mediaset

11. Sigue diciendo: "Tercera estipulación. Alimentos. 'Como contribución a los alimentos de los hijos se pacta que el señor Flores abonará a la madre como pensión alimenticia a favor de los hijos la cantidad de 540, 91 euros mensuales en doce meses al año'. Esto quiere decir que yo lo que hago cuando firmo es reducirle a la mitad la pensión que a él le impone el juzgado en el procedimiento de separación. Pero no los 540 por niño, sino por los dos".

12. "Por ese motivo se le pone la mitad. Periodo de vigencia. 'El presente convenio regirá desde el 18 de julio de 2003 hasta el 31 de marzo de 2004, transcurrido el cual, y salvo pacto expreso o por escrito de los comparecientes a la vista del sistema pactado, dejará de tener efecto y volverán a regir las medidas fijadas en la sentencia de separación de 15 de enero de 2001'. 'Asimismo, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecidas conllevará que el mismo deje de tener efecto'".

La segunda estipulación que firmó Antonio David. Mediaset

La cláusula de confidencialidad

13. "Este es el convenio que firma este señor en el 2003 y que ha dado tantísimo de sí. Esas son las cláusulas diabólicas que dice él. Este convenio se firma el 18 de julio de 2003 y la cláusula de confidencialidad dice 'ambos esposos se comprometen de forma solemne a guardar absoluto silencio y total discreción en relación con el contenido y cumplimiento del presente, de forma que ningún tercero se inmiscuya en sus vidas privadas ni en las de sus hijos'. Se firma el 18 y un 21 de julio de 2003, tres días más tarde, sale esta portada 'lo que hay detrás del contrato de confidencialidad', firmado por Lydia Lozano (60). En esa revista cuenta Lydia todo lo que le ha contado él, que si es a cambio de la sociedad (que tenían en común), que si es a cambio de los niños...".

La revista que negoció Lydia Lozano en connivencia con Flores. Mediaset

14. "No, a los niños no los ha querido tener. Los ha querido pedir y ha querido ganar dinero pidiéndolos. Y ha querido seguir dando pena diciendo que a él no les dejaban a sus hijos. ¿Y por qué? Porque este ser sabía que en el momento en que yo viese esa revista mi reacción, la lógica de cualquier persona, sería decir que ya no había convenio y que volveríamos a la separación, fines de semana alternos. Y entonces tiene otros veinte años para seguir diciendo que él no ha sido y que probrecito. Es mentira".

15. "Lo único cierto de esa revista es que se había firmado un convenio tres días antes. Él lo hace en connivencia con ella, con Lydia. Por supuesto que es él quien se lo facilita a Lydia todo. Ella sabe que ese convenio que narra en la revista no es cierto. Ella sabe que él no ha tenido que renunciar a nada. Que al revés, que se le ha dado toda la facilidad del mundo. No son ciertas las cláusulas que publica. Esta persona ha dicho que él fue de los primeros padres al que un juez le dio la custodia compartida y le dieron un premio. Uff, qué miedo".

"La custodia compartida se la di yo"

16. "Eso es mentira, no existe ningún documento oficial, no le ha dado la custodia compartida ningún juez, nadie que no se llame Rocío Carrasco Mohedano mediante este papel. Cuando esto sucede, y este convenio está en vigor, me entero de que él me ha presentado un procedimiento judicial que se llama Modificación de medidas. Es un procedimiento argumentando que yo no cuido al niño, que hay un episodio donde el niño está con 39 de fiebre, que debía ser recogido por él y que yo no se lo entrego, que al día siguiente él se entera de que el niño va al colegio..."

Carrasco hablando de la Modificación de medidas que le puso Flores. Mediaset

17. "¿Qué ocurre? Que esta Modificación de medidas se firma el mismo día que él firma el convenio. Por lo tanto, desiste y no va a la modificación de medidas. El juzgado emite un auto diciendo que se tiene a este ser desistido imponiéndole las costas causadas. Todo lo que narra esa modificación ya lo había contado él por todas las televisiones. Son gotas y gotas, y a ti se te van quedando. Cuando ves eso en la televisión te dan ganas de meterte debajo de una teja y quedarte a vivir".

"Noto que los niños venían muy cansados"

18. "Hay unos cambios que yo veo en los niños, en su personalidad. Hay cambios que yo veo, que todo lo que yo he procurado durante 15 días, educación pura y dura, pues cuando volvían era como si hubieses hecho un castillo en la playa y la ola se lo lleva. Empiezo a notar que los niños vienen muy cansados. Rocío menos, pero a David me costaba un día o dos que se adaptara, volviera a su rutina. David venía, se metía en la cama y estaba durmiendo hasta el día siguiente. Venían de no tener horario, de estar rodeados de gente mayor, de poder hacer en buena forma lo que les diera la gana. Mi hija desde los nueve años quería un móvil y yo no le compré".

19. "Se querían acostar a las tantas, en mi casa no. Propuse ese convenio creyendo que hacía un bien, y me arrepiento porque al final lo que he conseguido ha sido ofrecerle y ponerle en bandeja más tiempo para que consiguiera lo que hoy ha conseguido. Obré con diligencia en el sentido de que era lo mejor para ellos. No lo quito posteriormente (el convenio) porque los hijos querían estar con su padre y yo no iba a privarlos de eso. Mis hijos no eran conscientes -ni yo cuando estaba en Argentona-. Quieren irse porque están bien, pero no sabían del daño emocional".

Rocío Carrasco hablando de su gran error sobre el convenio. Mediaset

20. "Yo hacía una vida normal con ellos. Incentivábamos Fidel y yo mucho del deporte con ellos. Yo iba con ella y con sus amigas de la urbanización y era la época de la goma y la comba. Me ponía a jugar en el parque con las niñas. Eso tarda muy poco tiempo en desaparecer. Mi vínculo con los dos es fortísimo hasta que mi madre fallece".

(Tras ver unas imágenes en las que Antonio David asegura que muchas veces veía a su hijo "con faldita" haciendo referencia a que "todo se pega". En la conversación se estaba hablando de José Ortega Cano)

21. "¿Cómo? Me parece muy fuerte. Estas imágenes no las había visto, pero me parece muy fuerte. Lo dice con maldad, lo dice con... No te puedo decir nada de eso. Se me pasan por la cabeza muchas cosas que no debo decir".

El cáncer de su madre

22. "En agosto de 2004 es cuando a mi madre le diagnostican la enfermedad. Ella tenía que trabajar en su gira de verano y en ese momento coincidía que estaba en Chipiona. Tenía que trabajar en Huelva. Llevaba unos días que se encontraba mal, fue al médico y le dijo que tenía que irse a Madrid. El médico le dijo que tenía que dejar el trabajo, 'te vas ya a Madrid'. Se vino, la miraron en Montepríncipe y le dijeron lo que había. Tenían que operarla. No se encontraba bien, estaba hinchada y los ojos con una tonalidad amarillenta".

23. "Yo estaba fuera de España, me llama y me dice que no se encontraba bien. Hicimos las maletas y nos fuimos para Madrid. La gravedad la ve cuando le dicen la enfermedad y el sitio donde la tiene. Cáncer de páncreas. Recuerdo que el médico me dijo lo que era y le dije '¿eso qué significa?'. Me dijo que el 80 por ciento no sobrevive. Le dije que me daba igual porque mi madre estaba en el 20. Miedo, terror...".

Rocío junto a su madre el día de la rueda de prensa para anunciar su cáncer. Mediaset

24. "Date cuenta que ese mes en que estuvo en ese hospital, ella recibió todas las muestras de cariño habidas y por haber. Por los medios, por la gente... Ella, ante esas muestras, se ve en la obligación de comunicarlo públicamente".

"Mi madre hizo el testamento el día de la rueda de prensa"

25. "Yo me sentí muy orgullosa de ella, ya no como madre, que siempre lo he estado. De ella como persona, porque creo que hizo un ejercicio de fortaleza, aunque por dentro se estuviera muriendo. Ahí creo que, en cierta forma, le podía dar ejemplo a mucha gente. Creo que ella desde el principio tenía otro convencimiento. Yo sé que mi madre, cuando terminó la rueda de prensa, se fue, le dije '¿a dónde vas?'. Se fue con su abogada a hacer algunas gestiones. Su testamento coincide con ese día. En ese momento la familia se hunde, pero van pasando los días y, no quiero decirlo de una manera que pueda parecer grotesco u ofensivo, pero sí creo que el fin de alguien da paso al comienzo de muchos".

26. "Yo no voy ni a calificar ni a hacer juicios de valor del principio de las vidas televisivas o públicas de mucha gente de mi familia. En cuanto al padre de los niños, te puedo decir que claro que rentabiliza, como lo ha rentabilizado todo".

Las portadas hablando sobre el estado grave de Jurado. Mediaset

27. "Mi madre va a Houston, hicimos todos los trámites y se mandó toda la documentación. Ella va para que la vean y diagnostiquen si realmente el tratamiento de aquí era el adecuado o si existía algo mejor allí. Me quedo aquí, en cierta forma encargada de mis niños y de mis hermanos. A mi madre le ponen un tratamiento, tiene que darse sesiones, está allí un tiempo grande. Llegó a hacer dos ciclos de tratamiento. En el momento en que vuelve hace su último especial, Rocío siempre".

28. "Tenía la fuerza justa, pero le hizo tanto bien. Fue su última actuación; ella pensaba, en su fuero interno, que no iba a hacerla nunca. Estaba nerviosa, emocionada, pero estaba feliz, le dio un chutazo de energía. De estar haciendo de nuevo lo que le gustaba. La última entrevista que ella concede se la da a Jesús (Quintero). Tenía muchas ganas de vivir, era una luchadora nata. Esas navidades las pasamos en Madrid, y es posterior a ese Fin de Año cuando empieza a encontrarse mal otra vez. Decidimos que volviese a Houston".

Rocío Carrasco muy emocionada hablando de su madre. Mediaset

30. "Mi madre le tenía pánico a las anestesias generales, porque tenía muchas alergias. Cuando ve que tienen que dormirla, me llama y me dice 'Rocío, vente para acá'. Yo me fui de Madrid un jueves y llegué un viernes allí. A ella supuestamente el domingo le daban el alta. Supuestamente, no era una cosa de gravedad, por eso me volví. Al día siguiente de volverme, me llama una persona muy amiga de mi madre, que estaba allí, y me dice 'cógete un avión y vente'".

31. "En aquel momento yo no estaba para nada. Su padre tuvo a los niños durante los cuatro meses que yo estuve fuera. Tres meses y algo, creía que era donde tenían que estar. Pensé que era lo más adecuado. Estoy en Houston y me llama Saavedra (su abogado) y me dice que me ha presentado una demanda de modificación de medidas. Le pregunto que qué quiere, que si tengo que ir a Madrid. Y me dice que lo único que pide es que ese convenio que se firmó en 2003 de forma privada se eleve a público y queda constancia como si fuese judicial. Le digo que no tengo ningún problema".

La obsesión de Antonio David

32. "Esa segunda modificación la presenta este ser en el momento en el que ya se sabe que mi madre está enferma. Aprovecha ese momento de mi vida para hacer que esto se eleve a público, porque era impensable que Rocío Jurado fuera a fallecer y que a sus nietos no les dejase nada en el testamento. Él dijo 'si mis hijos heredan, esta vuelve a poner lo de los fines de semana alternos y yo no voy a poder disfrutar ni gestionar nada que tenga que ver con la herencia'. Y así lo hizo. Volver a intentar asegurarse el futuro".

Antonio David hablando de lo mucho que le afecta el estado de salud de Rocío Jurado. Mediaset

(Tras ver llorar a Antonio David en televisión por la enfermedad de Rocío Jurado)

33. "Qué repulsión, el que un padre tenga que hablar de los sentimientos de dos niños pequeños y tenga que hacer el numerito llorando por la salud de la abuela. Cuando en muchas ocasiones esas lágrimas las ha soltado mi madre por mi culpa. Me parece repulsivo. Ese no se puede olvidar que los niños llevaban 40 días con él porque se los dejé yo".

34. "Esos días en Houston fueron terroríficos, cada día pasaba algo peor que el anterior. Como éramos muchos, hacíamos turnos de mañana, tarde o noche. A mí siempre me tocaban las noches, porque a una le dolía la cabeza, tenía reúma... A mí no me pesaba, pero, bueno, tomé la determinación de que no podía seguir siendo así la cosa, que yo también quería estar con mi madre cuando estuviera despierta, no siempre dormida".

"El viaje de vuelta fue gracias a Ángel Nieto"

Rocío hablando del viaje de vuelta de su madre desde Houston. Mediaset

35. "El viaje de vuelta fue a través de Ángel Nieto, otra persona a la que yo he querido mucho en mi vida, que ya no está. Él era amigo de Paco 'El Pocero'. Nos puso un avión medicalizado para que ella pudiera viajar en las condiciones de seguridad necesarias. Paco se portó muy bien. Mi madre estaba muy contenta porque volvía a su casa. Cuando se bajó de ese coche, en su casa, ella estaba débil, pero feliz. Pasamos todo el mes de mayo allí con ella. A sus hijos sí los vio, a sus nietos no. No quería que tuvieran esa imagen de la yaya. Quería que tuviesen la imagen de ella bailando o tirada por el suelo. Yo tampoco los vi, yo no me moví del lado de ella. Hasta que no se fue. Hasta esa larga madrugada. Esa eterna madrugada".

MOMENTO INÉDITO:

En Telecinco, han emitido una secuencia inédita, fuera del episodio 7, en la que Rocío Carrasco aborda la relación que mantuvo con José Ortega Cano, el porqué hoy no se hablan y también se pronuncia sobre sus hermanos, Gloria Camila (25) y José Fernando (28).

36. (Al ver las imágenes en las que Ortega y Antonio David hoy sí mantienen relación) "Cómo es la vida y las vueltas que da. Ahora son familia. No deja de herirme en el sentido de que yo a José siempre le tuve mucho afecto. Hablo en pasado, sí. No es que no le tenga afecto, no quiero que pertenezca a mi vida". Sobre sus hermanos, asegura: "Tampoco es para hablarlo ahora, los quiero mucho, pero sigue estando la figura central en mitad de todas las relaciones que pudiera tener. Siempre está esa persona en medio. Es la razón más importante".

Rocío Carrasco, rota de dolor al hablar de la muerte de su madre. Mediaset

37. "Al principio de llegar mi madre a Madrid, nos llamó a los dos, a mí y a Fidel. Se quedó mirándome, cogiendo de la mano a Fidel, y me dijo 'Rocío, no te pensarás que yo me voy a morir sin dejarte a ti casada con este, ¿verdad?'. Se me saltaron las lágrimas, porque sabía lo que iba a pasar. Decía 'mañana os casáis'. Y le dijo Fidel 'qué tontería, cuando tú estés buena. No vas a tener tú menos talla que la novia'. Y ella, 'que no, que mañana llamo al padre Ángel'. Es como si me hubiera casado en ese momento. El día 1 de junio, pues... pasó lo que pasó".

[Más información: Rocío Carrasco: "Él me entregó a mi hijo David con el brazo roto por la mitad. No lo llevó a Urgencias"]