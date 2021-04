Michu desvela cómo ha ido el juicio con José Fernando por quebrantar una orden de alejamiento

Este lunes ha tenido lugar en los Juzgados de Jerez de la Frontera el único escollo legal que podría privar a José Fernando Ortega Mohedano (27 años) de abandonar el hospital psiquiátrico en el que está ingresado desde hace cinco años y volver a casa con su familia. Un juicio por quebrantar, en 2017, la orden de alejamiento que tenía de Michu, su pareja y madre de su hija Rocío, al que este lunes el hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano (67) -a causa de las restricciones de la pandemia- se ha enfrentado por videollamada desde Madrid.

Quien sí ha acudido al juicio como testigo ha sido Michu, que ha querido dejar claro que la denuncia que interpuso hace cuatro años contra José Fernando por quebrantar la orden de alejamiento -mantuvieron una tortuosa relación a causa de las adicciones del colombiano- es algo del pasado. Muy seria, la gaditana ha evitado hablar de su declaración a su salida de los juzgados asegurando lo que sigue: "No voy a contar el tema, la verdad. Es un tema tan feo... Además, no sé por qué interesa si eso ya es de hace mucho tiempo. Es de 2017 y estamos en 2021. La actualidad es otra".

Michu hablando con los medios tras celebrarse el juicio. Gtres

"La actualidad nuestra es otra, esto es algo que está atrás y que hay que solucionarlo, y ya está", ha señalado, sin querer confirmar si en estos momentos José Fernando y ella son o no pareja. "La relación claro que es buena, pero no te voy a contar si seguimos juntos. ¿Para qué lo quieres saber?", ha preguntado molesta por la pregunta. Poco después, y tras pensárselo mejor, la madre de la única nieta de Ortega Cano ha confesado: "Tenemos una niña. Todo es muy bonito, esto es algo del pasado que hay que ir quitándoselo y vengo aquí para que todo esté bien y ya está", dejando entrever que su relación con José Fernando marcha viento en popa.

En la misma línea, Michu tampoco ha confirmado si su novio saldrá definitivamente del hospital psiquiátrico este mes, como se ha publicado: "Es que no te voy a contestar a nada de él, de verdad, porque es cosa de él. Yo lo único que te puedo decir es que vengo de mi trabajo, vengo a hacer esto y me vuelvo otra vez a lo mío, a recoger a la niña, mis historias. La cosa de él es que no te la voy a decir".

En unos momentos complicados para la familia Ortega Mohedano por la emisión de la desgarradora serie documental de Rocío Carrasco (43), y aunque mantiene muy buena relación con José y Gloria Camila "sobre todo por la niña", Michu prefiere no pronunciarse sobre el polémico testimonio de su 'cuñada', asegurando que no ha visto ningún programa. "Yo no veo la tele, no me da tiempo. Mi niña muy temprano, yo me levanto a las 6 de la mañana y es que no me da tiempo de ver vuestro trabajo. Qué yo lo entiendo porque es vuestro trabajo, pero el mío es otro", ha confesado.

José Fernando saliendo de los juzgados junto a su padre en abril de 2017. Gtres

Hace unos días, JALEOS pudo conocer que el "buen comportamiento" de José Fernando en el psiquiátrico tiene muy satisfechos a los que lo cuidan y supervisan. Cierto es que los últimos meses "ha echado mucho de menos" las visitas familiares que recibía. En concreto, las de su padre y su hermana Gloria Camila. El centro restringió esta cuestión a causa del coronavirus y, según se ha publicado, la última visita fue en Navidad y ya tuvo lugar "a través de una mampara". Su día a día es bueno y José Fernando está animoso y ha hecho varios amigos intramuros.

Gracias al teléfono y a las videollamadas el joven puede comunicarse con sus seres queridos. El pasado mes de febrero, La Razón publicaba que José Fernando ya ha sido vacunado contra la Covid-19. Sea como fuere, a este periódico se traslada la esperanza de la familia de José Fernando por que salga según lo previsto de ese centro y vuelva a retomar su vida normal y su libertad. La última vez que disfrutó de un permiso fue a principios de 2019. A este medio le consta que está muy bien integrado con todos sus compañeros, muchos de los cuales son grandes amigos, tal y como contó uno de los internos a JALEOS en marzo de 2019: "Tiene muchas ganas de salir y comenzar su nueva vida. Habla mucho de su hija, y la echa mucho de menos".

