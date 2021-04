"Tras pegarme, llamó a su padre y le dijo 'ya lo he hecho'": los 35 titulares de Rocío y la sorpresa de Fidel

Este miércoles 21 de abril es una fecha clave en la vida de Rocío Carrasco Mohedano (43 años) y, por extensión, también de la cadena Mediaset. El día D. De forma excepcional, no se emite una nueva entrega de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. A cambio, la protagonista, Rocío, en plató. En directo. Noche especial e histórica, teniendo en cuenta que hacía siete años que la hija de Rocío Jurado no pisaba un estudio de televisión, desde el extinto Hable con ellas, en 2014. La ocasión lo merece: Rocío necesitaba aclarar todas las dudas que han surgido tras la emisión de los seis episodios hasta la fecha.

Explicar, razonar, documentar o matizar algunas de sus palabras o sentimientos en la serie documental, cuya grabación total duró 60 horas. Muchas han sido las voces críticas que se han alzado tras el estreno de este producto que ha revolucionado la televisión, demasiada la confusión. La llamada de su hija que la madre no atendió, supuestamente, las noches de Houston, su relación con José Ortega Cano (67), los términos de su separación matrimonial, su intento autolítico. Suma y sigue. Este miércoles le tocaba a ella poner todo negro sobre blanco.

Carlota y Jorge Javier al comienzo del programa especial. Mediaset

El programa especial, Rocío en plató, ha comenzado con Carlota Corredera (46) y Jorge Javier Vázquez (50), presentadores y maestros de ceremonia, hablando de la importancia de esta noche histórica y dolorosa para Rocío. "Uno de los programas más esperados de la década", ha sostenido Corredera. Carrasco ha llegado a las instalaciones de Telecinco al filo de las ocho de la tarde. Antes de la entrada en plató de Rocío, los colaboradores han subrayado el gran contexto de actualidad al que se enfrenta Rocío madre: la llamada de atención, el reclamo público de una llamada que le hizo la hija hace cinco días. Por esto, el programa ha resumido en un vídeo inicial cuál fue la relación maternofilial hasta ese 27 de julio de 2012 que todo lo cambió: la pelea doméstica.

Por primera vez se aborda esta cuestión abiertamente en Telecinco. Se han emitido todo tipo de detalles de aquel día, los mismos que se publicaron hace un año: Rocío Flores le "propinó varios golpes" a su madre, llegando, incluso, a tirarla al suelo, para posteriormente seguir golpeándola, dándole varias patadas. Ese día Rocío hija se fue de casa para no volver tras declarar contra su madre en la Guardia Civil. Ese día Rocío Flores abandonó la casa materna para jamás volver. El motivo por el que la cadena optó por callar esa información hasta hoy lo ha desvelado Carlota Corredera: Rocío Carrasco llamó a la dirección de Sálvame para silenciarlo y, en la medida de lo posible, proteger a su hija.

Rocío, muy emocionada al entrar en plató. Mediaset

Tras este momento y unos minutos de publicidad, el cantante Blas Cantó (29) ha entonado en directo la canción Como las alas al viento. Al mismo tiempo que la sintonía, Rocío Carrasco, vestida con un traje de chaqueta en azul eléctrico, se ha encaminado hace el plató de televisión. Muy emocionada, sin poder evitar las lágrimas y visiblemente nerviosa, Rocío Carrasco llega a plató y comienza la entrevista. En sus manos, papeles. Documentación y mucha emoción. El broche de oro: Fidel Albiac (48) sorprende a su mujer en la noche, quizás, más difícil de su vida.

A continuación, los titulares más sorprendentes de la noche:

1. "Yo nunca hice esto con ninguna otra finalidad que no fuera que se me escuchara, que se me oyera, que se supiera lo que yo he sufrido, lo que he sentido, como yo lo he vivido. Sé que hay cosas que puedo demostrar y otras cosas que no puedo demostrar: mis sentimientos y vivencias. Yo, visto toda la repercusión, estoy contenta y orgullosa. Te mentiría si te dijera que no. Si he logrado algo, que nunca fue mi intención, con mi testimonio... me alegro. Lo he público porque se ha dirimido en un lugar público. Porque me han llevado a esto".

2. "La última vez que vi a mi hija fue el 27 de julio de 2012. Ese día pasa que Rocío me agrede y yo termino en un hospital, es algo que se sabe, que ha salido públicamente, pero yo quiero decir una cosa, si me dejáis. Rocío llega a ser verdugo porque antes ha sido víctima. Ha sido víctima, incluso más vulnerable que yo. Quiero pedir públicamente, a las personas que la atacan en ese sentido por lo que ella realizó en ese momento, que no la ataquen a ella, que no tiene la culpa. La culpa la tiene otra persona, el responsable de que ella actuase así. Su padre".

"Me estaba dando una paliza su padre, no ella en realidad"

Rocío Carrasco hablando sobre su hija. Mediaset

3. "No la denuncié, ni yo denunciaría nunca a mi hija. Primero porque ella es una víctima. Y en segundo lugar, porque yo no podría denunciarla porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Todavía hoy lo es. Para mí, la maternidad ha sido lo más maravilloso que me ha podido pasar en la vida. Siempre la he querido proteger, porque siempre he considerado que la persona que cometía el acto no era ella. A mí me estaba pegando una paliza su padre, no ella. La niña, que ya no es una niña, que tiene 25 años".

4. "Mi reacción tras la paliza fue sentir pánico. Fíjate una cosa, sentir pánico no solamente por lo que estaba sucediendo, sino por lo que iba a suceder después de eso. Ocurren cosas que ya las narraré en su momento. Ocurren cosas que a mí me hacen ver lo que viene después de eso. Eso me da terror. El ver que a ella se la ha llevado hasta ese punto".

5. "No tuve más remedio que relatarlo ante el juez... Sé que se han filtrado audios de mi declaración ante la jueza. Ahí tengo que relatarlo, lo hice dos veces. Cuando se me imputa un delito de maltrato continuado, porque ella sí me denuncia a mí, junto con su padre. El mismo día de la paliza a las cinco de la tarde. A mí mi hija me pega, se monta en un coche que yo le tenía puesto para que la llevase al cursillo de verano porque había suspendido. Según se sube, saca un móvil, descuelga el teléfono y habla con su padre. Lo sé porque el chófer que la lleva va a testificar a mi procedimiento".

"Nunca le dije a mi hija que no volviera a llamar, que no era su madre"

Carrasco, rota de dolor en el programa especial. Mediaset

6. "Le dice a su padre 'papá, ya está hecho'. Así es. De ahí se fue al colegio, y al colegio fueron a buscarla unos amigos de su padre para luego ir con su padre a la Guardia Civil y denunciarme. Cuando a mí me dicen que yo declare, el día 30 si no recuerdo mal, digo que no quiero declarar por no contar la verdad. No quería denunciarla. Me denuncian mientras estoy en el hospital. Estuve cinco o seis horas en observación porque tenía un traumatismo en la cabeza. Supongo que mi hija sabía que estaba en el hospital. En ningún momento se preocupó por mi estado".

7. "Ese vínculo es algo que no se puede romper. Por mucho que lo hayan intentado. Ese vínculo no se puede romper. Ahora está enterrado, solapado o invisible. Transparente. Pero el vínculo sigue. No me lo va a quitar nadie, a esa la he parido yo. Me encantaría que en algún momento de la vida, no ahora, porque no estamos preparadas, pero yo no pierdo esa esperanza. Siento dolor viendo imágenes de antes. Siento mucho dolor porque esa era mi hija. Siento mucho dolor, un desgarro".

8. "Sí, mi hija me ha llamado. Me llamó el día antes de Ana Rosa y el día siguiente, quitando el 3 de diciembre. Nunca le dije a mi hija 'aquí no vuelvas a llamar, yo no soy tu madre'. Jamás en la vida. Nunca. No he tenido tentación de cogérselo, porque no estoy preparada y ella tampoco. Las condiciones no son las idóneas. Tiene que pasar tiempo y que yo esté preparada. Yo sé lo que yo tengo que hacer, y es prepararme. Estoy con terapia, con fármacos, con médicos... "

"La paliza es la obra maestra de ese ser"

La hija de Rocío Jurado hablando de sus hijos. Mediaset

9. "No se lo cojo y no es un capricho. Digo que no estoy preparada por eso, porque tengo detrás un equipo que me dice 'no hagas eso, vas a volver al principio, a la casilla de salida'. Cuando me llama, me pasa de todo. Miedo, inseguridad. Todo lo que no quiero volver a sentir. De lo que me ha costado tiempo y trabajo. No quiero volver a sentir pánico cada vez que suene el timbre de mi casa y sean los niños. No quiero sentir vómitos cada vez que llegaba el lunes. Me ha costado muchísimo trabajo".

10. "Estoy contando este episodio de mi vida, tan horroroso, porque sin él yo no puedo contar la magnitud del monstruo que es su padre. Este episodio es su obra maestra, el llevar a su hija y convertirla en eso es su obra maestra para terminar de matarme. Por eso cuento este episodio. Sin él me es imposible hacer un retrato de esta persona".

11. "Mi hija para de pegarme en el momento en el que me caigo al suelo y pierdo la conciencia. Me quedo así y ella se asusta y se va".

12. "No me llama mamá desde 2012. En alguna ocasión me llamaba mamá. Tenía miedo, pánico a vivir con ella. Cuento muchos detalles en la serie documental que se van a omitir, para que se queden entre ella y yo. La realidad es mucho más dura de lo que cuento. Consideramos que es más conveniente y mejor que se quede ahí. Por protegerla, siempre lo he intentado. Cuando este episodio se hizo público, sí levanté el teléfono para que no lo sacaran. Siempre he intentado protegerla. A ella y a su hermano".

"Esa niña ya no existe. No me hace bien verla"

Rocío Carrasco viendo a su hija en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset

13. "No estoy preparada para decirle algo directamente. Cuando esté preparada, haré lo que tenga que hacer. Lo haré fuera de este ámbito. Nunca la he dejado de querer, nunca se deja de querer a un hijo. La he visto por televisión, pero no he puesto la tele para verla. No cambio de canal cuando la veo, me voy a hacer otra cosa. No me hace bien el ver que esa niña no existe ya".

14. (Tras escuchar las críticas de Alessandro Lequio) "Primero le diría a Alessandro que con la actitud que él ha tenido conmigo y con mi vida, creo que no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado. No se ha parado a ver ni una palabra que yo haya dicho. No ha entendido nada, tampoco me extraña, porque perro no come perro. Al final, si lo analizas, si tiene ese pensamiento, que es el que él verbaliza, me está demostrando que si no es igual es muy parecido al Ser. Perro no come perro. Entiendo el ataque. Yo también tengo mi opinión sobre lo que él dice".

15. "Yo hablo de la semilla del mal. Cuando desde pequeña te han ido inculcando en tu mente, que a esa edad es una esponja, y te lo inculca tu máxima figura, la niña recibió adoctrinamiento más o menos consciente. Rocío narra y cuenta cosas, en esos informes, que son literalidad con respecto a lo que dice su padre. En esos informes dice que ella tiene el mismo concepto de mí que tiene el padre. Ella creo que no ha sido consciente de eso. Por eso digo que ha sido verdugo después de ser víctima".

Se intercalan preguntas de 28 personas, anónimas y conocidas

Carrasco contestando a Sonsoles Ónega. Mediaset

Pregunta Sonsoles Ónega: "Si tu testimonio ha agitado el país es porque hay agujeros en el sistema. Yo sí te creo, me da igual si es un eslogan. Creo que en tu verdad está la de muchas mujeres. Quiero saber: ¿por qué crees que los jueces no han podido llegar hasta el final? ¿Qué debe cambiar para que casos como el tuyo se vea en una sentencia?".

16. "No es que los jueces no hayan podido llegar al final. Es que hay muchos agujeros negros, en el sentido de que hay muchas cosas que cambiar, mejorar e implementar. Creo en la Justicia firmemente, esté mejor o peor, pero se tiene que renovar, escuchar a las mujeres. Que se me escuche en sala, la tutela judicial efectiva. Es lo único que he pedido. No me la dan porque la magistrada de la Audiencia, cuando se hace el recurso, hace un poco lo que le da la gana. No tiene en cuenta los informes que yo presento, no solo los míos, los informes del equipo de valoración integral del juzgado. Pido que sean los peritos del juzgado los que me valoren".

17. "Yo lo que reclamo es que se me escuche, hablar delante de un juez, no ratificar mi denuncia. No estoy hablando de eso, quiero ir a un juicio, a una sala, con unos peritos. Que la otra parte, si quiere, que me dé un contraperitaje, pero que se haga. Mi objetivo es que eso se vea y si consideran que existe condena, vale".

"Mi hija está muy manipulada. No habla ella"

Carrasco respondiendo a María Patiño. Mediaset

18. (Sobre su hija) "Está tan manipulada, está muy manipulada. ¿Tú sabes lo que es estar haciendo cualquier cosa por la causa? Está manipulada. No te lo digo yo, te lo dicen los especialistas. Sigue manipulada, claro que sí. No ha salido de ahí. Se fue de casa a los 15 años y ha crecido con una versión, no con dos".

19. "Estamos aquí sentados y de lo único que hablamos es del llamamiento. Y no hablamos de él, está desviando completamente. Se ha salido del plano: lo que él ha hecho siempre. Ellos querían neutralizarme con ese llamamiento. Hoy por hoy, no lo consiguen. Hace un año, año y medio, sí. Hubiera parado hasta la serie".

Pregunta Rosa Villacastín: "Has salido en ¡HOLA!, sonriendo, físicamente bien, ¿cómo es posible que hayas salido así, de felicidad completa, y hayas tenido depresión? ¿Por qué esa disfunción?".

20. "Soy una persona que nunca me ha gustado darle tres cuartos al pregonero de lo que pasa es mi vida. He sido presa de unos valores inculcados de que se queme la casa y no salga el humo. No le puedo contestar otra cosa: que no me gusta decir lo que me pasa. Que la gente supiera".

21. "Cuando él presenta su escrito ante mi denuncia, uno de los argumentos que esgrime es ese. Y presenta fotografías en la boda de Carmen Borrego, en una portada del ¡HOLA!".

"Él no va a permitir que asome cabeza"

22. "No me revuelve que contraten a mi hija en El programa de Ana Rosa. No quiero entrar en el bucle de la manipulación de cómo ese ser permita que su hija haga esas cosas. En cualquier caso, él está detrás, porque no va a permitir que yo asome la cabeza".

La llamada sorpresa de Fidel Albiac. Mediaset

Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco, entra en directo por Skype

23. (Habla Fidel) "Principalmente, le quiero decir, más allá del apoyo, que está de más, que me produce tanto daño y dolor verla, volver a repetir, volver a seguir justificándose... Dicho todo esto, apoyo público, no solo a ella. A toda persona que se haya visto en esa circunstancia. Ella tiene la suerte de estar aquí, pero, ¿cuántas mujeres no tienen esa oportunidad?".

24. (Sobre todo lo que se ha publicado de él) "Sí, me han puesto como trescientos millones de trapos desde el minuto cero. No voy a decir que eso vaya en el oficio, pero, ¿qué hago?".

25. (Interviene Rocío) "Eso es otra forma de maltrato. Eso lo ha hecho él, ese ser. Y a Fidel le ha tocado porque estaba a mi lado y no se iba ni muerto".

Patiño, Fidel y Carrasco hablando en Telecinco. Mediaset

26. (Fidel responde cómo ha vivido al lado de Rocío en su peor momento) "Ella ha tratado muchas veces de que no se le note. Se ha dicho 'está aislada, no sale de casa, está en un búnker'. He visto a Rocío como la habéis visto vosotros. He escuchado de ella que tiene la nariz doblada porque toma drogas".

27. "Yo me reconozco como maltratada cuando veo que mis hijos están siendo manipulados. Hasta ese momento, no. Todo lo justificaba hasta ese momento".

28. (Sobre la existencia de una supuesta cinta donde se ve cómo Antonio David la agrede) "Yo no lo sabía que existía. He sido consciente ahora".

"Nunca le dije a mi madre que estaba siendo maltratada"

29. "Nunca le dije a mi madre, verbalmente, que estaba siendo maltratada. Todo lo supieron a posteriori. Yo no me aterrorizo ese día de la ventana -cuando intentó Antonio David tirarla una noche, según ella- por mí, sino porque estaba embarazada".

30. "Si tuviera delante a mi padre, no me gustaría decirle. Me gustaría tocarlo, besarlo, a mí no me haría falta decirle nada a mi padre".

Rocío Carrasco hablando de sus padres. Mediaset

31. (Sobre qué diría su padre si viera hoy a Raquel Mosquera en los platós) "No hubiera sucedido nunca. De esa forma, no. Hubiesen seguido como ellos estaban. No lo permitiría. Jamás".

32. (Sobre las eses que hizo su padre con el coche tras reconciliarse con ella y Fidel) "No hay que plantearse tanto. Eso que ella (Raquel Mosquera) dice, que no lo digo yo porque no estaba en el coche, no es así. Ella lo sabe. Lo de las eses era por otra cosa. Yo no soy la que dice lo de las ese. Yo solo contesto".

"Me da pena mi tía Rosa Benito"

33. "Me da mucha pena que Rosa Benito, mi tía, porque la considero como tal, actúe de esa forma y tenga esa actitud. Con lo que ella ha sufrido con todo lo mío. Con todo lo que ella ha visto sufrir a mi madre. De todo lo que ella es consciente. Me despierta pena. No voy a entrar en desmentir cosas que son absurdas. Lo único que se demuestra con esas negaciones es que de lo importante no puedes decir que sea mentira, y se acoge a la mínima".

34. "Cuando digo lo de que estaba harta de hacer noches es que me quedé una serie de noches. Unas me tocaban, otras no. A una le dolía mucho la cabeza, a mi tía Gloria, que tiene migrañas. En Houston éramos muchos e hicimos turnos. Lo que pasa es que nunca se planifica hasta que lo digo yo. Yo no he dicho en ningún caso que me quedara a dormir todas las noches en Houston, sí en el Montepríncipe".

35. "He pensado muchas veces que me merecía lo que me pasó con ese ser, porque lo había elegido yo y era responsabilidad mía. Me culpé de todo durante tiempo. También con la custodia compartida: la di porque quería paz y porque los niños querían".

[Más información: Rocío Carrasco: "Quiero a mis hermanos, pero no tenemos relación porque ese ser siempre está en medio"]