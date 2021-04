El cabreo de Jorge Javier con Carlota Corredera por llamarle en directo: "Estoy desconectando"

El pasado viernes, Sálvame destapaba una serie de mensajes de Sylvia Pantoja, actual concursante de Supervivientes, en los que hablaba mal de Jorge Javier Vázquez, utilizando calificativos como "narcisista", "egocéntrico", chaquetero" o "falso".

Para saber lo que el presentador opinaba de estos improperios de la prima de Isabel Pantoja, Carlota Corredera decidía llamarle en directo. Sin embargo, el presentador estaba desconectando y esta llamada que terminó con su paz no le hizo ninguna gracia, lo que desembocó en una tensa conversación ente ambos presentadores.

"Jorge, soy Carlota, estás en directo", le avisó Corredera. La reacción de Jorge Javier fue el silencio y un "eh… no" tras una larga pausa, lo que hacía presagiar que la llamada no iba a llegar a buen puerto, como así terminó sucediendo.

A pesar de ello, Corredera siguió insistiendo para intentar sonsacarle algo al presentador: "Estás en directo, pero es para hacerte una pregunta super rápida. ¿Puedes hablar o no? Porque si no puedes hablar corto". "Regular, mejor que no. En 2 minutos", le avisó él, lo que provocaba la risa de los colaboradores de la mesa, que se preguntaba qué estaría haciendo.

Jorge esta de vacas o solo desconecta?? pic.twitter.com/Bp9Ux7XcM9 — MaryGH2 (@Mary202085797) April 16, 2021

"Pues hacemos una cosa, llámame tú cuando termines y te cuento lo que ha dicho Sylvia Pantoja de ti, que vas a flipar", le ponía en aviso Carlota. Sin embargo, escuchar de qué se trataba la llamada fue la puntilla necesaria para terminar de rechazar la conversación: "Uy no, no, que va, estoy desconectando. Me da igual".

“Vale, vale. Si estás desconectando y te da igual, ya te enterarás cuando dejes de desconectar, pero que sepas que no es bonito”, agregó su compañera, en un intento por hacerle ver que era algo importante.

"Escucha una cosa. Si sabías que estaba desconectando, ¿para qué me haces esta putada?", agregó él después, muy molesto. "Sí, pero no sabía desde cuándo desconectabas", intentó justificarse Carlota. "Pues hija, si no voy hoy, ¿desde cuándo va a ser?", preguntaba él muy serio.

"Vale, pues perdóname", se disculpó la presentadora, pero sin demasiado éxito, porque Jorge Javier colgaba inmediatamente: "Pues no lo sé, adiós", poniendo así fin a la conversación.