Telecinco se la juega retirando el 'Tomate': pros y contras de su apuesta por 'El precio justo'

“¿Puede Telecinco renunciar a Sálvame Tomate?’’ nos preguntábamos en este portal a principios de mayo de 2020, justo unas semanas antes de que la última hora del magazine de Telecinco comenzara a enfrentarse cada tarde con el nuevo Pasapalabra de Antena 3.

Entonces, el programa se enfrentaba a reposiciones de Boom, un contexto idílico en el que pudo liderar siempre sin problemas. Sin embargo, la llegada del concurso de Roberto Leal poco a poco fue robándole liderazgo, hasta hacerle caer a la segunda posición.

A pesar de ello, mantener el Tomate tenía dos grandes puntos positivos: buenos datos de audiencia a un coste menor que la producción de nuevo concurso. Pero, finalmente, Telecinco si renunciará a Sálvame Tomate.

Tal y como avanzó BLUPER en exclusiva, la última parte del programa de Telcinco desaparece de la parrilla de Telecinco para dar paso a El precio justo. Así, la tira diaria del concurso conducido por Carlos Sobera tendrá que enfrentarse a dos grandes retos: por un lado, mantener o mejorar los datos el Tomate y por el otro acercarse, o al menos intentar robar público, a Pasapalabra.

'Sálvame Tomate'

Por tanto, la decisión de Telecinco puede ser acertada o no, según cómo se mire. Por un lado, los datos de audiencia de Sálvame Tomate han sido más que positivos. Aunque como decimos la llegada del ‘rosco’ le hizo caer a la segunda opción de la franja, la última sección de Sálvame siempre ha logrado mantener el tipo, con más o menos seguidores según el contenido.

En ese sentido, renunciar a un programa que mantiene de forma tan positiva la media de la cadena puede ser arriesgado. Y es que nada le asegura a Telecinco que el concurso vaya a mejorar, o simplemente mantener, los datos de su predecesor. Si los empeora, Telecinco verá como su media diaria, y mensual, desciende.

Por otro lado, la gran pregunta es si el público de Pasapalabra va a renunciar a su concurso para darle una oportunidad a El precio justo. El programa de Antena 3 se encuentra ahora mismo en sus mejores datos de audiencia, siempre alrededor del 25% de cuota de pantalla y los 3 millones de espectadores. Se trata además de una audiencia plenamente fiel, gracias al enfrentamiento diario entre Pablo Díaz y Javier Dávila.

Además, la versión diaria del mítico concurso llega tan solo dos semanas después de su estreno en prime time. El primera programa se estrenaba con un gran dato de audiencia, 17,1% y más de 2 millones de seguidores, pero 7 días después el concurso perdía más de 3 puntos y alrededor de medio millón de fieles. Y es que quizás dos semanas haya sido muy poco tiempo para probar de qué forma el público abraza esta nueva versión del concurso.

'El precio justo'

Pero hay que analizar también el otro lado de la balanza, y la apuesta de Telecinco por un concurso diario sí puede ser positiva en muchos aspectos. En primer lugar, la presencia de un formato de estas características puede ser muy positiva a nivel de imagen de cadena. Pasapalabra siempre había sido el formato mejor visto por esa parte de espectadores críticos con la forma de hacer televisión de Telecinco. Ahora mismo, la tarde se compone únicamente por Sálvame, por lo que un nuevo concurso podría devolver este oasis de otro tipo de entretenimiento en medio del corazón.

Por otro lado, está comprobado que los concursos son el mejor telonero para los Informativos. Tal y como sucede con el rosco de Pasapalabra, El precio justo también termina en todo lo alto con su escaparate final, un momento de clímax en el que los concursantes pueden ganar grandes premios, es decir, un instante en el que atraer a más audiencia y arrastrarla hacia unos informativos que han visto este año como perdían su liderazgo.

Más allá de que la decisión sea más o menos acertada, sí hay una cosa que está clara: Telecinco tiene que tener paciencia. Puede que El precio justo en su tira diaria comience arrasando, pero lo más probable es que se estrene con datos que en un primer momento puedan parecer decepcionantes, como ocurre con tantos y tantos programas diarios.

Sin embargo, Roma no se construyó en un día, y si Telecinco quiere afianzar al público a ese nuevo concurso no debe perder los nervios en caso de que en sus primeras emisiones no vaya del todo bien, y dejar que el programa poco a poco vaya encontrando su hueco. Solo el tiempo dirá si El precio justo llega a las tardes de Telecinco para quedarse o si se tendrá que recuperar Sálvame Tomate más pronto que tarde.