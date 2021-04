Jorge Javier critica abiertamente a Telecinco: "No podemos hablar 24 horas de Rocío Carrasco"

Jorge Javier considera que el excesivo debate no favorece a Rocío Carrasco.

Jorge Javier Vázquez ha sorprendido a los espectadores de Sábado Deluxe al dedicar una crítica explícita a Mediaset por la cobertura del testimonio de Rocío Carrasco en Rocío, contar la verdad para seguir viva. Durante un momento del debate de los colaboradores sobre el asunto, el presentador ha interrumpido el intercambio de argumentos para exponer una reflexión. "Me voy a echar a la directora y a todo Mediaset encima", vaticinaba.

"Creo que debatimos demasiado y hay cosas que no tienen debate. La dinámica de esta cadena nos hace opinar continuamente, y hay muchas ocasiones en las que no deberíamos hacerlo porque no hay debate", ha afirmado.

"Tanta opinión no lleva absolutamente a nada", proseguía el catalán, advirtiendo de que "no podemos estar 24 horas hablando de Rocío Carrasco porque al final lo que pasa es que produce el efecto rechazo", unas palabras que uno de los colaboradores, fuera de plano, aplaudía.

Finalmente, aunque tenía dudas sobre si continuar con su discurso, el presentador invitaba a la reflexión sobre la responsabilidad de la cadena en el rechazo hacia Rocío Carrasco: "Evidentemente lo hacemos [dar tanta cobertura al tema] porque nos da buenos datos de audiencia y esto es una cadena comercial, pero si estamos durante tantas semanas dedicándole tanto tiempo probablemente le cojas manía. La ves llorar y dices '¿otra vez?', y en eso tenemos responsabilidad nosotros", concluía.

Exprimir el dolor

Lo cierto es que, como ya hemos expuesto en BLUPER, Telecinco está utilizando todas sus armas para obtener el máximo beneficio posible del testimonio histórico de Rocío Carrasco. Esto pasa por fichar a Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, como concursante de la nueva edición de Supervivientes pese al veto al ex guardia civil en la cadena.

Desde sus primeros días en Honduras, la diseñadora ya se encargaba de ofrecer a la audiencia de Telecinco un relato favorable a su pareja y, por tanto, contrario al de Rociito: "Llevo 21 años con mi marido. ¿Sabré yo cómo es mi marido? Él no es así, ¡es que no es así!", lamentaba ante algunos compañeros.

Por otra parte, la cadena ha llevado a la isla a Antonio Canales, primo de Fidel Albiac, y cuenta con la presencia en los debates de Gloria Camila y Rocío Flores. Esta última, además, se ha estrenado como colaboradora en El programa de Ana Rosa, donde su aparición en estos momentos es un reclamo para la audiencia pese a que se ha evitado abordar directamente el conflicto con su madre.