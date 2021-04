La amenaza de Jorge Javier a Kiko Hernández: “Si te vas a las mañanas abrimos tu cajón de la mierda”

En el último tramo de Sálvame Naranja emitido este miércoles, el programa de corazón hablaba sobre la entrevista que Miguel Bosé concedió a Sálvados el pasado domingo. El periodista Carlos Lozano, que conoció muy bien al cantante, acudió al plató para recordar algunas anécdotas vividas juntos y dar su opinión al respecto.

Tras una pausa publicitaria, Jorge Javier Vázquez se desvió por un momento del tema, y quiso contarle al público una confesión que Kiko Hernández le habría dicho durante ese descanso. “Yo nunca te lo haría”, decía Kiko, intentando que no desvelase su conversación, que se habría producido en tono de broma. “Jorge, sé libre”, animaba María Patiño desde fuera.

Sin tener que hacerse de rogar, Jorge Javier explicó que en un sofá del plató Kiko Hernández le ha dicho a él y al director David Valldeperas “tengo unos horarios terribles, estoy cansado, hay algunas horas que no me van bien. A mí si me llamara Ana Rosa Quintana me iba a las mañanas a trabajar”, explicaba Jorge.

Sin desmentir la versión, Kiko Hernández añadía: “Y dejaría Sálvame”. “Y lo fundamental, y dejaría Sálvame. Esto es lo que ha dicho Kiko Hernández. A mí, por buenos horarios me convendría que me llamase Ana Rosa Quintana”, matizaba el presentador. “En este momento de mi vida, sí”, confirmaba Kiko Hernández, colaborador de Sálvame y puntual presentador en su franja Sálvame Limón.

Entonces Jorge Javier Vázquez, sin aguantarse la risa, le lanzó una amenaza a su compañero. “Kiko Hernández, con toda la libertad que tienes para hacer lo que tú quieras, como te vayas a las mañanas abrimos el cajón de la mierda que tenemos preparado de ti. Y vamos, hay Sálvame para quince años más con todo lo que hay guardado, con toda tu libertad” señalaba.

“Ten en cuenta que están desengrasando tu cajón de la mierda. Si tú quieres irte, vete”, añadía Vázquez, en evidente tono de broma. Por su parte, Kiko Hernández respondía: “Este es mí programa. Las tonterías que se pueden decir en publicidad...”.