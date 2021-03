Kiko Hernández pide perdón por sus palabras sobre los gimnasios: "Fue una imbecilidad"

Noticias relacionadas Kiko Hernández amenaza con abandonar 'Sálvame' por una polémica grabación

Kiko Hernández ha pedido disculpas este martes en Sálvame por asegurar en Mejor llama a Kiko, su programa de teletienda en el late night, que los gimnasios son un foco de contagio de Covid-19. El colaborador ha aprovechado la sección sobre salud del doctor Sánchez Martos para rectificar tras las críticas que ha recibido: "Lo que dije fue una imbecilidad supina, una payasada", ha afirmado.

"Hay mucha gente que come de los gimnasios y son sitios seguros, así que pido perdón", ha proseguido Hernández, a quien Asociación Nacional de Centros de Entrenamiento Funcional y Salud puso en el punto de mira por sus polémicas palabras sobre los gimnasios.

El propio doctor Sánchez Martos ha aplaudido las disculpas del colaborador: "Te dignifica lo que has hecho, porque es lo que hay que hacer. Te felicito", le ha expresado antes de abandonar el plató.

La polémica se remonta al pasado miércoles 24 de febrero cuando, durante la emisión de Sálvame, la mencionada organización compartía en su perfil de Twitter el vídeo en el que Kiko pronunciaba las controvertidas palabras sobre los centros deportivos para vender una cinta para correr: "¿Vas a ir al gimnasio, que huele mal, que hay mucha contaminación, y que hay muchos virus? ¡Muchos virus, muchas cosas que no tienes que coger!", afirmaba directamente al espectador.

"A mí me daría miedo ir al gimnasio, con todo lo que hay ahora mismo. Quién te dice que no pillas un Covid, que no pillas un no sé cuántos, que uno toca la máquina. La máquina tiene que ser tuya, porque sabe Dios quién ha tocado eso, si lo han desinfectado o no han desinfectado esto" continuaba Kiko Hernández.

Habiendo quedado demostrada la seguridad de los centros deportivos, hablando de declarar el deporte actividad esencial, y con miles de empresarios y trabajadores en las colas del hambre, @Kiko_Hernandez piensa que mentir es la mejor manera de vender productos para @telecincoes 👍🏻 pic.twitter.com/CCFdmPtcPI — ANCEFS (@ancefs_esp) February 24, 2021

Desde la ANCEFS apuntaban que el discurso del colaborador iba en contra de la "demostrada la seguridad de los centros deportivos". Además, la asociación ha criticado que el sector ha quedado muy dañado por la pandemia del coronavirus, con "miles de empresarios y trabajadores en las colas del hambre". "Kiko Hernández piensa que mentir es la mejor manera de vender productos para Telecinco", añadía el colectivo en su publicación.