Jorge Javier estalla en 'Sálvame' por los bulos sobre Rocío Carrasco: "No se tomó tres pastillas, sino 32"

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado su presencia en Sálvame este martes para desmentir algunas de las últimas informaciones publicadas sobre el intento de suicidio de Rocío Carrasco.

El presentador se ha referido al artículo publicado en El Mundo del que se han hecho eco varios medios, incluidos espacios de Telecinco como El programa de Ana Rosa, donde algunos colaboradores han llegado a cuestionar el suceso en el que Rociito trató de quitarse la vida.

Sobre el asunto, el catalán ha querido aclarar que en la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva "no se insistió más en la explicación del intento de suicidio porque no querían ahondar en ese tema". Pero, ante las noticias publicadas, Jorge Javier desvela que este miércoles, durante la emisión del episodio 7 del documental, "se va a exhibir el documento oficial que acredita que Rocío Carrasco se intentó suicidar".

Jorge Javier ha tenido que aclarar el intento de suicidio de Rocío Carrasco, debido a que algunos medios lo están cuestionando



Qué feo que haya gente poniendo en duda el testimonio de una mujer que está totalmente destrozada #yoveosalvame pic.twitter.com/F3IcY5hjTG — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 13, 2021

Visiblemente molesto, Jorge Javier se ha dirigido a los espectadores para advertirles de que no deben dejarse engañar por informaciones publicadas con "muy mala leche, muy mala intención, poca profesionalidad y poquísimo rigor".

Uno de los hechos que el de Badalona ha querido desmentir tajantemente es que Rocío Carrasco se tomase únicamente tres pastillas para tratar de suicidarse. "No se intentó suicidar con tres pastillas, sino con tres clases de pastillas. En realidad se tomó 32 pastillas de tres clases diferentes", ha aseverado.

Finalmente, el presentador ha invitado a la audiencia a reflexionar sobre la información que reciben: "Los lectores de periódicos tienen que empezar a valorar si la información que reciben es creíble o no, si puede responder a algún fin o no, si hay algún criterio empresarial o no para publicar según qué noticias, ir en contra de según qué reportajes o intentar directamente cargarse un producto".

García Pelayo pide rigor

Una de las periodistas que se ha hecho eco del bulo de las tres pastillas ha sido Beatriz Cortázar, que este martes protagonizaba un encontronazo con su compañera Paloma García Pelayo en El Programa de Ana Rosa.

Beatriz C se cabrea porque Paloma dice que hay que ser rigorosos#AR13A pic.twitter.com/SqxIclCTjX — MaryGH2 (@Mary202085797) April 13, 2021

"Este ingreso es lo que se utiliza para reabrir una causa que se había archivado. Fue lo más demoledor. Pero hablamos de una ingesta que todos los psiquiatras dicen que no es letal", defendía Cortázar. "Si fuera letal, no lo hubiera contado. A ti te gusta el rigor. Me niego a no ser rigurosa. No se puede decir que son tres pastillas", respondía tajante García Pelayo.

"No demos lecciones de rigor. Lo ha publicado un periódico", se defendía Cortázar. A lo que su compañera, con los informes médicos en la mano, no dudaba en sentenciar: "Lo desmiento yo. Con todo el respeto te lo digo".