La plataforma amparada por la consejera de RTVE del PP acosa en redes a un reportero del 'Telediario'

Periodistas de RTVE han denunciado que la Plataforma TVE Libre, amparada por la recientemente elegida consejera de la Corporación a propuesta del PP, Carmen Sastre, se dedica a acosar a profesionales de la casa en Twitter.

Así ocurría este martes cuando, bajo el anónimato, dicha plataforma fantasma señalaba a un redactor de TVE que cubre a VOX por su forma de mirar a la candidata del partido de extrema derecha a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. "¿Qué opinaís de este exmiembro del Consejo de Informativo sde RTVE y su "dulce" mirada?", se preguntaba.

Un señalamiento que rápidamente fue denunciado por distintos profesionales de la radiotelevisión pública como el presentador de La noche en 24 horas, Xabier Fortes, o el responsable del Área Cultura de los Servicios Informativos de RTVE, Carlos del Amor.

"Una cuenta que en su bio dice “profesionales de RTVE unidos contra el odio y el sectarismo” y que tuitea cosas así. Y no es el primer tuit de ese estilo. Bueno, pues entre esos profesionales, que se supone representa esa cuenta, que no me incluyan", tuiteaba Del Amor.

"La plataforma fantasma (ni valor tienen para dar la cara, aunque son bien conocidos en TVE) traspasa todas las lineas rojas y pone en la diana a nuestro compañero Gabril López. No se puede ser más paranoico y miserable. No al linchamiento de los profesionales de RTVE", denunciaba Fortes, uno de los periodistas más atacados por esta plataforma.

Según publicaba Público, entre los integrantes de dicha plataforma fantasma se encuentran nombres como los de Jenaro Castro o Carmen Sastre, ambos elegidos recientemente consejeros de RTVE a propuesta del PP.

De hecho, las cuentas de Sastre y la de la Plataforma TVE Libre suelen presentar asombrosas coincidencias, además de reforzarse mutuamente. Sin ir más lejos, la propia Sastre compartió el polémico tuit de la plataforma fantasma, aunque posteriormente lo borró.

Una cuenta que en su bio dice “profesionales de RTVE unidos contra el odio y el sectarismo” y que tuitea cosas así. Y no es el primer tuit de ese estilo. Bueno, pues entre esos profesionales, que se supone representa esa cuenta, que no me incluyan. https://t.co/yfSuIMhRcL — Carlos del Amor (@cdelamor_) April 13, 2021

Llevamos años soportando el rencor de ex directivos de la etapa más negra para el periodismo en los informativos de TVE. Especialmente los que como @Gabrielopev trabajaron por devolver la independencia y la dignidad a la tele pública. https://t.co/4WMUAg7WpI — Alejandro Caballero (@AlejanCaballero) April 13, 2021

Mi incondicional apoyo y reconocimiento personal a mi compañero de redacción, @Gabrielopev. Esto de aquí abajo parece un chiste, pero no lo es. Así se hace bullying a un periodista. Unos señalan, desde el cobarde anonimato, para que luego otros, en tromba, acosen y amenacen. pic.twitter.com/QWwTKk9r8y — Aitor Lourido (@AitorLourido) April 13, 2021

Ahora también nos van a decir cómo hay que mirar a la gente. https://t.co/77HtYHvgfg — teresa rodriguez (@teresarvega) April 13, 2021

"Ce, ce, o, o".

Mano derecha de Alfredo Urdaci durante la oscura etapa del periodista al frente de los servicios informativos, Sastre fue ascendida a directora de Contenidos de los Servicios Informativos tras la llegada de José Antonio Álvarez Gundín a la dirección de informativos.

Sastre fue la responsable de Economía cuando TVE fue condenada judicialmente por "vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, a raíz de la demanda presentada por Comisiones Obreras por presunta manipulación informativa en los telediarios durante la huelga general del 20 de junio de 2002".

La sentencia consideraba que no se establecieron mecanismos de control "y criterios objetivos" para la distribución de tiempos, espacios y contenidos, y obligaba a TVE a emitir una rectificación que, el entonces director, Alfredo Urdaci, leyó ante las cámaras, refiriéndose al sindicato demandante, como "ce, ce, o, o".

Tras la llegada de Rosa María Mateo a la presidenta de RTVE, Sastre fue cesada. La periodista demandó entonces a TVE por haber sido víctima de una "purga del equipo directivo" y "represaliada por pertenecer a la dirección y no haber participado" en los actos de protesta de los viernes negros.

Sin embargo, la jueza estimó que "el cese del anterior equipo directivo y el nombramiento de un nuevo equipo de confianza" no es algo inusual, sino que se produce cada vez que llega una nueva dirección "con independencia de la opción política del Gobierno".

Desde entonces, Sastre se dedicó a "acosar" diariamente a periodistas de TVE como Xabier Fortes. "Ni el primer día del año cesa en su acoso diario Carmen Sastre. Sugiere de forma infamante que estoy detrás de una cuenta trol y por ello tras su aviso decido seguirla para ver en qué consiste. A continuación me acusa de seguirla. Qué obsesión enfermiza tiene conmigo, qué pena", denunció el periodista.