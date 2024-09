De brillar en ‘Supervivientes’ a ganar 4.000 euros al mes por hacer contenidos para adultos: “No me da vergüenza”

Cada vez son más personas famosas las que dan el salto a Onlyfans, la plataforma en la que personas anónimas y famosas venden todo tipo de contenido, generalmente erótico. Dakota Tarraga, Christian Suescun, Mari Cielo Pajares, Jacobo Ostos, la lista es cada vez más amplia (aunque algunas celebridades, como Rosario Mohedano, han llegado a tener problemas con la filtración de esos contenidos).

Desde el año 2020, Patricia Steisy, conocida por sus participaciones en realities y programas de Telecinco, tiene una cuenta en esta conocida red social. Y, al parecer, le va muy bien. En una entrevista en el pódcast Querido Hater, la andaluza no ha tenido problema en decir cuánto gana con su cuenta de Onlyfans.

“Yo gano un sueldo. Podría vivir perfectamente del Onlyfans. Un mes mínimo, sin hacer mucho, sin hacer prácticamente nada, puedo sacar perfectamente 4.000 euros”, sentenciaba la pareja de Pablo Pisa, con quien fue mamá por primera vez el pasado mes de mayo. Ella aclara que estos ingreso los declara, y que con los beneficios que obtiene “me acabo de comprar un chalet”.

En la misma charla, Steisy aseguró que no tiene problemas en hacer contenidos para adultos. “La vergüenza no me paga las facturas. La gente dirá: qué marrana, pero yo vivo en un pedazo de chalet y no me da vergüenza, y si no me da vergüenza, quién me va a ridiculizar”.

Ya en el año 2020, Steisy contó que esta red social era con la que más dinero ganaba. “Hago eventos, publicidad, trabajo con marcas de Instagram, ya que lo ven más de 800.000 personas con una actividad de más del 40%. También tengo un canal en OnlyFans, una web privada donde comparto fotos y vídeos subidos de tono, que se ha convertido en mi gran fuente de ingresos”, subrayó entonces.

Steisy en 'Sálvame'

De ‘MyHyV’ a Onlyfans

Nacida en Andalucía, Steisy (de nombre real Patricia Pérez) saltó a la fama con 23 años, gracias al desaparecido programa Mujeres y hombres y viceversa, en 2014. El primer día que la vimos simuló estar en un ring de boxeo, lo que dejaba claro que iba a pelear por un sitio en la televisión, que todavía tiene 8 años después de aquella aventura para buscar el amor. En este dating show contó el origen de su apodo.

Desde entonces se convirtió en un personaje imprescindible del universo de Telecinco. En 2016, por ejemplo, fue una de las concursantes de Supervivientes, y convivió en Honduras con Yurena, Mila Ximénez, Víctor Sandoval o el modelo Jorge Díaz, que fue quien finalmente se alzó como ganador. Ella consiguió aguantar en la competición durante 75 días, y fue la undécima expulsada. Su participación fue brillante, y muchos la etiquetaron de ganadora moral de la edición.

Más tarde, Steisy fue también concursante de Pesadilla en El Paraíso. Del mismo modo, ha sido colaboradora en los debates de Supervivientes o en Secret Story: La casa de los secretos, entre otros, y fue una habitual en Sálvame y el Deluxe.