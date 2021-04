'El programa de Ana Rosa' cuestiona el intento de suicidio de Rocío Carrasco y García Pelayo pide rigor

De nada han servido las críticas de Jorge Javier Vázquez hacía Telecinco por estar hablando de Rocío Carrasco 24 horas al día y estar debatiéndolo todo “porque al final lo que pasa es que produce el efecto rechazo".

Así, este martes ha vuelto a quedar demostrado que se han instalado dos bandos enfrentados en la cadena respecto a este caso después de que desde El programa de Ana Rosa se hayan hecho eco de una información del periódico El Mundo donde se cuestiona el intento de suicidio de la hija de Rocío Jurado.

Una información con la que se ha mostrado muy crítica la periodista y colaboradora del programa, Paloma García Pelayo, que ha pedido al resto de sus compañeros “rigor” porque “estamos jugando con información muy delicada. Se están presentando dos puntos que dan como bueno y no es así”.

“Estamos analizando lo que han contado en un medio. No estamos jugando con nada”, se defendía entonces Beatriz Cortázar. “Es un tema serio y hay informaciones contrarias que no se ajustan a lo que han redactado los especialistas”, insistía García Pelayo.

“Este ingreso es lo que se utiliza para reabrir una causa que se había archivado. Fue lo más demoledor. Pero hablamos de una ingesta que todos los psiquiatras dicen que no es letal”, decía entonces Cortázar. “Si fuera letal, no lo hubiera contado. A ti te gusta el rigor. Me niego a no ser rigurosa. No se puede decir que son tres pastillas”.

“No demos lecciones de rigor. Lo ha publicado un periódico”, se defendía Cortázar. “Lo desmiento yo. Con todo el respeto te lo digo”, le contestaba García Pelayo, con los informes en la mano en todo momento.

“¿Ella cuando llega el hospital explica que se ha intentado quitar la vida?”, se preguntaba entonces la presentadora Ana Rosa Quintana. “Sí. La especialista que la trata, cuando la entrevista y la reconoce, lo deja recogido en el informe con un intento autolítico, que no implica quitarse la vida pero sí de hacerse daño”.