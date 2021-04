Hande Erçel y Kerem Bürsin: en qué otras series se puede ver a Eda y Serkan de 'Love is in the air'

Hande Erçel y Kerem Bürsin son Eda y Serkan en 'Love is in the air'.

La irrupción del fenómeno turco ha dado a conocer en España a las estrellas que protagonizan esas ficciones. Kerem Bürsin y Hande Erçel, personajes principales de Love is in the air, son un ejemplo de ello, pues entre sus millones de seguidores hay miles de fans españoles de la serie.

Aunque su notoriedad en este país se deba al éxito de la serie de Telecinco, lo cierto es que ambos son actores con una consolidada trayectoria a sus espaldas y han protagonizado otros éxitos televisivos.

Hande Erçel y Kerem Bursin son los protagonistas de 'Love is in the air'. Mediaset

Kerem Bürsin, el actor que interpreta a Serkan Bolat, empezó su carrera en televisión por todo lo alto, pues en la primera serie en la que trabajó, Güneşi Beklerken, ya fue protagonista. La ficción, que contó con 54 episodios y se emitió en la cadena turca Kanal D entre 2013 y 2014, fue traducida al español para emitirse en Chile (Zeynep, buscando a su padre), Perú (Amanecer) y Puerto Rico (Zeynep).

Otro de sus grandes proyectos fue Bu Şehir Arkandan Gelecek en el año 2017. Esta serie permitió al galán turco cumplir uno de sus sueños: compartir su gran pasión por el boxeo con su personaje, Ali Smith. Durante el tiempo que duró su trabajo en esta producción, el actor se mostró ilusionado y orgulloso en sus redes sociales de poder llevar su amor por este deporte a un importante papel televisivo. La serie tuvo 20 episodios y se emitió en el canal turco ATV.

Love is in the air no es la única serie en la que los fans hispanohablantes de Kerem Bürsin pueden verle desde fuera de Turquía. Y es que en 2018 el actor interpretó a Dmitry, papel protagonista de Yaşamayanlar. Esta ficción se estrenó en la plataforma BluTv y al año siguiente pasó a formar parte del catálogo internacional de Netflix, tomando el título de Guerra de vampiros en España y Latinoamérica.

Kerem Bürsin en 'Guerra de vampiros'. Netflix

En la actualidad, el atractivo protagonista de la serie de Telecinco, que sigue grabándose en Turquía, compagina este proyecto con otra peculiar comedia: Aynen Aynen, una ficción cuyo formato es muy distinto al de las producciones turcas que están llegando a España y al resto del mundo.

La serie lleva en emisión desde 2019, aunque Bürsin entró en 2020 en sustitución del protagonista original, Uraz Kaygilarogl. Ya cuenta con cinco temporadas emitidas en la plataforma BluTv y su peculiaridad reside en que los episodios apenas duran ocho minutos, contando cada temporada con un máximo de ocho capítulos.

En el caso de Hande Erçel, su primer papel protagonista en televisión tardó algo más en llegar. Y es que la actriz tuvo cuatro papeles secundarios en series hasta que en el año 2015 llegó su primera gran oportunidad: Güneşin Kızları (Las hijas del sol). Esta ficción tuvo un total de 39 episodios en Kanal D y se exportó a numerosos países de Latinoamérica, por lo que también fue doblada al español.

Hande Erçel y Burak Deniz en 'Hayat: amor sin palabras' Mediaset

En 2016 compartió protagonismo con otra estrella turca, el actor Burak Deniz, en Aşk Laftan Anlamaz, que se emitió en Show TV y fue traducida al español como Hayat: amor sin palabras y se emitió en Divinity.

Tras este proyecto llegarían otros dos éxitos: Siyah Inci en 2017 y Halka en 2019. Sin embargo, justo antes de arrancar con Love is in the air, Hande Erçel tuvo un pequeño tropiezo profesional que compartió con Buğra Gülsoy, protagonista de Mi hija. Se trata de la serie Azize, que apenas tuvo seis episodios emitidos en Kanal D y fue cancelada de forma fulminante por sus bajos índices de audiencia.