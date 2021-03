'El precio justo' y 'Love is in the air' harán tándem en la noche del lunes en Telecinco

El precio justo está a punto de comenzar su nueva etapa televisiva en Mediaset. Telecinco ha confiado en el histórico concurso para competir contra Pasapalabra en la franja de 20 a 21 horas, sustituyendo a Sálvame Tomate, tal y como informó BLUPER en exclusiva. Sin embargo, antes de arrancar con la tira diaria la cadena tiene previsto emitir ocho entregas especiales en prime time.

Tras el final de La isla de las tentaciones y con el cierre de la sexta edición de Got Talent a la vuelta de la esquina, a Mediaset se le abre un abanico de posibilidades para programar el estreno del formato, aunque lo cierto es que, salvo cambios de última hora, la compañía de Paolo Vasile ya tiene prevista la fecha en la que arrancará El precio justo en Telecinco.

Según ha podido saber BLUPER, el concurso comenzará sus emisiones en prime time este lunes 5 de abril a las 22:50 horas, en el hueco de El debate de las tentaciones y justo después de Love is in the air.

Versión renovada

'El precio justo' contará con una nueva imagen pero mantendrá sus elementos más icónicos. Mediaset

El pasado mes de febrero, Mediaset anunciaba que rescataría el formato televisivo más longevo de la televisión mundial. El precio justo aterrizará en Telecinco "con una nueva imagen pero manteniendo y potenciando sus elementos más icónicos y con sus reconocidos grandes premios y dinero en efectivo".

Carlos Sobera estará al frente de esta nueva etapa de El precio justo en Telecinco. El presentador suma así un nuevo formato estrella en la cadena de Fuencarral tras haber estado al frente de Supervivientes, los debates de GH VIP, Volverte a ver o First dates. Además, los concursos han sido parte fundamental de su trayectoria televisiva, pues ha presentado ¿Quién quiere ser millonario?, Atrapa un millón o Avanti, entre otros.

Por su parte, Luis Larrodera se convertirá en 'la voz' del concurso para presentar y describir los artículos y escaparates cuyo precio han de determinar los concursantes. Larrodera, que ha presentado concursos legendarios como 1, 2, 3… a leer esta vez. Alta tensión y ‘Saber y ganar y ha prestado su voz en programas como Supernanny y Ven a cenar conmigo, también interactuará con Carlos Sobera y se encargará de llamar a los concursantes seleccionados para que bajen desde las gradas a concursar.

Emoción, suerte, tensión y humor se darán cita en la nueva etapa de El Precio Justo en Telecinco, un producción que supone una nueva colaboración con Fremantle tras Got Talent España, Idol Kids, Adivina qué hago esta noche y próximamente Top Star, entre otros espacios.