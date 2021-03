'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air') firma su peor dato histórico de audiencias en Turquía

Avance en fotos del capítulo (böllum) 37 de 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air')

Malas noticias para las fans de Sen Cal Kapimi (Love is in the air). Después de haber conseguido remontar sus datos de audiencia hace una semana con su capítulo 36, este pasado fin de semana la serie turca caía a unos más que preocupantes registros.

Según Dizilah, uno de los medios de referencia en Turquía, el capítulo (böllüm) 37 de Sen Cal Kapimi cayó incluso por debajo de la barrera del 3 en rating al anotar un 2,46 en totales, un 2,62 en AB y un 2,96 en ABC1, en el índice más demandado por los anunciantes.

Hasta ahora, el peor dato histórico de Love is in the air se producía hace dos fines de semana con el capítulo 35 cuando promedió un 3,11 en el rating total, un 3,80 en el índice AB y un 3,74 en el índice ABC1.

En Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

Para las series de verano como Sen Cal Kapimi, obtener más de un 4 se considera un dato más que decente. Si superan esa marca se ganan la renovación para la temporada regular, como así sucedió con esta ficción que en sus primeros episodios incluso llegó a doblar esta marca.

De momento, la productora de la serie, Asena Bulbüllosgluo, ha negado que la serie vaya a ser cancelada. "Condenamos a todo aquel que dé sin piedad esta noticia injustificada. Sen Çal Kapimi sigue grabando. Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros actores y equipo incondicional".

"Por supuesto, una serie tiene un proceso de finalización. La productora y el canal decidirán juntos sobre esto y anunciarán la noticia cuando llegue el momento. Por favor, respeten el trabajo", ha añadido la directiva de MF YAPIM.

De esta forma, aunque de forma velada la productora está dejando entrever el futuro final de la serie, al menos aclara que se le dará un final justo y no como sucede con otras ficciones turcas, que terminan de forma precipitada.

Qué pasaba en el capítulo (böllüm) 37

Eda decide alejarse de Serkan tras la noticia del embarazo de Selin. Serkan, por otro lado, se sorprende por esta actitud de Eda, pero a pesar de la confusión de su chica, intenta aferrarse a su amor.

Esta vez es Serkan quien luchará por Eda. Eda, por otro lado, investiga si Selin está realmente embarazada o no. ¿Selin está realmente embarazada o todo es un juego?

También te puede interesar...