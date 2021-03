¿Qué pasa en el capítulo (böllüm) 36 de 'Sen Cal Kapimi'?: resumen, fotos, trailers

Después de caer a su mínimo histórico el sábado pasado, la semana ha sido de los más movida para Sen Cal Kapimi (Love is in the air) con rumores de cancelación que finalmente eran negados por su productora.

"Condenamos a todo aquel que dé sin piedad esta noticia injustificada. Sen Çal Kapimi sigue grabando. Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros actores y equipo incondicional", decía Asena Bulbüllosgluo en Twitter.

"Por supuesto, una serie tiene un proceso de finalización. La productora y el canal decidirán juntos sobre esto y anunciarán la noticia cuando llegue el momento. Por favor, respeten el trabajo", añadía la directiva de MF YAPIM.

De esta manera, sus seguidoras más acérrimas podrán disfrutar con tranquilidad este sábado 20 de marzo, a partir de las 18:00 horas, de un nuevo capítulo, el número 36, en directo a través de YouTube a través del canal de FOX Turquía.

Sinopsis

El reencuentro de Serkan y Eda les acerca ahora a un "matrimonio real". Eda está feliz de que Serkan le recuerde y esa hipotética boda puede producirse.

Por todo ello, la joven cancelará su matrimonio con Deniz, continuará su amor con Serkan y superará todo de la mano de su chico. El amor de Deniz por Eda lo supera todo y desaparece. ¿Podrá la pareja encontrar a Deniz? ¿Conseguirán Serkan y Eda ser felices?

Fotos del capítulo 36

Trailers del böllüm 36