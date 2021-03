¿Qué audiencias ha tenido 'Sen Cal Kapimi ('Love is in the air' en Turquía?

Las fans más acérrimas de Love is in the air (Sen Cal Kapimi) siempre tienen un ojo puesto en Turquía porque saben que, a pesar de que la serie se haya convertido en un fenómeno mundial, consiguiendo acumular millones de tuits cada semana, las audiencias que consiga allí son de vital importancia.

De hecho, durante las últimas semanas ha crecido el temor de una posible cancelación debido a que el rating de la ficción en totales ha caído por debajo del 4, la barrera necesaria para conseguir la renovación.

En Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

La más interesante para los anunciantes es la medición ABC1, donde Sen Cal Kapimi ha caído en su último episodio hasta un 4,32, poco más que siete días antes cuando el capítulo 33 anotó un 4,15.

Estrenada el pasado miércoles 8 de julio en FOX Turquía con un 4 en el rating total y un 4,92 en ABC1, Love is in the air fue poco a poco subiendo hasta anotar su máximo el 23 de septiembre con su episodio 11 con un 8,82 en totales y un 9,93 en ABC1. Unos impresionantes datos sólo al alcance de los dramas.

Sólo dos semanas después, el 7 de octubre, con el estreno de la segunda temporada de Kurulus Osman (El Otomano) y la primera temporada de Sadakatsiz, protagonizada por Caner Cindoruk (Sarp en Mujer), Sen Cal Kapimi caía a su segundo peor dato con un 4,86 en totales, un 5,45 en ABC1.

A partir de entonces, la serie notaría la fuerte competencia y el 11 de noviembre con su episodio 18 caía hasta un 3,92 en totales y un 4 en ABC1, su mínimo histórico, lo que llevó a FOX Turquía a cambiarle del miércoles al sábado.

En su nueva ubicación se mantendría estable hasta que el 2 de enero con su episodio 25 se disparaba hasta un 6,03 en totales y un 6 en ABC1. Sin embargo, sólo una semana después caía a su mínimo histórico con un 3,62 en totales y un 4,08 en ABC1.

Este pasado fin de semana, con su capítulo 35, la serie caía a nuevos mínimos históricos con un 3,11 en totales, un 3,80 en AB, y un 3,74 en ABC1, el índice más demandado por los anunciantes.

Mejor le va en redes sociales. Como decimos, la ficción consigue arrasar semana tras semana con millones de tuits acumulados en la tarde del sábado, el día en el que se emite la ficción en Turquía a partir de las 20 horas -las 18 en España-.

Mientras, en YouTube, el canal Sen Cal Kapimi cuenta con 2,12 millones de suscriptores y la mayoría de sus capítulos superan los 5 millones de visualizaciones. El primero capítulo acumula 20 millones de visualizaciones y el segundo y el tercero 12 y 11 millones.

Estas son las audiencias de Sen Cal Kapimi (Love is in the air) en Turquía:

Capítulo Fecha de emisión Total ABC ABC1 Capítulo 01 8 de julio de 2020 4,00 4,99 4,92 Capítulo 02 15 de julio de 2020 8,25 7,40 8,40 Capítulo 03 22 de julio de 2020 7,23 6,67 7,41 Capítulo 04 29 de julio de 2020 6,61 6,39 6,81 Capítulo 05 12 de agosto de 2020 6,38 6,17 6,85 Capítulo 06 19 de agosto de 2020 7,15 7,16 7,52 Capítulo 07 26 de agosto de 2020 7,57 8,01 7,96 Capítulo 08 2 de septiembre de 2020 7,45 8,29 7,99 Capítulo 09 9 de septiembre de 2020 7,84 8,57 9,11 Capítulo 10 16 de septiembre de 2020 7,92 7,68 9,75 Capítulo 11 23 de septiembre de 2020 8,82 8,72 9,93 Capítulo 12 30 de septiembre de 2020 7,94 7,47 8,52 Capítulo 13 7 de octubre de 2020 4,86 5,11 5,45 Capítulo 14 14 de octubre de 2020 4,24 4,01 4,71 Capítulo 15 21 de octubre de 2020 4,35 4,28 4,75 Capítulo 16 28 de octubre de 2020 4,21 4,17 4,88 Capítulo 17 4 de noviembre de 2020 4,49 4,01 4,39 Capítulo 18 11 de noviembre de 2020 3,92 3,39 4,00 Capítulo 19 21 de noviembre de 2020 4,72 4,49 4,86 Capítulo 20 28 de noviembre de 2020 4,63 4,42 4,84 Capítulo 21 5 de diciembre de 2020 5,10 5,73 5,73 Capítulo 22 12 de diciembre de 2020 4,21 4,60 4,77 Capítulo 23 19 de diciembre de 2020 4,80 5,08 5,06 Capítulo 24 26 de diciembre de 2020 4,44 3,89 4,54 Capítulo 25 2 de enero de 2021 6,03 5,21 6,00 Capítulo 26 9 de enero de 2021 3,62 3,91 4,08 Capítulo 27 16 de enero de 2021 4,28 3,84 4,51 Capítulo 28 23 de enero de 2021 4,30 3,51 4,23 Capítulo 29 30 de enero de 2021 4,55 4,28 4,72 Capítulo 30 6 de febrero de 2021 4,16 3,95 4,84 Capítulo 31 13 de febrero de 2021 4,42 4,47 4,71 Capítulo 32 20 de febrero de 2021 3,78 4,28 4,61 Capítulo 33 27 de febrero de 2021 3,61 3,55 4,15 Capítulo 34 6 de marzo de 2021 3,46 4,18 4,32 Capítulo 35 13 de marzo de 2021 3,11 3,80 3,74

