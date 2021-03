¿Por qué Telecinco ha reducido ahora la emisión de 'Love is in the air' a sólo una noche?

Después de varias semanas apostando por una doble emisión semanal de Love is in the air en las noches de los martes y miércoles, Telecinco sorprendía el pasado jueves anunciando que, a partir de ahora, sólo emitirá nuevos capítulos de la comedia romántica turca en la noche de los martes.

Pero ¿por qué tras haber apostado tan fuerte por la serie ahora decide realizar este cambio de estrategia? La clave la tenemos en que Telecinco quiere terminar la tercera temporada de La isla de las tentaciones antes de las vacaciones de Semana Santa.

Como ya explicamos, tras los buenos cosechados por el dating show, Mediaset España decidió alargar esta edición con una gala extra, pasando así de once a doce galas (once entregas normal y una con el reencuentro).

Esto hacía que, de seguir con una sóla emisión semanal, el programa presentado por Sandra Barneda, tendría que emitir una gala en Jueves Santo (1 de abril) y no terminaría hasta el jueves 8 de abril.

A todo ello se une que Love is in the air no está consiguiendo grandes datos de audiencias. Por ejemplo, el pasado miércoles apenas promedió un 11,6% de share y con 1,4 millones de espectadores, quedando muy lejos de Mujer, que lideró con un19,6% de cuota y 2.161.000 espectadores.

De esta forma, con la doble emisión semanal de La isla de las tentaciones, así como el futuro estreno de Supervivientes 2021, Telecinco mejorará sus datos en prime time y poner en un aprieto a Antena 3, que lleva liderando en esta franja desde hace siete meses.

Tampoco podemos olvidar que Mediaset España necesita reducir el número de capítulos que emite semanalmente ya que se estaba quedando sin suficientes capítulos doblados.

De hecho, ésta podría ser una de las razones por las que Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset España, decidiera la semana pasada no subir nuevos capítulos de estreno.

Qué pasa en los capítulos de este martes

Como ya contamos, Telecinco emitió el pasado miércoles hasta el minuto 12 del capítulo 57 titulado Historias del pasado. En él, Efe confiesa y le cuenta a Serkan que es responsable de todo lo ocurrido y promete hacer todo lo que esté en su mano para limpiar su nombre. Aydan hará a Eda una importante confesión.

Ya en el episodio 58 titulado La verdad cada vez más cerca, Serkan no soporta la idea de que Eda pueda enamorarse de otro hombre y se plantea contarle la verdad de lo que ocurrió en el pasado. ¿Dará el empresario al fin el paso de desvelar a la arquitecta el secreto?

Por último, en el capítulo 59 titulado Te echo de menos, Ceren y Ferit están cada vez más unidos y ambos podrían estar empezando a sentir algo el uno por el otro. Por su parte, Serkan buscará el momento para confesar la verdad y abrir de nuevo su corazón.

