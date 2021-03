La necesidad de Telecinco de doblar 'La Isla de las Tentaciones' y estrenar ya 'Supervivientes'

Telecinco sorprendía este jueves 11 de marzo a los seguidores de La Isla de las Tentaciones anunciando durante una de sus pausas publicitarias que la semana que viene duplicará su emisión, con una entrega en la noche del miércoles y otra en la del jueves.

Una doble cita a la que hay que sumar la emisión del lunes de El debate de las Tentaciones, presentado por Sandra Barneda, en lo que se ha llamado la semana especial de las tentaciones.

Pero, ¿por qué tras semanas emitiéndose una sóla entrega semanal en la noche del jueves ahora la cadena de Mediaset ha decidido redoblar su apuesta sacrificando una noche de Love is in the air?

Durante la presentación del dating show de Cuarzo Producciones, el director de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, explicaba que "hemos arrancado con una gala semanal porque consideramos que es lo adecuado. No tenemos pensado doblarla, salvo que lo requiera el mercado o lo necesitemos. Está bien encajado para llegar hasta donde queremos que llegue".

Pues bien, la clave la encontramos, por supuesto, en los datos de audiencias. Por una parte, doblando el número de galas a la semana y alargando el dating con una entrega más, Telecinco tiene más opciones para incrementar su media mensual, la del prime time y la del grupo.

Actualmente, Telecinco supera a Antena 3 en ocho décimas (15 vs. 15,8%), pero pierde holgadamente en el prime time (17,8% y 14,8%) y también como grupo (28,3% vs 29,1%). De esta manera, teniendo en cuenta que la recta final del programa suele dispararse en audiencia, Mediaset espera al menos no perder el liderazgo como grupo.

La necesaria llegada de 'Supervivientes'

Pero, por otra parte, Telecinco necesita comenzar a emitir Supervivientes cuanto antes. Y es que, aunque La Isla de las Tentaciones proporciona a la cadena grandes registros, los datos del reality de supervivencia son aún mejores y repercuten mejor en la media de la cadena ya que cuenta con hasta tres noches.

Así, por ejemplo, la pasada edición obtuvo una media de un 28,6% y 3,5 millones en la gala de los jueves, Conexión Honduras batió su récord histórico con un 20,1% de share y 2,9 millones de espectadores y Tierra de Nadie obtuvo el mejor dato de su historia con un 21,8% y 2,7 millones de espectadores.

De no emitir dos galas semanales, La Isla de las Tentaciones hubiese finalizado el 1 de abril, si solo tuviera once entregas, y el 8 de abril, si tuviera doce. A todo ello hay que sumar que la cadena suele añadirle dos debates más. Es decir, que el estreno de Supervivientes se iría más allá de la segunda quincena de abril.

Gala 6 de 'Supervivientes 2020' (telecinco.es)

Por tanto, haciendo que La Isla de las Tentaciones finalice sus emisiones el 25 de marzo, antes de la Semana Santa en la que hay un menor consumo televisivo, la cadena tendrá vía libre para estrenar Supervivientes el jueves 8 de abril.

A todo ello se le suma, por supuesto, que la inversión publicitaria es mucho mayor en estos momentos que a principios de año. De ahí que el grupo pueda permitirse la emisión de hasta dos galas a la semana de La Isla de las Tentaciones.

Lo que no está claro es cómo Telecinco encajará las piezas cuando llegue la Eurocopa 2021 a su parrilla en junio. Y es que, de estrenar finalmente Supervivientes el 8 de abril y teniendo una duración de al menos 95 días, el programa no finalizaría hasta mediados de julio, justo cuando acaba el evento.

Y ahora hay que recordar que, al contrario de lo que sucedió en 2016 durante la anterior Eurocopa cuando Telecinco tenía más margen de maniobra para mover su parrilla, ahora la cadena cuenta con un prime time más de Supervivientes con la gala de Tierra de Nadie en la noche de los martes.