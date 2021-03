Atresmedia revalida en febrero su liderazgo y Antena 3 anota su mejor dato desde 2015

Noticias relacionadas Por qué Antena 3 cerrará febrero con su mejor dato de audiencia en más de cinco años

Después de un mes de enero ajustadísimo en términos de audiencia, que terminaba con el liderazgo in extremis de Telecinco sobre Antena 3, febrero ha estado controlado por Telecinco en toda su totalidad.

Sin sorpresas, la de Mediaset ha vuelto a ser en febrero la cadena líder de España, acumulando un total de treinta meses consecutivos en lo más alto gracias a una media de 15,3% cuota de pantalla, lo que supone una importante subida de 1,5 puntos tras el 13,8% anotado en el mes anterior. Con respecto a febrero de 2020 (14,9%), el canal mejora en cuatro décimas.

Un dato que ha conseguido gracias a las impresionantes marcas de La Isla de las Tentaciones, el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, Got Talent, y la buena salud que siguen gozando programas diarios como Sálvame, Socialité, Viva la Vida o El programa de Ana Rosa. En el otro lado de la moneda, Love is in the air, que a pesar de tener una audiencia afianzada, sigue sin destacar ni poder luchar por el liderazgo nocturno.

Antena 3, por tanto, vuelve a repetir en segunda posición. La de Atresmedia logra en febrero un 14,3% de cuota de pantalla, 2,1 puntos más que en enero (13,2%) y, lo que es más importante, un enorme crecimiento con respecto a febrero del pasado año, cuando anotaba un 11,8%. Es, además, el mejor dato para la cadena desde noviembre de 2015 (14,3%).

Así, Antena 3 ha vuelto a ser competitiva y está viviendo su mejor momento en audiencias, gracias a la milla de oro que forman el tándem conformado por Pasapalabra, Vicente Vallés en Antena 3 Noticias y El Hormiguero y, por supuesto, por los datos de las turcas Mujer y Mi hija. Destacan también los datos de El Desafío, La Ruleta de la Suerte y la Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

De esta forma, Antena 3 consigue de nuevo el codiciado liderazgo en la franja de máxima audiencia. Con febrero, la de Atresmedia lleva siete meses consecutivos como líder de esta importante franja, con un 16,8% de cuota media y volviendo a subir un mes más (+0,9).

Por su parte, Telecinco mantiene un 14,5% de cuota de pantalla, a pesar de tener uno de sus programas de más éxito en esta franja, La Isla de las Tentaciones. Eso sí, el dating show presentado por Sandra Barneda le permite subir hasta dos puntos respecto al mes de enero.

Atresmedia revalida su liderazgo

En enero Telecinco vencía por la mínima a Antena 3, sin embargo, se convertía en una victoria amarga porque Mediaset no conseguía el liderazgo en grupos de comunicación, que iba a parar a Atresmedia. En febrero, cuya competición ha estado más igualada, Atresmedia vuelve a repetir liderazgo.

El grupo de San Sebastián de los Reyes anota en febrero un 28,4% de cuota de pantalla de media entre todos sus canales. Con este dato, Atresmedia sube un punto respecto a enero (27,4%). Por su parte, el grupo de Fuencarral también crece en febrero, del 26,8% de enero hasta el 28,1% de este mes, pero quedándose en la segunda posición a pesar de contar con un canal más.

La emisión más vista del mes corresponde al emocionante rosco en que Pablo Díaz casi consigue el bote en Pasapalabra y que supuso el mejor dato histórico del concurso con un31,8% de cuota y 4.844.000 espectadores.

La 1 marca mínimo histórico

En cuanto al resto de cadenas generalistas, La 1 sigue tercera a una gran distancia. En el segundo mes del año la cadena marca mínimo histórico con un 8,6%. Con respecto a enero (9,8%), la pública sufre una importante caída de 1,2 puntos. También baja de forma destacada en comparación al mismo mes del pasado año (9,1%).

Las principales apuestas de la cadena en febrero han sido nuevas entregas de Maestros de la costura y del programa de humor de Dani Rovira La noche D, en cualquiera de los dos casos sin superar el 12% de cuota. Tampoco ha funcionado la apuesta de Dos parejas y un destino, que no ha logrado superar el 6% en ninguna de sus entregas, ni las ficciones Cuéntame cómo pasó o La Caza Tramuntana, ambas con mínimos históricos en este mes.

Por su parte, laSexta vuelve a imponerse a su competidora por trigésimo segundo mes consecutivo, gracias a un 7% de cuota de pantalla, una décima más que en enero (6,9%) y tres décimas más que en febrero de 2020 (6,7%). Además, es su mejor dato mensual desde noviembre y consigue su mejor dato con la emisión del documental Eso que tú me das.

Cuatro sigue estancanda en términos de audiencia y anota, en el segundo mes del año, un 5,1%, dos décimas menos que en enero. Queda, además, lejos del dato que marcaba en febrero de 2020 (6,1) cuando Mediaset apostaba por la televisión transversal y aún emitía galas de La Isla de las Tentaciones.

En lo que respecta a los canales temáticos, Nova con un 2,5% repite liderazgo sobre FDF, que anota un 2,3%. Cierran el top 5 Trece (2,2%), Energy (1,9%) y Neox (1,8%).