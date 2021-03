Telecinco dobla la emisión de 'La isla de las tentaciones' con galas el miércoles y jueves

A inicios de es te mes conocíamos que la actual temporada de La isla de las tentaciones sería la más larga, pues Mediaset había decidido que hubiese doce entregas en total (incluido el reencuentro), en vez de las once previstas inicialmente.

Además, a partir de la próxima semana, La isla de las tentaciones duplicará su emisión, y es que, tal y como ya se ha comenzado a anunciar, se emitirá una doble gala, una en la noche del miércoles y otra en la noche del jueves. A esta doble cita hay que sumar la emisión del lunes de El debate de las tentaciones, presentado por Sandra Barneda.

¡Semana especial de #LaIslaDeLasTentaciones9 con debate y dos programas nuevos! https://t.co/pD4AcXsKfN — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 11, 2021

Este movimiento supone el adiós a otro programa derivado del dating show de Cuarzo Producciones: desaparece de la parrilla La isla de las tentaciones: Hay más imágenes, el anticipo de las galas que se ha estado emitiendo en la noche del martes, como previo a la serie turca Love is in the air.

Con este cambio de emisiones, Telecinco querría terminar el programa antes de las vacaciones de Semana Santa. Así, tras la doble entrega ya anunciada, los espectadores verían a la semana siguiente la última gala y el reencuentro de las parejas. ocho meses después de la experiencia televisiva.

Esta tercera etapa de La isla de las tentaciones ha sido un auténtico fenómeno, al igual que las anteriores. Y poco a poco está resultando más impactante que sus predecesoras, pues sus participantes se están dejando llevar por la pasión y el desenfreno de una forma nunca vista.

En la gala de este jueves 11 de marzo, por ejemplo, vimos cómo Lola y Marina dejan atrás la represión y dan rienda suelta a sus deseos con Carlos e Isaac, los solteros a los que han conocido en el reality; mientras, Diego y Jesús, sus novios, no se están enterando de nada porque en Villa Playa decidieron eliminar 'La luz de la tentación' que les avisaba en estos casos.

Además, en el programa de ayer hubo una pareja que se despidió para siempre de su aventura televisiva, Manuel y Lucía. La gaditana quiso tener una hoguera de confrontación con su chico después de verle muy apasionado con Fiama, y al final de la hoguera, Lucía decidía volver a España sola, mientras que Manuel también regresaba, solo que de la mano de la tentadora Fiama.