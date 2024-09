Paula Leitón, alto y claro en 'La Revuelta' sobre el odio en redes: "No me afectó, me fui de vacaciones igualmente"

Paula Leitón fue la entrevistada que cerró la semana en La Revuelta este jueves, 19 de septiembre. El nombre de la waterpolista empezó a resonar este verano, cuando consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. En Tokyo 2020, se hizo con la de plata.

No obstante, a pesar de su flamante logro en las pasadas Olimpiadas, la deportista tuvo que leer en redes sociales comentarios de odio acerca de su físico. Broncano sacó el tema de manera tímida, emplazando a la invitada a hablar de ello solo en caso de que quisiese.

"Me gustó cómo respondiste a todos esos tontos que hacían bromas y se metían contigo. No sé si es una cosa de la que quieres volver a hablar y tal, pero vi lo que dijiste y me pareció sensacional", señaló el presentador de Televisión Española. "No, no tengo problema", afirmó, rotunda, la joven de 24 años.

"Al final, es lo de los cuerpos normativos, ¿no? Tenemos la gran suerte de tener diversidad de cuerpos, encontrarnos de todo y más en unas Olimpiadas. Tenemos maratonianos; yo misma, que hago waterpolo, o un levantador de pesas. Los comentarios no me afectaron, me fui de vacaciones igualmente", reconoció Leitón.

Aun así, la de Sabadell puso el foco "en medir las cosas que decimos", pues "no sabemos a quién le van a llegar ni de qué manera" estos insultos: "Yo los recibo de una manera porque he conseguido la madurez para asimilarlo. Que tampoco debería asimilarlo, porque no debería pasar, pero como no podemos controlar... ¿Qué voy a hacer? Como dije en su momento, tengo la espalda muy grande para que me resbale".

Esta última frase desató una oleada de aplausos en el teatro Príncipe de Gran Vía. David prosiguió mencionando el caso de la gente con "poca autoestima" que reciba los mismos comentarios que Paula recibió hace unas semanas: "Igual a esas personas no les afectan de la misma manera esos comentarios hechos para hacer la gilipollez con un famoso".

"O a mí en otra época. No sabes lo que cada uno tiene dentro de la cabeza o cómo recibimos esos comentarios. Es lo que dije: 'Se tendría que priorizar que ganase una medalla olímpica, que al final es mi sueño, a esos comentarios", respondió Leitón.

La chica concluyó asegurando que dio el mensaje de que todos los cuerpos son válidos "porque mucha gente necesita escucharlo", incluso ella misma en determinado momento: "Igual he pasado por una etapa en la que no estaba bien, en la que no estaba a gusto con mi físico. Me hubiera gustado escucharlo de otra persona".