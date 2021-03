'Love is in the air' funciona mejor en Divinity: audiencias de la turca en el canal temático

Avance en fotos de los nuevos capítulos de 'Love is in the air' del martes 2 de marzo Redacción | Bluper

Love is in the air continúa con su trayectoria en Mediaset. Desde que aterrizara el pasado 11 enero en Telecinco, la comedia romántica turca ha consiguiendo ir ganando adeptos cada semana, pasando del 7% de su estreno a estabilizarse en torno al 12% de cuota de pantalla.

Sin embargo, a pesar de esa notable mejoría, la ficción sigue muy lejos de los datos de las turcas de Antena 3, Mujer y Mi Hija. De hecho, tanto Mujer como Love is in the air se han enfrentado en varias ocasiones, resultando siempre vencedora la primera con una notable diferencia.

No obstante, hay más datos importantes a tener en cuenta, ya que la serie tiene una segunda ventana en abierto en el grupo de comunicación: Divinity. El canal temático dedicado a este tipo de ficciones emite la comedia cada día en la franja de tarde, siendo en multitud de ocasiones lo más visto del día en el canal.

Tomando como referencia la semana del 1 al 5 de marzo, a lo largo de estos cinco días Love is in the air ha promediado un 2,9% de cuota de pantalla y 313.000 espectadores en su pase de las 17:00 horas. Además de haber sido cada una de esas tardes lo más visto del día en Divinity, la serie también ha conseguido colarse en el top 10 de las emisiones más vistas de todas las cadenas temáticas en tres de los cinco días.

- 01/03/2021: 2,6% y 294.000 espectadores

- 02/04/2021: 3,3% y 352.000 espectadores

- 03/03/2021: 2,9% y 311.000 espectadores

- 04/03/2021: 2,8% y 293.000 espectadores

- 26/02/2021: 3% y 316.000 espectadores

En esta semana de análisis la media diaria de Divinity ha sido de 1,7% de cuota de pantalla. Por tanto, la serie consigue estar muy por encima de la cuota media del canal, concretamente a 1,2 puntos, algo que no ocurre con la emisión en Telecinco:

- 02/03/2021: 13,4% y 1.553.000 espectadores

- 03/03/2021: 16,3% y 1.240.000 espectadores

Estos datos corresponden a la emisión de capítulos de estreno de la última semana en Telecinco. Durante esos días, la cadena anotó en el acumulado diario medias del 14,7% y el 20,2%, respectivamente. Por tanto, la serie queda varios puntos detrás de la media, lastrando así los resultados diarios de la cadena.

Podemos decir que Love is in the air no llega a ser un éxito abrumador en su paso por Telecinco si nos paramos a comparar sus datos con los del propio canal y con el resto de ofertas nocturnas de la cadena, pero que la comedia sí ha conseguido establecerse con grandes resultados en el canal temático del grupo.

El futuro de la serie en Telecinco

Es inevitable viendo los datos preguntarse hasta cuándo Telecinco seguirá emitiendo capítulos de estreno del serial turco. Teniendo en cuenta que la de Mediaset tiene el liderazgo mensual asegurado, y el poco desembolso económico que supone la emisión de la ficción, puede que sí tenga un futuro a corto y medio plazo, pero no más allá.

Presumiblemente, todo cambiará cuando llegue la nueva edición de Supervivientes, aún sin fecha de estreno confirmada. El reality de supervivencia suele acaparar hasta tres prime times semanales en la cadena, junto a espacios de última hora y resúmenes en las franjas de access prime time o late night, lo que puede provocar que el serial turco se quede sin hueco.

Avance en fotos de los nuevos capítulos de 'Love is in the air' del martes 2 de marzo

Además, hay que tener en cuenta que Telecinco tiene pendiente el estreno de la segunda temporada de El pueblo, ficción que en su primera tanda de episodios anotó una media del 16,3% y 2.199.000 espectadores, muy por encima de los datos que cosecha Love is in the air.

Así, teniendo en cuento los datos que la serie marca en Divinity, quizás la mejor opción sea establecer al canal temático como la primera ventana de emisión de la ficción. Buena parte de su audiencia fiel no tendrá problemas en trasladarse al canal, lo que podría provocar una subida en los ya de por sí buenos datos y, quizás, mejorar la media diaria del canal, ser más competitivo e intentar luchar con Nova, su principal competidora.