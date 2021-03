¿Por qué Telecinco ha decidido que 'Sen Cal Kapimi' se llame 'Love is in the air' en España?

Toda aquella fiel espectadora de Love is in the air, la comedia romántica turca de Telecinco, sabe que el nombre original de la ficción es Sen Cal Kapimi, que podría traducirse como Llamas a mi puerta.

Entonces, ¿por qué Mediaset España no ha traducido el título original como sí han hecho en Estados Unidos (You Knock on my Door) y ha decidido bautizarla como Love is in the air?

Pues bien, la razón la encontramos en que Love is in the air es el título planteado desde la distribuidora internacional de la serie, Madd Entertainment, y parece que tenía mucho más enganche en nuestro país teniendo en cuenta que nos recuerda a la mítica canción de John Paul Young.

La serie, que actualmente acumula ya 33 episodios, ya ha sido licenciada en 45 territorios, incluidas dos grandes cadenas que cubren Medio Oriente y la región Comunidad Económica Europea.

“Estamos orgullosos de representar algunos de los dramas románticos más populares y queridos del mercado actual. Love is in the air es sin duda uno de ellos, ya que es la historia de amor perfecta", comentó Ateş İnce, Director General de Madd Entertainment.

Bajada de audiencia

Estrenada el pasado 8 de julio en FOX Turquía, los últimos datos de audiencias cosechados por la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin son bastantes alarmantes ya que en su último episodio ha vuelto a caer por debajo de la barrera de los 4 millones de espectadores.

Según medios turcos, el capítulo 33 de Sen Cal Kapimi consiguió el pasado sábado 27 de febrero un rating de un 3,61, un punto menos de lo que venía consiguiendo durante el mes de enero y lejos de la serie líder, Gönül Dagi, que promedia un rating de un 10.

Esta caída de audiencia en el abierto ha hecho que cada vez sean más fuerte los rumores de una posible cancelación de la serie. De hecho, según recoge el medio Beyazperde "Love is in the air no es ningún hit en Turquía ahora mismo".

"De hecho, empezó como una serie de verano, que nunca se plantean como series que puedan durar demasiado tiempo y suelen ser canceladas tras 13 episodios", añaden desde dicho medio.

Sea como fuera, en FOX Turquía suelen darle un final apresurado a sus series, pero adecuado antes de la cancelación definitiva.

