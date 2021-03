‘Love is in the air’ pasará a emitirse solo una noche a la semana

Malas noticias para los seguidores de Love is in the air. Telecinco sorprendía este jueves a anunciando que la próxima semana habrá una doble entrega de La isla de las tentaciones. Así, el lunes emitirá El debate de las tentaciones, y el miércoles y jueves una nueva gala.

Con este cambio de emisiones, Telecinco querría terminar la tercera temporada de La isla de las tentaciones antes de las vacaciones de Semana Santa. Así, tras la doble entrega ya anunciada, los espectadores verían a la semana siguiente la última gala y el reencuentro de las parejas ocho meses después de la experiencia televisiva.

Este movimiento implica un nuevo cambio en la emisión de la serie turca Love is in the air. Y es que la comedia protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin pasará a emitirse sólo en la noche del martes, después de llenar el prime time de Telecinco dos y tres días de la semana.

Esta semana, sin ir más lejos, se pudo ver nuevos episodios en la noche del martes y del miércoles, con unas audiencias que superan de media los 1,4 millones de espectadores.

De esta forma, la principal cadena de Mediaset España podrá estirar en el tiempo la emisión de la serie turca ya que en estos momentos el futuro de la misma depende de un hilo debido a sus regulares datos de audiencia.

Aunque en Turquía pueda tener audiencias por debajo de lo esperado, lo que no se puede negar es que la ficción ha conseguido seguidores alrededor de todo el mundo. En ese sentido, hace un mes, los fans quisieron hacerle ver a FOX que la serie es un éxito en el mundo y para ello lanzaron el hashtag #gerçekaşk, el cual se ha convertido en tendencia en varios países con más de 1,2 millones de tuits. En España también fue número uno el 13 de febrero.

Desde que aterrizara el pasado 11 enero en Telecinco, la comedia romántica turca ha consiguiendo ir ganando adeptos en nuestro país cada semana, pasando del 7% de su estreno a estabilizarse en torno al 12% de cuota de pantalla.

No obstante, hay más datos importantes a tener en cuenta, ya que la serie tiene una segunda ventana en abierto en el grupo de comunicación: Divinity. El canal temático dedicado a este tipo de ficciones emite la comedia cada día en la franja de tarde, siendo en multitud de ocasiones lo más visto del día en el canal.