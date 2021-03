'Love is in the air' ('Sen Cal Kapimi') cae a su mínimo histórico de audiencias en Turquía

'Love is in the air' ('Sen Cal Kapimi'): saltan las alarmas en Turquía tras caer a su mínimo histórico de audiencias

Love is in the air (Sen Cal Kapimi) tiene cada vez más difícil su continuidad tras los alarmantes datos de su último capítulo emitido en Turquía. Según los datos de audiencias, el episodio 34 ha caído a su mínimo histórico de audiencias con un 3,46 de rating total.

No obstante, la ficción protagonizada por ha conseguido mejorar en el índice AB hasta un 4,18 (la semana pasada marcaba un 3,55) y en ABC1, el más interesante para los anunciantes, hasta un 4,32 (hace siete días se quedaba en un 4,15).

En Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

Sen Cal Kapimi

¿Qué se consideran entonces ‘buenos datos’? Para las series de verano como Sen Cal Kapimi, obtener más de un 4 se considera un dato más que decente. Si superan esa marca se ganan la renovación para la temporada regular, como así sucedió con esta ficción. No pasó lo mismo con Bay Yanlis, la nueva serie de Can Yaman, que fue cancelada en su episodio 14 tras no superar dicha marca.

Estrenada el pasado miércoles 8 de julio en FOX Turquía con un 4 en el rating total y un 4,92 en ABC1, Love is in the air fue poco a poco subiendo hasta anotar su máximo el 23 de septiembre con su episodio 11 con un 8,82 en totales y un 9,93 en ABC1. Unos impresionantes datos sólo al alcance de los dramas.

Dicho capítulo era emitido por Telecinco hace ahora tres semanas cuando además decidió cortar la emisión del capítulo 34 titulado Serkan tocado y hundido sin Eda cuando apenas llevaba dos minutos y medio de episodio. Aquel corte coincidía justo con la mitad del capítulo 11.

La fuerte competencia

Sin embargo, sólo dos semanas después, con el estreno de las segunda temporada de Kurulus Osman (El Otomano) y la primera temporada de Sadakatsiz, protagonizada por Caner Cindoruk (Sarp en Mujer), Sen Cal Kapimi caía a su segundo peor dato con un 4,86 en totales, un 5,45 en ABC1.

A partir de entonces, la serie notaría la fuerte competencia y el 11 de noviembre con su episodio 18 caía hasta un 3,92 en totales y un 4 en ABC1, su mínimo histórico, lo que llevó a FOX Turquía a cambiarle del miércoles al sábado.

En su nueva ubicación se mantendría estable hasta que el 2 de enero con su episodio 25 se disparaba hasta un 6,03 en totales y un 6 en ABC1. Sin embargo, sólo una semana después caía a su mínimo histórico con un 3,62 en totales y un 4,08 en ABC1.

Estos datos de audiencia contrastan con su impacto en redes sociales. Y es que la serie sigue arrasando semana tras semana. Su último episodio en Youtube acumula 2,11 millones de visualizaciones y en Twitter fue de lo más comentado con 100,9 tuits.

Qué pasa en los nuevos capítulos de 'Love is in the air'

Mientras, en lo que respecta a la emisión en España, este martes Telecinco emitirá el capítulo 52 titulado Serkan y Eda se convierten en canguros, y que se correspondería con el principio del capítulo (böllüm) 17.

Ya en el episodio 53 titulado Una emocionante sorpresa, Aydan no puede estar más agradecida por el apoyo incondicional que recibe por parte de Eda. La arquitecta sorprenderá a la madre de Serkan con una original sorpresa.

Por último, en el capítulo 54 titulado Reputación en peligro, salvar a la empresa se convierte en el objetivo de Serkan tras en el incidente ocurrido. El heredero se culpará del desprendimiento del techo, pero Eda sabe que el accidente no ha sido culpa del arquitecto.

También te puede interesar...