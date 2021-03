Telecinco fija la emisión semanal de 'Love is in the air' en martes y miércoles en prime time

Avance en fotos de los nuevos capítulos de 'Love is in the air' del miércoles 3 de marzo

Desde mediados de febrero, Telecinco decidió descartar emitir nuevos capítulos de Love is in the air (Sen Cal Kapimi) en la noche de los lunes para así evitar seguir consumientos tantos episodios a la semana y apostar por El Debate de las Tentaciones.

De esta forma, la principal cadena de Mediaset España podrá estirar en el tiempo la emisión de la serie turca ya que en estos momentos el futuro de la misma depende de un hilo debido a sus regulares datos de adiencia.

Por tanto, en la semana del 8 al 14 de marzo tampoco habrá nuevos capítulos de la comedia romántica turca en la noche del lunes y su emisión se centrará en las noches del martes y el miércoles.

No obstante, al ya no haber fútbol, la emisión de Love is in the air del miércoles podrá comenzar nuevamente a las 22:00 horas, como así sucedía hasta ahora. Por su parte, el martes comenzará a las 22:45 tras el programa Hay más imágenes para ti de La Isla de las Tentaciones.

Como ya contamos hace unos días, la prórroga del Barcelona-Sevilla de la Copa del Rey no perjudicó a la emisión de Love is in the air ya que la cadena siguió con su estrategia de emisión y emitió desde el minuto 16 del capítulo 48 titulado ¿Dónde está Eda? hasta el minuto 12 del episodio 51 titulado Eda, en busca de respuestas.

Qué pasa en los nuevos capítulos de 'Love is in the air'

En el capítulo 52 titulado Serkan y Eda se convierten en canguros, Eda y Serkan han acabado convirtiéndose en los canguros de sus clientes. Aunque al arquitecto no le guste de primeras la idea, Eda tratará de ser la niñera perfecta.

Ya en el episodio 53 titulado Una emocionante sorpresa, Aydan no puede estar más agradecida por el apoyo incondicional que recibe por parte de Eda. La arquitecta sorprenderá a la madre de Serkan con una original sorpresa.

Por último, en el capítulo 54 titulado Reputación en peligro, salvar a la empresa se convierte en el objetivo de Serkan tras en el incidente ocurrido. El heredero se culpará del desprendimiento del techo, pero Eda sabe que el accidente no ha sido culpa del arquitecto.

