Telecinco no recortó ni 'Love is in the air' ni 'Mi hogar, mi destino', que finalizó a las 3 de la madrugada

Avance en fotos de los nuevos capítulos de 'Love is in the air' del miércoles 3 de marzo

Nuevamente para suerte de Telecinco, un partido de la Copa del Rey se iba este miércoles 3 de marzo a la prórroga, lo que hacía que se disparasen aún sus audiencias.

Según datos de Kantar, el Barcelona-Sevilla anotaba un espectucular 27,5% de share y 5.026.000 espectadores, un 33,8% de cuota y 5.600.000 espectadores de media en la media hora extra.

Sin embargo, esta mayor duración del partido hizo que la comedia romántica turca Love is in the air (Sen Cal Kapimi) tuviera que comenzar su emisión mucho más tarde, a las 23:35 horas, cuando en un principio estaba planificada para las 22:50 horas.

Esto hizo pensar que Telecinco decidiría aprovechar la ocasión para emitir menos capítulos de los programados y así ahorrarse episodios para poder extender la emisión de la serie en el tiempo.

Avance en fotos de los nuevos capítulos de 'Love is in the air' del miércoles 3 de marzo

Nada más lejos de la realidad. La principal cadena de Mediaset España decidió seguir con su estrategia de emisión y emitió Love is in the air desde las 23:30 horas hasta las 02:05 horas.

De esta manera, la cadena pudo emitir desde el minuto 16 del capítulo 48 titulado ¿Dónde está Eda? hasta el minuto 12 del episodio 51 titulado Eda, en busca de respuestas.

Una vez más, Telecinco cortó la emisión de la serie donde le mejor le convino, justo en una escena en la que Eda estuvo a punto de descubrir la verdad de por qué Serkan decidió romper su relación.

Según datos de Kantar publicados por Barlovento Comunicación, Love is in the air anotó anoche un 16,3% de cuota de pantalla con 1.240.000 espectadores. En coincidencia con Mujer, la serie de Antena 3 le sacó una ventaja de 8,7 puntos y 869.000 espectadores.

Una emisión para trasnochadores

Esta extensión de Love is in the air llevó a que Mi hogar, mi destino, la otra serie turca de Telecinco, también comenzará más tarde su emisión de lo que estaba programado. Comenzó a las 02:05 horas cuando estaba programa para las 01:20 horas.

Esto llevó, además, a que este drama turco protagonizado por Demet Özdemir (Pájaro Soñador o Habitación 309) finalizara nada más y nada menos que a las tres de la mañana.

La serie finalmente logró un 16,8% y 407.000 espectadores. Un día antes, empezando antes a las 01:00 horas había anotado un 13,5% y 486.000 espectadores.

También te puede interesar...