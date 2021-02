'Love is in the air' ('Sen Cal Kapimi') sigue cayendo en audiencia en Turquía y peligra su continuidad

Avance en fotos de los nuevos capítulos de 'Love is in the air' del martes 2 de marzo

Las seguidoras de Love is in the air (Sen Cal Kapimi) tienen motivos más que suficientes para movilizarse en redes sociales a nivel mundial y demostrar su fortaleza para que FOX Turquía no decida cancelar su serie favorita.

Y es que los últimos datos de audiencias cosechados por la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin son bastantes alarmantes ya que en su último episodio ha vuelto a caer por debajo de la barrera de los 4 millones de espectadores.

Según medios turcos, el capítulo 33 de Sen Cal Kapimi consiguió congregar este sábado 27 de febrero a 3,61 millones de espectadores, casi un millón de espectadores menos de lo que venía consiguiendo durante el mes de enero y lejos de la serie líder, Gönül Dagi, que promedia 10 millones de espectadores.

A este dato habría que sumarle sus registros en YouTube, donde este capítulo ha conseguido alcanzar en menos de 24 horas 1,1 millones de visualizaciones. Además, el adelanto del capítulo 34 ya acumula 2 millones.

Esta caída de audiencia en el abierto ha hecho que cada vez sean más fuerte los rumores de una posible cancelación de la serie. De hecho, según recoge el medio Beyazperde "Love is in the air no es ningun hit en Turquía ahora mismo".

"De hecho, empezó como una serie de verano, que nunca se plantean como series que puedan durar demasiado tiempo y suelen ser canceladas tras 13 episodios", añaden desde dicho medio.

Más suscripciones en Mitele PLUS

Como ya publicamos hace unos días, Love is in the air se ha convertido en el contenido más demandado de las webs de Mediaset sólo superado por La Isla de las Tentaciones.

Tanto es así que Mitele PLUS ha mostrado una evolución muy positiva a comienzos del 2021, con el número de suscripciones en estos momentos en números récord, con 186.000 abonados.

Asimismo, pese a las discretas audiencias que ha obtenido la serie en Telecinco, la comedia arrebató en enero a Mujer la primera posición del ránking de series más comentadas con 340.114 tuits frente a los 210.971 de la de Atresmedia. Love is in the air también ganó a Mujer en feedback por parte de los internautas, con 531.658 interacciones frente a 500.063.

Donde sí consiguió imponerse la serie de Antena 3 fue en el alcance. Y es que Mujer ha registró 42,5 millones de impresiones, mientras que Love is in the air, con muchos más tuits, llegó a menos de la mitad de usuarios, en concreto a 20,2 millones.

También te puede interesar...