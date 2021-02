El éxito de las series turcas en Twitter: 'Love is in the air' y 'Mujer', las más comentadas

Los protagonistas de 'Love is in the air' y 'Mujer' en montaje de BLUPER.

El boom de las series turcas no sólo ha llegado a las parrillas de programación de las distintas televisiones. El creciente interés del público español por estas ficciones también se aprecia en las redes sociales, donde los espectadores elevan las emisiones de estas series a los puestos más altos de contenidos televisivos que se comentan en redes.

El caso más reciente ha sido el de Matrimonio por sorpresa, la comedia romántica con la que el galán turco Can Yaman ha regresado a Divinity este lunes 8 de febrero. La serie se estrenaba con éxito en la cadena temática de Mediaset, cosechando 2.2% de cuota y 261.000 espectadores. Esos buenos datos se han visto reflejados también en la audiencia social, pues la ficción se convertía en el segundo contenido televisivo más comentado del día con 37.400 tuits de 1.100 autores únicos y un total de 1,2 millones de impresiones.

El alcance de Matrimonio por sorpresa en Twitter ha sido tal que, con la emisión de un solo episodio, ha superado las cifras de audiencia social de otros exitosos títulos de Divinity como Trampa de amor, que en toda la temporada ha cosechado 35.716 tuits, casi 2.000 menos que la serie de Can Yaman. Muy por detrás de estas dos series queda Dulce venganza, que en casi dos meses en la cadena temática de Mediaset apenas cuenta con 7.990 tuits y 833.394 impresiones.

'Matrimonio por sorpresa' ha arrasado en audiencia social en su estreno. Mediaset

Si bien las telenovelas turcas de Divinity cuentan con una evidente notoriedad en redes sociales, lo cierto es que la pugna por el liderazgo de audiencia social está protagonizada por dos series que se emiten en cadenas generalistas: Mujer y Love is in the air, de Antena 3 y Telecinco, respectivamente, son las dos ficciones turcas más comentadas del momento.

Pese a las discretas audiencias que ha obtenido el título de Mediaset, ha arrebatado a Mujer la primera posición del ranking con 340.114 tuits frente a los 210.971 de la de Atresmedia. Love is in the air también gana a Mujer en feedback por parte de los internautas, con 531.658 interacciones frente a 500.063.

Donde sí consigue imponerse la serie de Antena 3 es en el alcance. Y es que Mujer ha registrado 42,5 millones de impresiones, mientras que Love is in the air, con muchos más tuits, ha llegado a menos de la mitad de usuarios, en concreto a 20,2 millones.

'Mujer' logra un mayor alcance con menos tuits que 'Love is in the air'. Atresmedia

Mi hija, también de Antena 3, es otro de los casos en los que la audiencia en televisión no se traduce en audiencia social. A pesar de que la serie arrasa en el prime time de la cadena de Atresmedia cada domingo, su alcance en Twitter solo llega a 4,6 millones de impresiones, con 36.035 tuits y 75.209 interacciones, unas discretas cifras que la serie de Can Yaman en Divinity, por ejemplo, ha rebasado con una sola emisión.

En ese sentido, se observa que Mediaset obtiene un mejor rendimiento de sus series turcas en redes sociales, pero Atresmedia logra un mayor alcance social con bastantes menos tuits. En cualquier caso, y aunque la audiencia social pueda ser un buen indicador del recibimiento que los contenidos tienen por parte del público, el objetivo de las televisiones sigue siendo tener una buena media de espectadores y cuota de pantalla en la emisión, lo cual se traduce en un mayor atractivo para los anunciantes. En ese sentido, la victoria del exitoso tándem Mujer-Mi hija en Antena 3 es clara, pues en la actualidad ambas son las series turcas más vistas de España.