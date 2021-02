‘Love is in the air’ continúa en buena forma, pero sin hacer sombra a ‘El Hormiguero’

El lunes está resultando un día muy bueno para Telecinco en lo referido a las audiencias de su serie turca Love is in the air, pues en las dos últimas semanas superó la media de los dos millones, en parte, por el efecto arrastre que genera el Debate de las tentaciones. Ahora faltaba comprobar si esa corriente se repetiría, o si sería algo puntual.

Y aunque bajó respecto al lunes anterior, Love is in the air se mantuvo en buena forma en la entrega de ayer. La serie tuvo logró unos datos de audiencia de 2.085.000 espectadores y 11.6% de share, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Ayer #LoveIsInTheAir de @telecincoes alcanza el 11.6% de share y 2.085.000 espectadores de audiencia media.



Un total de 4.567.000 personas vieron en algún momento la serie con una fidelidad del 45.7%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/wnbDwvaCUg — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 9, 2021

Unos datos que, sin embargo, son insuficientes para hacer sombra a su principal competidor, El Hormiguero, que tuvo como invitado a Daniel Guzmán. El programa, presentado por Nuria Roca, que tuvo un 16,9% de cuota con 3.069.000 espectadores.

En el horario estelar, Mujer se convierte una semana más en lo más visto del lunes. La serie protagonizada por Özge Özpirinçci y Caner Cindoruk logra un 17,5% de cuota de pantalla con 2.335.000 espectadores. Por su parte, el Debate de las tenentaciones, en el que Lester y Patricia anunciaron que están esperando un bebé, firma un 17,6% de share con 1.683.000 espectadores.

En Maestros de la costura los aprendices tuvieron que confeccionar trajes con materiales tan difíciles de trabajar como el corcho y el látex. Alaska fue una de las invitadas de la entrega, en la que Ana resultó expulsada. El programa de La 1 volvió a subir y alcanza un 10,7% de share y 1.323.000 espectadores, lo que significa su máximo de temporada.

El programa Pasapalabra fue lo más visto de toda la jornada de este 8 de febrero. Obtiene unas audiencias del 22,5% de cuota con 3.507.000 espectadores. Justo a continuación, Antena 3 Noticias 2 se alza como el noticiero más visto, con una cuota de 19,7 puntos y una media de 3.497.000 espectadores.