¿Cuántas horas emite Mediaset a la semana de 'Love is in the air'?

Love is in the air continúa con su andadura por Mediaset convertida ya en una de las grandes apuestas del grupo en estos primeros meses del año y consiguiendo, además, atrapar cada semana a más seguidores.

Estrenada el pasado 11 de enero en lo que parecía un estreno multicanal para darle al serial toda la cobertura posible de cara a su paso por Divinity, finalmente, se convertía en una emisión regular en Telecinco, junto a reposiciones en el canal temático de Mediaset.

Así las cosas, Love is in the air se ha convertido en uno de los productos con más presencia dentro del grupo, y no solo en lo que a su avasalladora promoción se refiere. ¿Cuántas horas de la comedia turca ha metido Mediaset en la última semana?

En Telecinco la emisión del serial se extiende a 4 días semanales. De lunes a martes, la ficción ocupa la franja de access prime time, como telonera de El debate de Las Tentaciones y Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, respectivamente. El lunes la ficción se emitió durante 60 minutos, mientras que la emisión del martes ascendió hasta 87 minutos, retrasando así el inicio del programa culinario.

'Love is in the air'

En la noche del miércoles la serie pasa a emitirse en prime time. Sin embargo, el hecho de ir tras el futbol provoca que su horario sea más difuso debido a la posibilidad de prórroga de los encuentros. Esto es lo que ocurría este pasado miércoles, lo que llevó el inicio de la serie a las 23:30, cuando estaba programada para las 22:50. En total, esa noche se emitieron un total de 2 horas y 39 minutos.

Por último, en la noche del jueves Telecinco programa una reposición de la ficción tras La isla de las Tentaciones. Esta semana dicha emisión ascendió a 1 hora y 50 minutos. Por tanto, la emisión de Love is in the air en Telecinco fue de 406 minutos, casi 7 horas, a lo largo de esta última semana.

Un dato similar al de Divinity. En el canal temático de Mediaset la ficción turca tiene su segunda ventana a través de reposiciones, con emisiones que oscilaban esta semana entre los 58 minutos y la hora y media de duración.

En total, la cadena emitía 375 minutos, más de 6 horas, de la serie en la franja vespertina. Asi, a lo largo de la semana del 1 al 5 de febrero, Mediaset ha emitido alrededor de 13 horas de Love is in the air.

‘Love is in the air’ consigue afianzar a su audiencia

A pesar del sonoro fracaso que fue la ficción durante sus primeros días de emisión, lo cierto es que Love is in the air ha conseguido mejorar sus marcas con el paso de las semanas y, lo que es más importante, afianzar a una buena base de fans.

Ya en su cuarta semana en emisión en Telecinco, la serie ha conseguido estabilizar sus datos y mantenerse por encima de los dos millones de espectadores en la franja del access prime time.

A pesar de que su mejoría en los lunes parecía más un efecto de ser telonera de El debate de las tentaciones que por el propio funcionamiento de la serie, lo cierto es que el martes lograba retener a la misma audiencia, con un 12,1% de cuota y 2.115.000 espectadores.

Serkan secuestra a Eda en el próximo capítulo de 'Love is in the air'

Es justo decir, además, que Love is in the air goza de un importante movimiento a través de las redes sociales.

En su estreno, la ficción turca se convirtió en el contenido televisivo más comentado del día, gracias a más de 35.000 mensajes en Twitter, provenientes de 34.000 autores únicos, que tuvieron un alcance de 3,1 millones de impresiones.