Lo que esconden las surrealistas transiciones a Piqueras: a Telecinco sólo le interesa su nicho

Pedro Piqueras volvía a convertirse este lunes 8 de febrero en objeto de memes por la cara que puso después de que, desde Sálvame, le dieran paso Paz Padilla y Anabel Pantoja bailando el tema 'María José’, el single que el cantante Enrique Anaut sacó al salir de la academia de Operación Triunfo en su segunda edición.

"Buenas, noches. Hoy se ha consumado el triste récord de muertes por covid durante un fin de semana en esta tercera ola, son 909 las personas que han perdido la vida desde el pasado viernes”, decía el presentador, nada más arrancar la emisión.

Una antinomia que no es la primera vez que se produce -ya le tocó hablar de malas noticias del COVID mientras Raquel Mosquera le lanzaba un beso- y que viene a revelar dos realidades sobre Mediaset España.

Nuria Marín y su devastadora explosión en Beirut pic.twitter.com/yRxVMTNyAb — marujeer (@marujeer) February 8, 2021

Por una parte recuerda lo que una vez confesó Àngels Barceló: "Un día yo protesté ante Paolo Vasile porque cada vez ponía más publicidad dentro del informativo que yo dirigía. Bloques de siete minutos de publicidad dentro del informativo. Y un día dije que no se podía hacer un informativo cortado con siete minutos de publicidad una y otra vez. Y me respondió, qué día vas a entender que lo que tú haces es un espacio para rellenar los espacios que quedan entre bloques de publicidad".



Unas palabras que igualmente cobraron sentido cuando hace ahora dos años Cuatro se convertía en la primera cadena generalista que no tendría informativos después de que Mediaset España decidiera cancelar Noticias Cuatro.

Asimismo tampoco podemos olvidar que Piqueras ha tenido que ver cómo sus rivales estrenaban nuevos e impresionantes platós con todo tipo de nuevas tecnologías, mientras él sigue con el mismo decorado del skyline de Singapur desde hace ya quince años.

El mismo público

Pero, por otra parte, estos surrealistas tránsitos también nos revelan que a Telecinco parece que no le interesa nada más que su audiencia más fiel, su público nicho. No busca nuevas audiencias, como sí le estuvo reportando Pasapalabra durante años.

Como ya contó a BLUPER el director de informativos de Antena 3, Santiago González, desde el grupo había analizado a la perfección el público que tenían los concursos de la cadena para ofrecer historias informativas dirigidas a este target y que así se quedasen en el informativo.

"Nuestro objetivo es no perder ni un solo espectador del programa que viene atrás. Fijarnos mucho en si hay más mujeres, la edad que tienen, para que no desconecten contándole las cosas de una forma determinada. Y, ya después, agregar el máximo público posible. He estudiado mucho los perfiles de los espectadores y eso nos ayuda a no perder gente e incluso a incorporar más", explicaba.



De esta forma, Antena 3 Noticias 2 cerró enero con un 20,3% y 3.578.000 espectadores. Su telonero Pasapalabra promedió un 21,9% y 3.398.000 espectadores, su mes más visto de la historia.

'Antena 3 Noticias 2'

Por su parte, Informativos Telecinco cerró el mes de enero con una media de 2,5 millones de espectadores y un 14%. Previamente, Sálvame Tomate había promediado un 15,7% y 2.454.000 espectadores.

Asimismo, el tipo de público que ve Sálvame Tomate no tiene nada que ver con el de Pasapalabra. El programa de Telecinco es seguido en su mayoría por mujeres (entorno al 20%), de 13 a 24 años y por clase baja; mientras que el concurso de Antena 3 es seguido prácticamente a partes iguales por hombres y mujeres, mayores de 45 y clases altas y media altas.

Esto se traslada luego en gran medida a sus informativos. Antena 3 Noticias tiene un público mixto, mayor de 45 y de clase alta o media alta. Mientras, Informativos Telecinco tiene un público mayormente femenino, mayor de 45 y de clase media baja.