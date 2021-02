Telecinco redobla su apuesta por 'Love is in the air': emitirá varios capítulos el martes

Después de conseguir estabilizar sus datos de audiencias en su cuarta semana en emisión y lograr mantenerse por encima de los dos millones de espectadores en la franja del access prime time, Telecinco redoblará esta semana su apuesta por Love is in the air dedicándole dos noches completas.

Según ha anunciado la cadena de Mediaset España, ésta emitirá varios capítulos tanto en la noche del martes como en la del miércoles. No obstante, mientras que el martes la emisión comenzará a las 22:00 horas, como hasta ahora, el miércoles lo hará a las 22:50 horas tras el partido de Copa del Rey entre el Sevilla y el Barcelona.

De esta forma, la serie protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel se enfrentará dos noches seguidas a Mujer, el drama turco que emite Antena 3 en las noches de lunes, martes y miércoles en prime time a partir de las 22:50 horas.

Hasta ahora, la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci siempre ha ganado a su rival en sus tres anteriores enfrentamientos. Esta semana, por ejemplo, Mujer firmaba un 18,9% de cuota y 2.222.000 espectadores por el 15,5% y 1.261.000 espectadores de Love is in the air.

Como ya publicamos, Telecinco proseguirá este lunes con la emisión del capítulo 26 de Love is in the air, titulado 'Secuestrada', a partir de las 22:00 horas, después de no realizar ningún corte en los capítulos emitidos este miércoles.

Hay que recordar que al igual que ocurre con otras ficciones turcas, Mediaset divide los episodios originales de 130 minutos en tres de 45 minutos. Esto hará que Mediaset España pueda estirar durante semanas la emisión de la serie, multiplicando por tres los 30 episodios que se han emitido hasta ahora en Turquía.

Serkan secuestra a Eda

En el nuevo capítulo de Love is in the air, Serkan ha decidido que no son necesarias las pruebas para poder confiar en Eda, pero ya es demasiado tarde. La arquitecta, tras haberse sentido humillada y dolida, decide abandonarle para siempre entregándole su anillo de compromiso. Pero el empresario no se rendirá y ahora le toca pedir perdón. Secuestrará a Eda compinchado con Melek para intentar mostrarle su arrepentimiento.

Mientras, en el nuevo capítulo de Mujer que Antena 3 emite este lunes 8 de febrero, los celos y las dudas crecen en el interior de Sarp, que se enterará de que Bahar está usando su único derecho de llamada para hablar con Arif. Mientras se pregunta quién es Arif y la razón por la que Bahar decidió hablar con él como primer contacto tras días sin dar señales de vida, también tratará de entender la estima y admiración que sienten Nisan y Doruk por su vecino.

Bahar, cansada de las preguntas sobre Arif e interrogatorios de Sarp, responderá ante él y reaccionará de forma contundente..

Enver querrá saber los sentimientos de Arif en esta difícil situación, sabiendo que el hombre suele guardárselo todo en su interior y no expresar sus verdaderas emociones. Mientras tanto, la vida sin Yeliz se hace demasiado dura para Ceyda, cada día más deprimida...