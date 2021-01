¿Qué audiencias está teniendo 'Love is in the air'? ¿Está siendo un éxito o un fracaso?

'Love is in the air'

Noticias relacionadas Mediaset no solo quiere comedias: Divinity vira hacia el drama con sus nuevas novelas turcas

El pasado 11 de enero Telecinco decidía copiar a Antena 3 y se lanzaba por primera vez a estrenar una serie turca en prime time. La elegida era Love is in the air, una comedia romántica cuyo estreno estaba previsto para Divinity.

Lo que parecía una simple ventana para darle más empuje a una nueva novela del canal temático del grupo, finalmente, se convertía en uno de los grandes lanzamientos de Telecinco de cara al primer mes del año, ya que sin comprobar su funcionamiento la cadena se arriesgaba a programar la serie hasta en 3 días de la semana.

¿Qué datos ha cosechado la serie en cada uno de sus días de emisión? ¿Se podría calificar de éxito o fracaso? Estos han sido los datos de Love is in the air en sus tres primeras semanas de vida.

Primera semana:

- Lunes 11: 7,3% y 1.344.000 (Simulcast: 11% y 2.033.000 espectadores)

- Martes 12: 7% y 1.255.000

- Miércoles 13: 8,2% y 1.468.000 / 9,2% y 1.422.000

El estreno fue por todo lo alto: hasta 5 cadenas del grupo emitieron el primer episodio. En total, más de 2 millones de personas se acercaron al estreno que, sin embargo, se quedaba muy lejos de El Hormiguero, que ese día anotaba su máximo de temporada con un 20,7% y 3.757.000 espectadores. En su emisión en Telecinco sólo anotó un 7,3% y 1.344.000 espectadores, lo cual se consideró un fracaso teniendo en cuenta la campaña promocional.

Al día siguiente, ya con emisión única en Telecinco, la serie bajaba hasta los 1.255.000 espectadores. El miércoles la cosa mejoraba, y a pesar de ser datos aún alejados de la media de Telecinco, la buena noticia es que la serie lograba por primera vez atraer a nuevos adeptos ya con su emisión completa en prime time.

Segunda semana:

- Lunes 18: 8,8% y 1.574.000

- Martes 19: 8,5% y 1.497.000

- Miércoles 20: 12,3% y 934.000

A pesar de no haber alcanzado grandes datos, Telecinco volvía a apostarlo todo con la novela y la programaba de nuevo en tres días de la semana. Así, el lunes 18 la serie lograba marcar máximo en espectadores (sin tener en cuenta el estreno simulcast), mientras que el miércoles 20, tras la prórroga del Real Madrid – Alcoyano anotaba su mejor dato en share (12,3%), pero su peor dato en espectadores (934.000)

Tercera semana:

- Lunes 25: 11,9% y 2.194.000

- Martes 26: 10,8% y 1.879.000

- Miércoles 27: 12,2% y 1.332.000

El lunes 25 la comedia lograba su máximo de temporada en espectadores como telonera del debate de La Isla de las Tentaciones. A lo largo de toda la semana, por primera vez la novela conseguía afianzar a una audiencia por encima del doble dígito.

Las diferencias con el drama

Para analizar si la serie ha sido un fracaso o un éxito también es importante analizar las audiencias de las otras dos series turcas en emisión en prime time, Mujer y Mi hija, ambas en Antena 3. Mientras que la primera nunca baja ya del listón de los 2,2 millones de fieles (18,5% de medie en enero), la segunda ha logrado un 16% de cuota media y 2,7 millones de media en sus cuatro episodios emitidos durante este mes.

Hay que tener en cuenta que las tramas de Mujer y Mi hija, y la atracción que producen en el espectador son completamente distintas a las de Love is in the air. En estas mismas páginas explicábamos por qué había triunfado Mujer poniendo como ejemplo el esperado reencuentro entre Bahar y Sarp. Los silencios, la música, la tensión… Todo sumaba para mantener al espectador pegado a la pantalla en una serie que recuerda a las telenovelas clásicas y con cuyas simples historias pueden sentirse identificados.

Sin embargo, en el caso de la comedia romántica, la trama siempre es más ligera y superficial. De hecho, este tipo de series suelen emitirse en Turquía durante los meses de verano y cuentan con muchos menos capítulos que los dramas.

Su buen funcionamiento en redes sociales

A pesar de que está comprobado que un buen funcionamiento en redes no tiene por qué traducirse en un buen funcionamiento en audiencias, ni viceversa; es justo decir que Love is in the air goza de un importante movimiento a través de las redes sociales.

En su estreno, la ficción turca se convirtió en el contenido televisivo más comentado del día, gracias a más de 35.000 mensajes en Twitter, provenientes de 34.000 autores únicos, que tuvieron un alcance de 3,1 millones de impresiones.

El ESTRENO de #LoveIsInTheAir se convirtió en el contenido televisivo + COMENTADO del día en redes sociales 📢🇹🇷



La serie turca registra MÁS DE 35.000 tweets en la audiencia social #InstarSocial 📲🚨 pic.twitter.com/B3XGUHqi0X — Barlovento Comunicación (@blvcom) January 12, 2021

Además, todo parece indicar que la ficción está siendo uno de los grandes éxitos de Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset. Tal y como indicaba a través de Twitter el director de Divinity, Sergio Calderón,"la serie es un auténtico éxito digital, en OTT y en redes sociales".

A pesar de que no tenemos datos concretos del número de usuarios que puede haber atraído la ficción a Mitele PLUS, a juzgar por la fidelidad de su audiencia no sería de extrañar que la serie esté siendo un buen revulsivo para la plataforma de pago.

De momento, esta semana Telecinco parece que volverá a apostar por la historia de Eda y Serkan una cuarta semana más emitiendo nuevos capítulos en las noches del lunes, martes y miércoles.