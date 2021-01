Mediaset no solo quiere comedias: Divinity vira hacia el drama con sus nuevas novelas turcas

"No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas". Con esta famosa canción de Fangoria, Dramas y comedias, Mediaset España ha acompañado una de sus últimas promociones corporativas.

En este anuncio, en el que aseguran que "te hacemos compañía con una sonrisa", aparecen imágenes de todos los programas y series de la casa, desde Got Talent hasta Todo es mentira, pasando por Love is in the air, Sálvame o La que se avecina.

Lo que el grupo pretende con esta campaña es hacer ver que en sus canales solo hay cabida para la comedia, y que el drama no tiene hueco sus parrillas, en una clara alusión y crítica a que su principal competidora, Antena 3, ha apostado por emitir series dramáticas turcas.

Protagonistas de 'Love is in the air'

Dejando a un lado el resto de formatos de ambos grupos, y centrándonos en la ficción turca, parece que Mediaset sí quiere dramas en su vida. Mientras que en Atresmedia, tanto Nova como Antena 3 han arrasado con ficciones cuyas historias están plagadas de tragedia, Mediaset ha apostado por las comedias románticas.

Sin embargo, parece que esto va a cambiar en un futuro próximo, puesto que Divinity comenzará a introducir en su programación novelas turcas de carácter más dramático, que tal y como demuestran los datos de audiencia son las que más público atraen.

Así, la cadena temática de Mediaset estrenará pronto Mi hogar, mi destino (Doğduğun Ev Kaderindir), la primera serie dramática de Demet Özdemir. A los fans de estas ficciones les sonará el nombre de la actriz, puesto que es la protagonista de otras series como Erkenci Kus (Pájaro Soñador) o Habitación 309.

La serie, que está actualmente triunfando con su segunda temporada en Turquía, narra la historia de Zeynep, una joven que vive centrada en su trabajo para poder mantener su familia y que de la noche a la mañana verá como su vida cambia con la llegada de Mehdi (Ibrahim Celikkol), un hombre difícil del que se enamora.

Además, recientemente el grupo se hacía con los derechos de otra ficción otomana también de corte dramático: Ömer: Sueños robados (Yaralı Kuşlar). Emitida entre abril y noviembre de 2019, esta ficción narra la historia de Meryem, una joven que ha pasado los últimos cinco años criando a su hermano adoptivo Ömer, sin saber que Ömer es el hijo secuestrado de un adinerado hombre, Levent Metehanoglü, a quien conocerán inesperadamente.

El drama funciona mejor que la comedia

No es de extrañar que Divinity trate de virar de la comedia romántica hacia el drama porque, indudablemente, las historias más trágicas funcionan mejor que las más cómicas.

No hace falta irse a Nova o Divinity para comprobarlo. Mientras que Mujer o Mi hija, las dos ficciones turcas que emite actualmente Antena 3, arrasan cada día en que se emiten, Telecinco no ha tenido la misma suerte con Love is in the air.

Sin ir más lejos, este pasado miércoles Mujer volvía a arrollar a Love is in the air con un millón de espectadores de diferencia. A pesar de la paciencia de Telecinco con la comedia romántica, la serie no ha logrado despuntar, y aunque ha logrado una audiencia más o menos fiel, le ha sido insuficiente para plantar cara a Antena 3 o acercarse a la media diaria de Telecinco.

Imagen de 'Mujer'

No en vano Mujer ha sido la gran revelación de la temporada, convirtiéndose en la serie más vista del año y concediéndole a Antena 3 grandes datos en el horario estelar de los lunes, martes y algunos miércoles. Un hueso duro de roer, cuya historia dramática ha enganchado ya a millones de seguidores que no la abandonarán a estas alturas del partido.

En cuanto a la particular guerra entre Nova y Divinity las cosas no son muy diferentes. En diciembre, la de Atresmedia se imponía con rotundidad sobre la de Mediaset (2,5% vs. 1,6%) gracias al buen funcionamiento de sus dramas turcos.

Fijándonos en las audiencias de los últimos días, en la tarde del jueves 28 de enero, por ejemplo, Nova arrasaba con Elif (3,42% y 437.000 espectadores), Ciudad Cruel (3.65% y 671.000 espectadores) y Cennet (3,68% y 478.000) espectadores.

Por su parte, las comedias románticas de Divinity alcanzaban los siguientes datos: Trampa de amor un 2% y 272.000 espectadores; Dulce venganza, con 1,68% y 211.000 espectadores y Mi mentira más dulce, la más exitosa, con un 2,38% y 272.000 espectadores.

Divinity estuvo a punto de abandonar la guerra por las turcas

'Mi mentira más dulce'

Hubo un tiempo a lo largo de de 2020 en el que Divinity estuvo a punto de abandonar esta particular batalla, ya que decidió trasladar estas ficciones a la franja matinal, cuyo alcance en audiencias es mucho menos que en la vespertina.

En este sentido, el director de Adquisiciones de Producción Ajena de Mediaset España, Ángel López Armendáriz, decía a Todotvnews que "seguimos mirando de cerca la producción turca, aunque es cierto que Divnity, nuestro canal especializado en series turcas, está teniendo unos resultados menos buenos de lo deseado en ese género".

"El hecho de que ahora no estemos alcanzando grandes éxitos nos permite parar un poco, respirar y ver si ese es el camino adecuado. Esto nos lleva a que estamos súper abiertos a donde podemos encontrar algo interesante. Por ejemplo, hace poco hemos comprado una serie ucraniana para Divinity", añadía.

Tras este "respiro", las ficciones turcas volvieron a la franja de tarde, que a pesar de marcar datos correctos siguen aún muy por detras de Nova. Está aún por comprobar de qué manera el público abraza estas series más dramáticas y si consiguen robarle fieles a los seriales de Nova, o si por el contrario se comprobará que el público solo acude a Divinity para ver series más amables de corte romántico.