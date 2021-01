Los irrespetuosos cortes de 'Love is in the air' que explican parte de su fracaso

Selin encuentra el contrato de Serkan y Eda, en el capítulo 13 de 'Love is in the air'

Cuando hace ahora dos semanas Telecinco estrenaba Love is in the air en su access prime time, desde BLUPER apuntábamos a que una de las claves de su fracaso en audiencias era el mal trato que se le había dado previamente a la ficción turca en Mediaset España.

Las seguidoras de este tipo de comedias en Divinity siempre se han quejado del trato que éstas recibían por cambios de horarios constantes, reducción de la duración de los capítulos o una excesiva publicidad.

Y así ha sido también en esta ocasión. Sin ir más lejos, el pasado miércoles Telecinco decidía cortar el capítulo 13, llamada El contrato de compromiso sale a la luz, a la mitad dejando a los espectadores sin la posibilidad de ver el final.

Pero, es más, la principal cadena de Mediaset España cortó dicho episodio justo en una de las escenas clave de la trama cuando Selin, la exnovia de Serkan -el protagonista-, encontraba el contrato del compriso del joven con Eda.

La decisión podría deberse al hecho de que Telecinco tuvo que variar ligeramente su programación debido a que el encuentro de Copa del Rey entre el Alcoyano y el Real Madrid se alargó media hora más de lo previsto, y tuvo que empezar la emisión de Love is in the air a las 23:30 horas.



Pero es que, por si fuera poco, la emisión de esa noche empezó en el minuto 35 del capítulo 9, como así se puede comprobar en la plataforma del grupo Mitele PLUS. De esta forma, en la noche del miércoles Telecinco emitió un poco del capítulo 9, los capítulos 10, 11 y 12 completos, y la mitad del 13.

Y vamos más allá. Si acudimos al montaje original turco de 120 minutos, que equivalen a tres episodios de Telecinco, en realidad esa noche se emitió el final del capítulo 3, el capítulo 4 completo y una cuarta parte del 13.

Una tercera semana

No es la única queja que tienen las fans de esta serie. Este tipo de cortes, unido a que se opta porque su emisión en abierto no lleve cabecera ni un resumen, hacen además que los capítulos comiencen de golpe casi de imprevisto para el espectador.

Esta estrategia de emisión nada tiene que ver con la de Atresmedia con Mujer. Y es que, aunque el grupo también divide en dos los capítulos originales, siempre van precedidos de una cabecera y, gracias asu propia concepción llena de cebos y cliffhangers permiten cortarlos sin que ello afecte en exceso a la trama.

De esta manera, Telecinco emitirá este lunes 25 de enero, a partir de las 22:05 horas, la segunda mitad del episodio 13 de Love is in the air y parte del 14, llamado Kaan prepara una jugada maestra, y en el que el mayor enemigo de Serkan quiere filtrar su contrato con Eda.

Como ya hemos publicado anteriormente, a pesar de que sus datos de audiencia no están siendon nada positivos, Mediaset España ha decidido continuar apostando por esta comedia y la próxima semana, la del 25 al 31, también la emitirá en la franja del access prime time de Telecinco.

La ficción se convertirá el lunes en la telonera de El debate de las tentaciones, que se estrenará a partir de las 23 horas, y con la novedad de Sandra Barneda como presentadora.

Asimismo, también parece que se emitirá en el access prime time en la noche del martes, como telonera de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. Nada se sabe sobre su emisión en la noche del miércoles, donde esta semana se ha enfrentado a Mujer.