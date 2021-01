Telecinco seguirá apostando por 'Love is in the air' una tercera semana más

El capítulo 8 de 'Love is in the air', en fotos

A pesar de que los datos de audiencia no le están acompañando, Mediaset España ha decidido continuar apostando por Love is in the air y la próxima semana, la del 25 al 31, también la emitirá en la franja del access prime time de Telecinco.

Así lo ha confirmado este martes el director de Contenidos del grupo, Manuel Villanueva, durante la rueda de prensa virtual de la tercera edición de La isla de las tentaciones, que se estrena este jueves 21 de enero.

La ficción se convertirá así en la telonera de El debate de las tentaciones, que se estrenará el próximo lunes 25 de enero, a partir de las 23 horas, y con la novedad de Sandra Barneda como presentadora.

Asimismo, también parece que se emitirá en el access prime time en la noche del martes, como telonera de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. Nada se sabe sobre su emisión en la noche del miércoles, donde esta semana se emite en prime time.

En lo que respecta al access prime time del jueves, éste estará ocupado por la tercera edición de La isla de las tentaciones.

Como decimos, las audiencias no están acompañando a Love is in the air. Sin ir más lejos, este lunes anotaba un 8,8% de share con 1.574.000 espectadores por el 18,4% de cuota y 3.270.000 espectadores de El Hormiguero.

A pesar de ello, el grupo ha seguido apostando fuerte por la comedia e incluso este miércoles emitirá hasta tres nuevos capítulos, de 23 a 02:15 horas, para enfrentarse a Mujer.

78 capítulos

Hay que recordar que, al igual que ya hace Divinity con otras novelas turcas, Telecinco también divide los capítulos originales de Love is in the air de 120 minutos en tres de 45 minutos.

Con esta estrategia, el grupo podrá estirar durante semanas la emisión de la serie, multiplicando por tres los 26 episodios que se han emitido hasta ahora en Turquía.

Precisamente en aquel país la reciente caída de audiencias de la serie ha provocado que en el país otomano surjan los primeros rumores sobre una posible cancelación prematura de la serie, algo que ya ha ocurrido con otras ficciones de FOX TV que no han tenido la acogida esperada.

No obstante, la actriz protagonista de Love is in the air, Hande Erçel, se ha pronunciado en sus redes sociales para desmentir que esté sobre la mesa poner fin al proyecto: "Seguimos trabajando a un ritmo muy intenso y no hay posibilidad de un final", ha afirmado.