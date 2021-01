‘Pasapalabra’ marca nuevo récord histórico superando los 3 millones y medio

Noticias relacionadas Multa a Mediaset por contraprogramar a 'Pasapalabra' con José Antonio Avilés

Antena 3 logró hacerse con la tarde noche de este lunes y de forma cómoda en audiencias. Y es que dos programas lograron batir sus récords de nuevo, como es el caso de Antena 3 Noticias 2 y del concurso Pasapalabra. El informativo de Vicente Vallés y Esther Vaquero tuvo 3.916.000 espectadores de media y el 22,1% de cuota de pantalla; mejora así los datos conseguidos el pasado martes, cuando registró su edición más vista desde enero de 2007 y su mejor cuota desde marzo de 2008.

Por su parte, Pasapalabra, el concurso que presenta Roberto Leal, clava su cuota histórica, pero marca nuevo récord en espectadores. En esta ocasión, el nuevo duelo entre Luis y Pablo, que se han convertido en los concursantes que más duelos han disputado en el formato, alcanzó un 22,6% de cuota y 3.532.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

El prime time del lunes estuvo marcado por el séptimo arte, si bien, el cine no tuvo nada que hacer frente a la serie turca estrella de Antena 3. Y es que Mujer dejó sin opciones a sus rivales, que no consiguieron llegar a los dos dígitos. La serie firmó un 19,3% de cuota con 2.415.000 espectadores. Justo antes, en la misma cadena, El Hormiguero contaba con la visita de Nathy Peluso y anotaba un 18,4% de cuota y 3.270.000 espectadores.

Al igual que la pasada semana, Telecinco emitió un nuevo capítulo de Love is in the air en la franja del access prime time. La comedia turca anotó un 8,8% de share con 1.574.000 espectadores. A continuación, la cadena dejó el romanticismo a un lado y emitió un nuevo pase del wéstern Los siete magníficos, con Denzel Washington y Chris Pratt. Se contenta con un 9,5% y 946.000, lo que supone una bajada de espectadores respecto a la reposición de Pretty Woman la semana anterior.

En La 1, Brad Pitt y Shia LaBeouf encabezaban el reparto de Corazones de acero, un drama bélico de 2014. La película anotó 1.069.000 espectadores con un 7,1%. En laSexta, Anthony Hopkins encabezaba el reparto de la película policíaca Premonición, la cual se estrenó en los cines de España en el verano de 2016. Firmó un 8% con 1.088.000 espectadores.

Un lunes más, Cuatro emitió una entrega de Los Gipsy Kings, que se centró en las dudas de La Rebe al irse a vivir a Tenerife con José. Logra clavar el share de la pasada semana con un 6,6%, si sube hasta los 832.000 espectadores de media.

En La 2, Cachitos de hierro y cromo se fijó en los ‘sex symbols’ de la música, en una entrega en la que no faltaron nombres como Samantha Fox, Sabrina o Robbie Williams. El programa logró un 4,2% de share con 748.000 espectadores. . A continuación, Un país para escucharlo se trasladó hasta Huelva, y allí Ariel Roth se encontró con la cantante Martirio. El espacio cultural se queda con un 2,4% de share y 343.000 espectadores.