Multa a Mediaset por contraprogramar a 'Pasapalabra' con José Antonio Avilés

Noticias relacionadas Tres mentiras para llevar las mentiras de Avilés a prime time

La CNMC ha sancionado a Mediaset España con 49.000 euros por la vulneración del artículo 6.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que reconoce el derecho de las personas a una comunicación audiovisual transparente y deja claro que "la programación sólo podrá ser alterada por sucesos ajenos a la voluntad del prestador del servicio audiovisual o por acontecimientos sobrevenidos de interés informativo o de la programación en directo”.

Como ya denunciamos desde estas mismas páginas, después de que Antena 3 anunciara el estreno de Pasapalabra en prime time, el grupo de comunicación dirigido por Paolo Vasile decidió modificar la programación que había mandado al Ministerio de Industria para alargar Supervivientes hasta las 23:30 y así intentar eclipsar el estreno del concurso presentado por Roberto Leal.

"La infracción cometida por Mediaset, tipificada como leve, ocurrió el día 13 de mayo de 2020 en su canal Telecinco, tras haber modificado la programación anunciada e incumplir, con ello, la obligación de dar a conocer la programación televisiva con una antelación suficiente, que en ningún caso puede ser inferior a tres días, y sin que concurra alguna de las causas especificadas que justifican el incumplimiento", dice el organismo en su sentencia.

"Por ejemplo, cuando se producen sucesos de alta importancia o que susciten evidente interés en informar o continuar informando, como puede ser una noticia de última hora de gran trascendencia o un acontecimiento deportivo o de otra naturaleza que se esté retransmitiendo en directo y que dicha retransmisión se vea alargada por causas propias del acontecimiento retransmitido y al margen de la voluntad del titular del canal de televisión de que se trate", añade.

Sin embargo, el grupo alargó el reality de convivencia para entrevistar a José Antonio Avilés después de las últimas informaciones que se habían dado a conocer sobre sus presuntas estafas y engaños.

Un buen estreno de 'Pasapalabra'

Roberto Leal en 'Pasapalabra' (Antena 3)

Finalmente, el caso Avilés no impidió el buen estreno de Pasapalabra en Antena 3. Y es que, aunque Supervivientes arrasó con un 22,4% y 4.013.000 espectadores, el concurso anotó un estupendo 19,6% y 3.158.000 espectadores.

Eso sí, en estricta competencia, de 23 a 23:30 horas, el reality presentado por Jorge Javier Vázquez ganó sin problemas tras anotar en un 26,1% y 4.491.000 espectadores por el 17,9% y 3.075.000 espectadores de su rival.



Mediaset podrá interponer ahora recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

No obstante, sea como fuera, esta Resolución sienta precendente en el sector después de que tanto Antena 3 como Telecinco hayan aprovechado un vacío legal en la ley para alargar o acortar programas dependiendo de la necesidad de atacar o despistar al rival.

De hecho, hace unos días denunciábamos desde BLUPER que Telecinco se había saltado la ley para contraprogramar un nuevo capítulo de Love is in the air en prime time, tras haber anunciado en primera instancia que sólo emitiría un episodio en access prime time.

Igualmente, la decisión de la cadena de programar Sábado Deluxe el pasado domingo también podría estar al borde de la ley, ya que la retirada del espacio del sábado estaba justificada por el temporal, pero existen dudas sobre su cambio al domingo.