Inditex vs. Tesla: Mazón ya tramita el megapolígono de Cheste por el que pugnan Amancio Ortega y Elon Musk

Con un ligero retraso, que llegó incluso a requerir un pleno extraordinario en agosto, pero con el objetivo cumplido. Cheste ya ha aprobado de forma provisional su nuevo plan general, que incluye la gran bolsa de suelo para uso industrial o logístico que ha despertado el interés de dos de las mayores empresas del mundo: Inditex y Tesla.

Según ha podido constatar EL ESPAÑOL, el Ayuntamiento, tras intensas semanas burocráticas, acaba de remitir a la Generalitat Valenciana toda la documentación para que sea la administración autonómica la que proceda a la aprobación definitiva de su nuevo plan general.

Será entonces cuando puedan venderse las parcelas del polígono La Ceja-Cañada Arena y desarrollarse la iniciativa empresarial que acoja finalmente este enorme y atractivo enclave empresarial, de 1,5 millones de metros cuadrados.

El plazo del que dispone el Gobierno autonómico de Carlos Mazón para la aprobación definitiva es de seis meses, pero todo apunta a que agilizarán los trámites, habida cuenta del calibre de la inversión que espera recibir el gran terreno.

Cabe recordar que la declaración de impacto ambiental de este plan general ya se tramitó de urgencia al considerar la Generalitat esta actuación un Proyecto Territorial Estratégico.

Precisamente los plazos llevaron a Edwards Lifesciences a descartar Cheste y elegir Moncada, debido a que esta empresa tenía una mayor urgencia y a que no necesitaba tanto espacio. Su fábrica de válvulas del corazón cabía en otros enclaves, como el elegido finalmente en la comarca de l'Horta Nord.

Pero las firmas de Amancio Ortega y Elon Musk, cuyos proyectos son de grandes dimensiones, sí siguen siendo una opción para el lugar. El secretismo es mayúsculo sobre cómo avanzan las negociaciones.

Desde que se filtró el interés de Tesla y la compañía expresó con enorme rotundidad su enfado contra el Gobierno de Ximo Puig, los políticos aprietan los labios al ser preguntados al respecto.

Tanto el Gobierno de España, como la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Cheste guardan un rotundo silencio. El hermetismo impide saber si ya han otorgado a Tesla, Inditex o a un tercero algún tipo de exclusividad sobre el espacio.

El Ejecutivo de Mazón introdujo además un cambio normativo para librar de la exposición pública a grandes proyectos como el de la compañía y garantizar así el sigilo en las gestiones con la administración.

Por ello, tras la aparente inactividad, Tesla puede seguir en la batalla por el preciado suelo. Ninguna de las fuentes consultadas descarta por el momento a la firma americana en la pugna.

Apareció Inditex

El interés de Inditex fue posterior. La empresa, preguntada al respecto por EL ESPAÑOL, ni confirma ni desmiente su voluntad de hacerse con el espacio. Sí recuerda a este medio que, tal y como anunció el pasado mes de marzo al presentar sus resultados anuales, en su estrategia de crecimiento tiene prevista la construcción en la Comunitat Valenciana de dos grandes centros de distribución.

Uno será para su firma de moda joven Bershka, y otro, y para la de calzado Tempe, que fabrica sus productos en Elche. Por ello, el proyecto de Inditex sería puramente logístico, sin producción en Cheste.

Inditex, según las fuentes inmobiliarias consultadas, contempla varios escenarios. En el nuevo polígono de Cheste caben los dos proyectos de la multinacional de Amancio Ortega, pero la compañía no descarta implantarlos en lugares distintos.

Aprobación en el pleno de Cheste en agosto de su nuevo plan general. EE

Lo que sí parece difícil es que convivan en Cheste Inditex y Tesla, por la gran superficie que requerirían la firma americana y sus potenciales proveedores.

El mayor escollo para Inditex eran los plazos, pero la disponibilidad del suelo en la recta final de este año lo mantienen como opción para su desarrollo logístico.

Si bien es cierto que Inditex aspiraba a operar en 2025, y que el polígono está aún sin urbanizar, las fuentes consultadas destacan que existe la posibilidad de que se desarrollen de forma simultánea la urbanización del polígono y la construcción de los proyectos.

Ya se hizo de este modo, y de manera satisfactoria, con el gran centro logístico que Lidl puso en marcha en Cheste hace ahora cinco años.

Joya inmobiliaria

Los terrenos en liza son una joya inmobiliaria en un entorno carente de grandes superficies. Cuenta con las mejores comunicaciones. Está en el cruce entre la autovía y el corredor mediterráneo hacia Europa, por un lado; con la conexión ferroviaria y por carretera entre Valencia y Madrid, por otro. Y todo a media hora del Puerto de Valencia, el de mayor tráfico de contenedores del mar Mediterráneo.

La opción de Inditex representa para los propietarios del suelo una alternativa solvente y de grandes garantías al proyecto de Tesla, que manifestó su interés meses antes. La ven como una opción más solvente, ajena a las estridencias de la firma estadounidense.

Para las administraciones públicas, sin embargo, esta segunda es, de lejos, la opción preferida, porque supondría la llegada a España del principal fabricante de coches eléctricos del mundo en un contexto de retroceso del negocio de la producción automovilística, tanto en el país como en la autonomía.

El impacto industrial y de empleo para la Comunitat Valenciana de la llegada de Tesla sería una noticia de mayor impacto. Convertiría a la provincia de Valencia en el epicentro de la electrificación del automóvil tras la llegada a Sagunto de PowerCo, la filial de Volkswagen que producirá en la ciudad sus celdas de baterías para coches eléctricos.

En consecuencia, la inversión que debe hacer Tesla para instalarse, también es muy superior, de alrededor de 5.000 millones de euros. Se trata de una decisión estratégica muy sensible para Elon Musk, que requiere de todas las garantías, más en un escenario de dudas sobre la demanda de coches eléctricos.

Tesla, además, aspira a ampliar su fábrica en Alemania. Si lo hace, la inversión en España no sería tan necesaria. Pero también es cierto que se ha encontrado con una contundente oposición ecologista en la localidad de Grünheide, que votó 'no' a la expansión de sus instalaciones en una consulta no vinculante.