El nuevo 'Sálvame' paraliza su programa y María Patiño abandona el plató: "No puede hablar de este tema"

Ni que fuéramos Shhh volvía a las tardes de Ten para ofrecer a todos sus espectadores la información más completa de la actualidad del corazón. El tema principal del día era el fallecimiento de Julián Muñoz, esta madrugada a los 76 años de edad tras sufrir un largo cáncer de pulmón.

Por este motivo, desde el programa conducido por María Patiño decidían conversar con una de las personas que provocaron el adiós de la alcaldía de la ciudad de Marbella para Julián Muñoz. Esa persona es Isabel García Marcos, una de las concejalas que apoyó una moción de censura para derrocar a Muñoz del bastón de mando de la ciudad malagueña.

Durante la conversación telefónica, Kiko Matamoros atacaba a García Marcos y le preguntaba los motivos de haber apoyado esa moción: "A Julián Muñoz se le echa del ayuntamiento porque rompe el pacto que tenía con Jesús Gil de ser su testaferro". Justo en ese instante, Patiño le respondía: "Eso no es verdad". Y comenzaba una acalorada discusión entre los dos en el plató del programa.

"Ellos robaron porque querían. Le están echando el muerto a Jesús Gil". Pero Matamoros seguía insistiendo: "Esta historia me la sé yo...". "No Kiko no la sabes tú. Porque no la has vivido, la has vivido tumbado en un sofá. No te he visto a ti, investigar en la vida", apuntaba Patiño sobre su conocimiento del tema.

Durante la llamada telefónica tuvieron que dar paso a publicidad. A la vuelta de los anuncios, es cuando Kiko Hernández tuvo que emitir un sorprendente mensaje a la audiencia: "No os podéis imaginar lo que ha pasado en la publicidad. Ha pasado de todo. La presentadora no está ahora, voy a ir a buscarla. Además, García Marcos no quiere seguir hablando".

María Patiño tiene una bronca con Kiko Matamoros

Hernández asumía la conducción del nuevo Sálvame y explicaba que María Patiño "se siente incapacitada de hablar de la operación Malaya". "Es la más capacitada de aquí", afirmaba Lydia Lozano sobre su compañera.

De esta manera, Kiko Hernández iba a buscar a Patiño a una de las estancias del 'pisito' de las instalaciones de Ten. "Le he dicho al director que no puedo hacer este tema", confesaba Patiño a Hernández en primer lugar.

Le perderán las formas cuando estalla, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice María Patiño. #NiQueFuéramos24S pic.twitter.com/VbLqBcVhro — Emara 🇮🇨🧚‍♂️💛 (@Lalapo34) September 24, 2024

"No puedo de verdad", seguía insistiendo. "Te han pasado muchas cosas personales con este tema..., le respondía Hernández. "Y profesionales", le correspondía su compañera de trabajo.

Aun así, la presentadora del relevo de Sálvame hablaba del tema finalmente. "La Pantoja ha pagado y todos estos personajes siguen machacándola. Les conozco muy bien", afirmaba Patiño sobre sus conocimientos de este entramada caso de corrupción urbanística que sacudió a la ciudad de Marbella.

Kiko Hernández conversa con María Patiño

María Patiño también apuntaba que "ha sido la jugada maestra de ellos, el achacar a la Pantoja de todos sus problemas". "Me parece cruel que se siga machacando a la Pantoja sobre este tema", argumentaba la presentadora. "Por eso no quiero hablar hoy de este tema porque es lo que quieren todos ellos", incluía.

De esta manera, Patiño le decía a Kiko Hernández que él iba a "tener más racionalidad que ella" para presentar el programa de este martes. "Es un tema que me puede. No entiendo que esta política (en referencia a García Marcos) no condene a Julián Muñoz", seguía indignada Patiño.

Patiño habla del caso Malaya

Con el paso de la conversación, María Patiño se atrevía a dar más información sobre la época del caso Malaya. "La familia nunca se rompió, como muchos dicen. Yo estaba en un despacho con Julián y la Pantoja. Y después de acabar con ellos, le contó la conversación que había tenido a Mayte Zaldívar".

Finalmente, Kiko Hernández consiguió convencer a la presentadora de Ni que fuéramos Shhh para volver al plató y que se quedara como espectadora pero sin conducir el programa: "Tú te quedas hoy como espectadora y lo que puedas aportar bien". Posteriormente, conectaron para hablar con Chelo García-Cortés, otra de las periodistas que vivieron en primera persona toda la trama marbellí.