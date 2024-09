Broncano la lía en 'La Revuelta' al invitar a un menor de edad a su programa: "A las 10, a tu casa"

Segunda emisión de la semana de La Revuelta de David Broncano. Después de la inesperada visita de anoche del actor Norman Reedus, los espectadores conectaron con La 1 para conocer el nuevo entrevistado de este martes 24.

Pero uno de los principales protagonistas de la noche fue un chico, de mote 'Jamonete', que ya apareció en uno de los programas de la semana pasada. "¿Ha entrado el Jamonete?", preguntaba a su equipo el presentador.

Acto seguido, Broncano recordaba que el otro día le pidieron, antes de entrar al Teatro Príncipe para la grabación de La Revuelta, que enviara un vídeo para una felicitación al 'Jamonete'. "Yo pensaba que era un narcotraficante", confesaba el jiennense. "Será primo del 'rey del cachopo'", apuntaba Ricardo Castella.

Pero, Broncano afirmaba que el 'Jamonete' era "una persona real" y que "había pedido que entrase". "Ojo al 'Jamonete' que ha venido", anunciaba Broncano mientras las cámaras apuntaban al joven en cuestión y a su madre, ubicados en unas butacas superiores del Teatro Príncipe de Gran Vía.

"Te felicité y has venido hoy", le decía Broncano. "Así es la vida", le respondía el joven protagonista de la noche. En ese momento, David Broncano le preguntaba cuántos años cumplió y el 'Jamonete' sorprendía con su respuesta: "16 años".

Un menor en 'La Revuelta'

"¿Cómo? Entonces no puede estar aquí", afirmaba el presentador sorprendido. "Disparadle", apuntaba con sorna Sergio Bezos. "¿Le has dejado entrar para echarle?", le respondía Castella. "No sabía que tenía 16 años", afirmaba Broncano.

"Puede estar hasta las 10 de la noche", recordaba Grison en la conversación. "A las 10 de la noche para tu casa", le indicaba el presentador al 'Jamonete'. "En 15 minutos te ponemos unos cascos para que no escuches el programa", explicaba Broncano para arreglar el embrollo de la menoría de edad.

Ha venido el mismísimo Jamonete. JAMONETE. pic.twitter.com/nQCptgJPmA — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 24, 2024

Después de esta conversación, el equipo de La Revuelta conseguía un documento curioso de este seguidor del programa. Se trataba de una foto del 'Jamonete' junto a Lamine Yamal, pero con un pequeño detalle al fondo de la misma.

El 'Jamonete' había conseguido esa instantánea justo cuando el futbolista del Fútbol Club Barcelona visitó el Hormiguero de Pablo Motos. "Hay que elegir 'Jamonete' no se puede ir a todos", le regañaba Broncano. "Hay una explicación", confesaba el joven desde su butaca del teatro.

El 'Jamonete', protagonista inesperado

"Me avisó un colega que estaba Lamine Yamal en El Hormiguero y fui. Pero yo solo fui por Lamine Yamal. "Yo a Pablo Motos lo tengo... (gesto de sentencia)", sorprendía el joven espectador con su respuesta.

"No, no"... le respondía Broncano. "Pero perdón, lo he dicho de broma. Se pueden ver los dos programas. Ojalá la gente nos vea a los dos porque están los dos bastante bien", finaliza la conversación el presentador jiennense en una nueva referencia a su máximo competidor: El Hormiguero de Pablo Motos.