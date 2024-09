Broncano sorprende a todos con Norman Reedus ('The Walking Dead'): "El show más raro en el que he estado"

David Broncano comenzaba una nueva semana en La Revuelta con el objetivo de seguir aumentando los datos de audiencia de sus últimas emisiones, frente a su principal competidor, El Hormiguero de Pablo Motos.

Como viene siendo habitual en esta nueva etapa del formato de Broncano en TVE, hasta que el espectáculo no comienza en el Teatro Príncipe nadie conoce la identidad del invitado del día. Una incógnita que forma parte de la esencia de esta Revuelta de David Broncano.

En esta ocasión, había una gran expectación por conocer quién iba a ser el entrevistado de la noche. De hecho, la última semana se hizo la promesa que se iba a invitar a uno de las personas del público, un chico que se llamaba Jorge y que contaba sus malas experiencias en sus últimas relacionas con chicas.

Broncano cumplió con su palabra y Jorge Morcillo entraba por la puerta de invitados y se adentraba directamente al plató de La Revuelta. En un primer momento se podía pensar que se iba a hacer una entrevista a este joven anónimo. Pero únicamente se intercambiaron unas cuestas anécdotas que hicieron reír a todo el público, incluidos Broncano y compañía.

La verdadera sorpresa vendría después. Broncano anunciaba que iba a traducir toda la entrevista de su invitado, el protagonista de una de las mejores series de la historia. La Revuelta daba la bienvenida a Norman Reedus, actor de The Walking Dead. Bombazo para intentar superar a Johnny Deep que estaba en El Hormiguero.

Primera entrevista internacional

"Voy a intentar traducir todo al inglés y español", avisaba Broncano. "Estamos en TVE y tengo que traducir todo porque hay muchas abuelas viéndonos", explicaba. "¿Qué sabes del programa?", le preguntaba al invitado. "Es el programa número", respondía el actor estadounidense.

El presentador continuó sus controvertidas cuestiones."¿No le habíais dicho que había que traer un regalo?", preguntaba Broncano a su equipo. Así, Reedus le ofrecía un mechero dorado como regalo, pero a Broncano no le pareció suficiente y le pidió dinero. Reedus siguió la broma y le dio un billete de 10 euros al invitado internacional.

Broncano atraca a Norman Reedus.



No sé cómo ha conseguido que le traigan regalos a diario, como ofrenda. Y si no lo hacen los invitados, es que les roba. @wwwbigbaldhead pic.twitter.com/jR5NW3Ew4d — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2024

En un momento de la entrevista, David Broncano le preguntó: "¿Cuándo te has peleado por última vez? "No hace mucho, porque soy un gilipollas", afirmaba Norman Reedus.

En La Revuelta también le proyectaron una imagen de Kiko Matamoros a su invitado, que lo compararon con el zombi favorito de Broncano."Me estás preparando mi primera pelea en España", respondía con sorna el actor estadounidense.

Llegó un momento cuando Broncano le preguntó al actor de The Walking Dead que si quería promocionar su nueva serie o seguir con las 'preguntas de mierda'. De esta manera, Broncano quiso mostrar el cartel de la serie no sin antes preguntarle una última cuestión.

"¿Tú avisas cuando alguien tiene un trozo de comida en los dientes?". "Creo que sí. A veces, cuando no he avisado y he estado todo el día pensando en eso", respondía el primer invitado internacional de La Revuelta.

Por aclarar lo que estamos viendo: Norman Reedus haciendo un llamamiento sobre los PALUEGOS. Matar zombies a puñaos no te prepara para las preguntas de este idiota. @wwwbigbaldhead pic.twitter.com/CZd9hvOonr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2024

De esta manera, Broncano le animó a que enviara un mensaje para que los espectadores le hicieran caso. "Es el show más raro que he estado en mi vida", respondía en tono serio el actor ante las ocurrencias del presentador.

Respecto a las preguntas clásicas de Broncano, el actor respondió que "tiene una vida muy rica familiarmente". Sobre las relaciones sexuales, Reedus apuntó que "lo hace tres veces al día".