Así puedes ir de público al programa de David Broncano: estos son los requisitos para ver 'La Revuelta' en directo

El estreno de La Revuelta en La 1 ha generado una gran repercusión mediática. Y es que el programa de David Broncano está arrasando en audiencias. El formato promedió un 18,4% y un 17,1% de share en la primera y segunda semana, respectivamente.

De esta forma, La 1 está triunfando con la nueva versión del exitoso programa La Resistencia, emitido durante seis temporadas en Movistar+. Para su nueva versión en la cadena pública, Broncano ha vuelto a contar con sus compañeros de confianza: Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grison.

A diferencia de El Hormiguero, La Revuelta no se graba en un plató de televisión al uso, sino en un histórico teatro, nada más y nada menos que el Teatro Príncipe Gran Vía. Además, también como aspecto distintivo, el programa no es en directo, sino que se graba por la tarde y se emite en diferido a partir de las 21:40 horas en La 1.

El hecho de que La Revuelta sea grabada no es algo que el programa pretenda tapar. De hecho, son habituales las bromas sobre ello. Así, en el programa del pasado miércoles, Broncano conectó con Jorge Ponce, en lo que se apreciaba era la Gran Vía de Madrid de día.

"A ver si cambian ya la hora, que son las diez de la noche y no veas cómo brilla", bromeó Castella. "No hemos disimulado ni un poco", admitió Broncano, sin aguantarse la risa. "Hay luna llena, y refleja en un cristal", añadió.

Cómo ir de público a 'La Revuelta'

De lunes a jueves, días en los que se graba La Revuelta, la productora convoca a unas 300 personas para ocupar las sillas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, situado en la calle Tres Cruces, número 8. Todos ellos viven el programa en directo y se convierten en una pieza fundamental del espectáculo, ya que están en diálogo constante con el propio Broncano.

Todos los asistentes como público son convocados a partir de las 15:00 horas. No obstante, la grabación comienza tiempo después y no finaliza hasta las 19:30 horas. Se trata de una hora estimada, ya que pueden producirse adelantos o retrasos, tal y como informa la productora.

Para acudir de público a La Revuelta es necesario cumplir con un importante requisito: ser mayor de edad, es decir, tener más de 18 años. A continuación, deberá rellenar un formulario disponible en su página web con todos sus datos, entre ellos nombre, apellidos, email, DNI y número de teléfono.

A continuación, el formulario permite añadir los datos de hasta cinco personas más. "Déjalo vacío si no tienes amigos", bromean. Además, la productora advierte que toda la información deberá ser verídica, ya que, "si no se corresponden con los dados el día de la cita, no se podrá entrar al teatro".

Después, se despliega un calendario para seleccionar la fecha en la que desee acudir a la grabación. Está permitido escoger hasta un máximo de 2 días. En caso de que alguno de ellos esté ya completo, no deja seleccionarlo. "Por favor, sé buena persona y selecciona solo los días que realmente puedas venir. Si no lo haces así, privas a otras personas de tener oportunidad de venir a vernos", advierten.

Una vez se realiza todo el proceso, la productora se pondrá en contacto por email con el interesado para gestionar la solicitud y enviar una confirmación definitiva. "Debes tener paciencia, el sistema no es automático, trabajamos de lunes a jueves", advierten. En caso de no recibir la invitación, es importante revisar la carpeta de spam.