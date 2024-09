Marina Rivers, la influencer de 'MasterChef Celebrity': "Es mentira que nos apaguen los hornos. No lo he visto jamás"

Marina Rivers ha encontrado un hueco en la televisión tras triunfar en redes sociales como creadora de contenido. La influencer, a la que siguen más de dos millones de personas en Instagram, compaginó sus estudios de Derecho y Economía con las grabaciones de la novena edición de MasterChef Celebrity.

La aspirante, que rozó la expulsión en el segundo programa, dice que lo económico no fue un aliciente para aceptar la propuesta porque gana más (lógicamente) por lo que genera en redes. Además, durante su entrevista con BLUPER en el FesTVal de Vitoria, asegura que el programa de TVE le ha servido para "trabajar la frustración".

Marina Rivers, además, cierra filas con MasterChef a raíz de las críticas que ha recibido de exconcursantes. "Es mentira que nos apaguen los hornos. No lo he visto jamás", dice rotunda la influencer, que también se encarga de Rivers Cam, un formato para RTVE Play en el que destapa todo lo que no se ve en pantalla.

La madrileña de 22 años, por otra parte, sigue colaborando con Ana Rosa en TardeAR. "Es la mejor. Yo pensaba que no nos íbamos a caer bien, y todo lo contrario", nos dice, confesando que la presentadora saca su faceta más maternal al interesarse por su carrera.

¿Qué es lo que pensaste al recibir la propuesta? ¿Te lo pensaste mucho?

Bastante, porque estoy terminando la carrera. Ya hice La Velada el año pasado y era estar otra vez cuatro meses en un proyecto, justo coincidiéndome con el final de curso. Me agobié un poco, pero como soy una loca, dije '¡venga, sí!'. Y me apunté como siempre.

¿El aspecto económico ha influido a la hora de dar el 'sí'?

No. Porque lamentablemente gano más haciendo lo mío [risas]. Igual es que tengo un caché muy bajo.

"He aprendido a trabajar la frustración en 'MasterChef Celebrity"

¿Entendéis las críticas que han hecho exconcursantes tras su paso por el programa?

Es que hay que saber dónde meterse. Si vas a un combate de boxeo te expones a que te den una hostia. Tienes que hablar contigo mismo: 'Oye, a lo mejor no estoy preparada. O sí'. Yo, que me considero una persona muy competitiva y que me molesta mucho hacer las cosas mal, he aprendido a trabajar la frustración en este programa. Es imposible ser la mejor cocinera en una semana.

Tenemos mucho ego y nos cuesta gestionar el perder y que las cosas no salgan como esperamos. Somos gente que nos dedicamos a cosas muy guays y, de repente, esto es muy duro. Hay que aprender a disfrutar del fracaso. Se aprende mucho más del fracaso que del éxito.

Marina Rivers conduce el 'Rivers Cam' en Playz.

¿No os han apagado el horno mientras cocinabais, como llegó a decir Patricia Conde?

¡Que va! Eso es mentira. Mira, yo he llegado a mi casa y dices: '¡qué mierda de horno tengo!'. Funcionan los electrodomésticos, tenemos una cantidad de bártulos. Echo de menos el robot, la máquina de vacío...

El sabotaje no existe entonces en MasterChef.

No, por favor. De verdad, eso no lo he visto jamás. Hablo por mí. Somos unos inútiles. Yo me he peleado con una cantidad de electrodomésticos... Te pones nervioso y te crees que está roto. Luego te das cuenta de que no habías enchufado la batidora.

"A los jueces les admiro de verdad porque tienen un estómago de fuego. Se han comido cada basura..."

¿Cómo has llevado las criticas de los jueces? ¿Quién ha sido el más duro?

Les admiro de verdad porque tienen un estómago de fuego. Se han comido cada basura... Había muchas cosas que decía 'yo esto no me lo como'. De normal comerán bastante mejor pero es que nosotros somos un desastre. El duro es Jordi, pero es el que mejor me cae porque es sincero, va cortita y al pie, y a mí me gustan las personas que te dice las cosas como son. Es un peluche realmente. Va de duro, pero luego te da un abrazo detrás de las cámaras y te dice 'no pasa nada'.

¿Estás abierta a más proyectos en televisión? ¿Realities, quizás?

A los realities ya cierro la puerta, creo. El resto no van tanto conmigo. A mí me gusta mucho la televisión y me gustaría seguir con mis proyectos y mis cositas en TardeAR. Ahora hemos hecho una experiencia increíble, una producción brutal con Marina Rivers Cam. De pasar de grabar tú sola en tu casita a un plató con tanta gente detrás, es un shock.

"Pensaba que Ana Rosa y yo no nos íbamos a caer bien, y todo lo contrario. Es la mejor"

¿Qué tal es Ana Rosa de jefa?

Es la mejor. Yo pensaba que no nos íbamos a caer bien, y todo lo contrario. Ya la cagué en La Resistencia llamándole abuela, pero es una persona que siempre se ha preocupado por mí, sobre todo por mis estudios. Me pregunta por los exámenes. A nivel personal, es una tía súper cercana y le agradezco mucho estar en un programa con ella. Es una titana de la televisión y me está enseñando muchas cosas.

¿Te da libertad absoluta?

¡Lo que me da la gana!

¿Qué opinas del fichaje de La Revuelta?

A mí Broncano me encanta. Es un tío superfresco, a ver qué tal le trata el público de TVE.