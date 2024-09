‘Gran Hermano’, el mejor escaparate para que María José Galera sea concursante de ‘Supervivientes 2025’

Actualmente, Telecinco está emitiendo una edición de Gran Hermano con concursantes anónimos, en el que la audiencia, todavía, no ha expulsado de manera definitiva a ningún concursante (aunque sí la organización). Y, mientras Guadalix de la Sierra vive sus propias historias, de amores y desamores, muchos espectadores ya están pensando en el próximo gran reality de la cadena, Supervivientes.

Las quinielas para vaticinar quién se irá a Honduras la próxima primavera ya han comenzado. Y muchos están señalando a José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, quien ha ganado una enorme popularidad en los últimos meses. De momento, el que fuese ayudante de producción en Así es la vida ha tomado contacto con la pequeña pantalla de forma directa: hace unos días concedió su primera entrevista en televisión en ¡De Viernes!, y se espera que en la entrega de esta semana acuda al plató.

De confirmarse su fichaje, no sería nada de extrañar que le viésemos convivir con María José Galera. Y es que la sevillana, gracias a Gran Hermano, está revalidando su popularidad y por todo lo alto. María José es madre de Laura, concursante de la actual edición de GH, y también su defensora en plató. Por ello, su presencia en Telecinco está siendo de lo más habitual, tanto en el plató del reality como en otros donde comentan el concurso de convivencia, y no sería nada sorprendente que más adelante la anunciasen para Supervivientes.

Es más: ella misma ha pedido de forma abierta una oportunidad para irse a Honduras. En diciembre de 2022 dijo en el Deluxe: “Al único reality al que iría sería a Supervivientes, a demostrar cómo se pesca y cómo se come. Me merezco entrar en un reality”. Unos meses antes, a través de sus redes sociales también contó que se había “quedado a las puertas” de ir a Supervivientes, “pero no ha podido ser. Esperemos que para el año que viene. Estoy dispuesta a volver cuando queráis”.

Hay que recordar que María José conoce muy bien el género de los realities, y que, de hecho, es una pionera. Ella fue la primera expulsada de la historia de Gran Hermano en nuestro país, allá por el año 2000. Como el resto de sus compañeros, aprovechó su enorme popularidad para hacer bolos y televisiones, donde contó su romance con Jorge Berrocal y su posterior ruptura, que no fue precisamente pacífica.

María José Galera con Mercedes Milá en 'Gran Hermano'.

Un amplio historial de realities

Como histórica concursante de Gran Hermano, María José volvió a la casa donde todo se ve y se oye en el año 2010. Fue concursante de El Reencuentro, en el que participaban exconcursantes de GH de una misma edición por parejas. En general, todos tenían cuentas pendientes entre sí, por lo que el morbo y los contenidos estaban asegurados. María José entró, como era de esperar, con Jorge, aquel exmilitar que gritó “quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza” cuando el público expulsó a la sevillana.

Su paso por El reencuentro fue breve pero intenso. Dejó claro que seguía siendo la misma mujer con carácter que entró en Soto del Real (la primera edición de Gran Hermano no se grababa en Guadalix de la Sierra), y que se crecía ante el conflicto cuando había cámaras delante. A los 9 días abandonó, y se nos contó entonces que eran por unos motivos personales que prefería mantener en privado. Además, antes de su adiós, tuvo que salir varios días por estar enferma de gripe.

No cayó en el olvido, y en 2016, Gran Hermano volvió a confiar en ella. En aquella edición se inventaron una casa secreta llamada El Contraclub, donde estarían María José junto a Maite Galdeano y Amor Romeira. El objetivo: convivir con el primer eliminado de aquella edición, que era la número 17. El (des)afortunado resultó ser Pablo, que se vio sobrepasado con la actitud de Maite Galdeano nada más verle, reprochándole no saber comportarse en un concurso, y él decidió que no quería estar allí, que se volvía a su casa. Esto provocó el cierre de El Contraclub.

María José Galera en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Su última aventura

Hasta el momento, el último reality en el que María José Galera ha participado es Pesadilla en El Paraíso. Pero difícilmente nadie recuerde esto: el concurso tuvo muy poca audiencia en aquella segunda temporada, y, además, la sevillana entró como suplente.

Los grupos ya estaban hechos, y ella no terminó de encajar: fue nominada y expulsada a la primera de cambio, a las dos semanas de aventura. En su despedida, la andaluza, entre lágrimas, atinaba a decir que se esperaba su salida, pues había sido la última en llegar y no había tenido el tiempo de otros granjeros de congeniar entre sí o de enamorar a la audiencia.

Ahora, María José vuelve a estar en el candelero, y sería un fichaje de gran interés para Supervivientes 2025. Además, ya hasta tendría quien la defendiese en el plató: quién mejor que su hija Laura, que ahora mismo está viviendo en sus carnes lo que es ser concursante de un reality. ¿Conseguirá la Galera saltar del helicóptero en Honduras, sin que nadie, al fin, le ponga la pierna encima y pueda levantar cabeza?