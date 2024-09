Esta es la tercera expulsada de 'MasterChef Celebrity 9': "Has cocinado asustada, pero bueno, lo has intentado"

Como cada semana, un nuevo concursante ha colgado su delantal en las cocinas de MasterChef Celebrity 9. Tras la expulsión de la semana pasada de Juan Luis Cano, este lunes 23 de septiembre el programa de Televisión Española ha despedido a otro de sus aspirantes.

Los jueces del concurso culinario más famoso de la televisión propusieron un reto con el picante como máximo protagonista, pero no todos los nominados a la expulsión consiguieron conquistarlos con sus propuestas culinarias.

En esta ocasión, fueron siete los participantes de la prueba de eliminación: Inés, María, Pitingo, Marina, Nerea, Topacio y Francis. Estos llegaron con los delantales negros para enfrentarse a una batalla con el picante como protagonista.

Nerea Garmendia se convierte en la expulsada de esta semana de #MCCelebrity. ¡Gracias por tu sonrisa, entrega y valentía! 💛 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/qJHWamJecv — MasterChef (@MasterChef_es) September 24, 2024

Sin embargo, los concursantes que fueron salvados podían hacer que uno de los compañeros nominados evitara cocinar y subiera con ellos las escaleras. El elegido fue el actor Francis Lorenzo.

A continuación, el resto de participantes tuvieron que enfrentarse a unas elaboraciones de lo más picantes. Así pues, Nerea Garmendia, Inés Hernand y Topacio Fresh fueron las tres concursantes peor valoradas por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nágera.

Finalmente, el jurado deliberó el tercer expulsado del talent show. La decisión de los jueces estaba clara: "Has cocinado asustada y te han faltado sabores que recuerden a Asia, pero, bueno, lo has intentado", anunciaban antes de lanzar la mala noticia: "El aspirante que no continúa en las cocinas es Nerea".

